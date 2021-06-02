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https://uz.sputniknews.ru/20210602/shavkat-mirziyoev-sovershil-ziyorat-v-mavzoley-xakima-at-termezi-19044791.html
Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези
Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези
Лидер Узбекистана также побеседовал в святыне с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T13:41+0500
2021-06-02T13:42+0500
политика
мавзолей
сурхандарьинская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В рамках официальной поездки в Сурхандарьинскую область глава государства Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима ат-Термези. Об этом сообщает пресс-служба президента.В святыне мулла прочитал молитву, в которой обратился с просьбой ко Всевышнему о даровании республике мира, спокойствия и благополучия. Лидер Узбекистана также побеседовал с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия предков-ученых, воспитании образованной и добродетельной молодежи.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-afganistane-uzbekistanskie-vlasti-blagoustroyat-mavzoley-alishera-navoi--19031397.html
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мавзолей, сурхандарьинская область, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези

13:41 02.06.2021 (обновлено: 13:42 02.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаМавзолей Хакима ат-Термези
Мавзолей Хакима ат-Термези - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Узбекистана также побеседовал в святыне с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия предков-ученых, воспитании образованной и добродетельной молодежи.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В рамках официальной поездки в Сурхандарьинскую область глава государства Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима ат-Термези. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В святыне мулла прочитал молитву, в которой обратился с просьбой ко Всевышнему о даровании республике мира, спокойствия и благополучия.
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Вчера, 17:10
2150
Лидер Узбекистана также побеседовал с представителями старшего поколения. В ходе разговора были затронуты темы о глубоком изучении наследия предков-ученых, воспитании образованной и добродетельной молодежи.
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