https://uz.sputniknews.ru/20210602/shavkat-mirziyoev-sovershil-ziyorat-v-mavzoley-xakima-at-termezi-19044791.html

Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези

Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези

Лидер Узбекистана также побеседовал в святыне с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T13:41+0500

2021-06-02T13:41+0500

2021-06-02T13:42+0500

политика

мавзолей

сурхандарьинская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В рамках официальной поездки в Сурхандарьинскую область глава государства Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима ат-Термези. Об этом сообщает пресс-служба президента.В святыне мулла прочитал молитву, в которой обратился с просьбой ко Всевышнему о даровании республике мира, спокойствия и благополучия. Лидер Узбекистана также побеседовал с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия предков-ученых, воспитании образованной и добродетельной молодежи.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-afganistane-uzbekistanskie-vlasti-blagoustroyat-mavzoley-alishera-navoi--19031397.html

сурхандарьинская область

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мавзолей, сурхандарьинская область, шавкат мирзиёев