https://uz.sputniknews.ru/20210602/shavkat-mirziyoev-sovershil-ziyorat-v-mavzoley-xakima-at-termezi-19044791.html
Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези
Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези
Лидер Узбекистана также побеседовал в святыне с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T13:41+0500
2021-06-02T13:41+0500
2021-06-02T13:42+0500
политика
мавзолей
сурхандарьинская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В рамках официальной поездки в Сурхандарьинскую область глава государства Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима ат-Термези. Об этом сообщает пресс-служба президента.В святыне мулла прочитал молитву, в которой обратился с просьбой ко Всевышнему о даровании республике мира, спокойствия и благополучия. Лидер Узбекистана также побеседовал с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия предков-ученых, воспитании образованной и добродетельной молодежи.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-afganistane-uzbekistanskie-vlasti-blagoustroyat-mavzoley-alishera-navoi--19031397.html
сурхандарьинская область
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мавзолей, сурхандарьинская область, шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези
13:41 02.06.2021 (обновлено: 13:42 02.06.2021)
Лидер Узбекистана также побеседовал в святыне с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия предков-ученых, воспитании образованной и добродетельной молодежи.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
В рамках официальной поездки в Сурхандарьинскую область глава государства Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима ат-Термези. Об этом сообщает
пресс-служба президента.
В святыне мулла прочитал молитву, в которой обратился с просьбой ко Всевышнему о даровании республике мира, спокойствия и благополучия.
Лидер Узбекистана также побеседовал с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия предков-ученых, воспитании образованной и добродетельной молодежи.