https://uz.sputniknews.ru/20210602/vizit-glavy-uzbekistana-v-dushanbe-namechen-na-10-11-iyunya--mid-tadjikistana-19036720.html

Визит Мирзиёева в Душанбе намечен на 10-11 июня

Визит Мирзиёева в Душанбе намечен на 10-11 июня

Стороны намерены подписать ряд документов в сфере торговли, экономики и гуманитарного сотрудничества. Но это не все. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T08:28+0500

2021-06-02T08:28+0500

2021-06-02T08:34+0500

политика

официальный визит

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шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан с официальным визитом 10-11 июня.Об этом РИА Новости сообщили в Департаменте информации МИД соседней республики.По его словам, в ходе визита планируется подписание пакета документов, касающихся торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.Отметим, что, придя к власти, Мирзиёев поставил в качестве первоочередных задал во внешней политике – "перезагрузку" отношений с соседями по региону. В частности, был возобновлен диалог с Таджикистаном по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В 2017 году между столицами возобновилось авиасообщение (прерванное в 1992-м), а в марте 2018 года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. Тогда же в ходе визита Мирзиёева в Душанбе был подписан договор об отдельных участках границы, также был отменен визовый режим.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistan-i-tadjikistan-narastyat-tovarooborot-do-1-mlrd--za-schet-chego-18772766.html

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