https://uz.sputniknews.ru/20210602/stanet-li-uzbekistan-glavnym-ekonomicheskim-naparnikom-tadjikistana--19037090.html

Станет ли Узбекистан главным "экономическим напарником" Таджикистана

Станет ли Узбекистан главным "экономическим напарником" Таджикистана

Как отметил посол РУз в Душанбе Эргаш Шоисматов, узбеки и таджики – близкие народы, которые понимают друг друга с полуслова. По его словам, совместные усилия... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T09:26+0500

2021-06-02T09:26+0500

2021-06-02T09:28+0500

экономика

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форум

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Накануне в Душанбе прошел Форум деловых кругов Таджикистана и Узбекистана.В мероприятии приняло участие свыше 150 бизнесменов. Одной из тем, которые поднимались на форуме, стало активное участие узбекских предпринимателей в бизнес-секторе Таджикистана.По его словам, текущее законодательство республики предусматривает более 100 видов льгот и преференций для предпринимателей, внешних инвесторов и направлено на правовую защиту инвестиций.Глава Госкоминвеста сообщил, что объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном в 2020 году составил 320,8 миллиона долларов – это на 6% меньше, чем в 2019-м.Впрочем, удивительного в этом ничего нет, поскольку снижение было связано с пандемией, а не какими-либо другими факторами.По итогам вчерашней встречи ожидается, что деловые круги двух республик подпишут новые договоренности о партнерстве и сотрудничестве.Узбекская сторона, в свою очередь, также заинтересована в активом сближении с соседом.Так, посол республики в Душанбе Эргаш Шоисматов отметил, что в Таджикистане очень много природных богатств, а в Узбекистане есть мощности для их переработки. "Самое главное — мы нашли и определили для себя путь, как мы с вами будем дальше работать вместе. Мы близкие народы, понимаем друг друга с полуслова. Наши усилия приведут к успеху, к улучшению благосостояния наших народов", – заключил узбекский дипломат.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/vizit-glavy-uzbekistana-v-dushanbe-namechen-na-10-11-iyunya--mid-tadjikistana-19036720.html

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