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Визит Мирзиёева в Душанбе намечен на 10-11 июня
Визит Мирзиёева в Душанбе намечен на 10-11 июня
Стороны намерены подписать ряд документов в сфере торговли, экономики и гуманитарного сотрудничества. Но это не все. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T08:28+0500
2021-06-02T08:34+0500
политика
официальный визит
президент узбекистана
визит
шавкат мирзиёев
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан с официальным визитом 10-11 июня.Об этом РИА Новости сообщили в Департаменте информации МИД соседней республики.По его словам, в ходе визита планируется подписание пакета документов, касающихся торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.Отметим, что, придя к власти, Мирзиёев поставил в качестве первоочередных задал во внешней политике – "перезагрузку" отношений с соседями по региону. В частности, был возобновлен диалог с Таджикистаном по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В 2017 году между столицами возобновилось авиасообщение (прерванное в 1992-м), а в марте 2018 года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. Тогда же в ходе визита Мирзиёева в Душанбе был подписан договор об отдельных участках границы, также был отменен визовый режим.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistan-i-tadjikistan-narastyat-tovarooborot-do-1-mlrd--za-schet-chego-18772766.html
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официальный визит, президент узбекистана, визит, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан

Визит Мирзиёева в Душанбе намечен на 10-11 июня

08:28 02.06.2021 (обновлено: 08:34 02.06.2021)
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© Пресс-служба президента ТаджикистанаРукопожатие
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Пресс-служба президента Таджикистана
Стороны намерены подписать ряд документов в сфере торговли, экономики и гуманитарного сотрудничества. Но это не все.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан с официальным визитом 10-11 июня.
Об этом РИА Новости сообщили в Департаменте информации МИД соседней республики.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Таджикистан по приглашению президента Эмомали Рахмона 10-11 июня", – заявил собеседник агентства.

По его словам, в ходе визита планируется подписание пакета документов, касающихся торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
"Президенты двух стран также обсудят вопросы региональной безопасности и ситуацию в Афганистане", – добавили в МИД.
Отметим, что, придя к власти, Мирзиёев поставил в качестве первоочередных задал во внешней политике – "перезагрузку" отношений с соседями по региону.
В частности, был возобновлен диалог с Таджикистаном по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В 2017 году между столицами возобновилось авиасообщение (прерванное в 1992-м), а в марте 2018 года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога.
Тогда же в ходе визита Мирзиёева в Душанбе был подписан договор об отдельных участках границы, также был отменен визовый режим.
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