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https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanskie-volontery-organizovali-bolnym-detyam-prazdnik-i-okazali-pomosch-v-lechenii-19043991.html
Узбекистанские волонтеры организовали больным детям праздник и оказали помощь в лечении
Узбекистанские волонтеры организовали больным детям праздник и оказали помощь в лечении
В соответствии с постановлением президента, в республике будет создан Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T12:53+0500
2021-06-02T12:57+0500
общество
международный день защиты детей
республиканский онкологический центр
благотворительность
праздник
дети
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. В Национальном детском медицинском центре в честь Международного дня защиты детей состоялось праздничное мероприятие, организованное благотворительным фондом Ezgu Amal совместно с Общественным национальным движением "Юксалиш" и Ассоциацией волонтеров. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Праздник поддержали волонтеры инициативной группы Солнышко и сеть пиццерии Chopar pizza, которые предоставили маленьким героям вкусности и подарили море положительных эмоций. К тому же главный спонсор акции компания ERIELL group оказала помощь тяжелобольным детям в размере 50 млн сумов и оформили детскую комнату в отделении гемато-онкологии.Согласно постановлению президента, в Узбекистане будет создан Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии. В 2021 году из госбюджета планируется выделить 60 млрд сумов, а также начиная с 2022 года – не менее 125 млрд сумов на расходы, связанные с развитием онкологической службы.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-uzbekistane-startoval-blagotvoritelnyy-marafon-posvyaschennyy-detyam-s-onkodiagnozom-18674390.html
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международный день защиты детей, республиканский онкологический центр, благотворительность, праздник, дети

Узбекистанские волонтеры организовали больным детям праздник и оказали помощь в лечении

12:53 02.06.2021 (обновлено: 12:57 02.06.2021)
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© SputnikВолонтеры в Национальном детском медицинском центре
Волонтеры в Национальном детском медицинском центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik
В соответствии с постановлением президента, в республике будет создан Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. В Национальном детском медицинском центре в честь Международного дня защиты детей состоялось праздничное мероприятие, организованное благотворительным фондом Ezgu Amal совместно с Общественным национальным движением "Юксалиш" и Ассоциацией волонтеров. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВолонтеры в Национальном детском медицинском центре
Волонтеры в Национальном детском медицинском центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Волонтеры в Национальном детском медицинском центре
© Sputnik
Праздник поддержали волонтеры инициативной группы Солнышко и сеть пиццерии Chopar pizza, которые предоставили маленьким героям вкусности и подарили море положительных эмоций.
К тому же главный спонсор акции компания ERIELL group оказала помощь тяжелобольным детям в размере 50 млн сумов и оформили детскую комнату в отделении гемато-онкологии.
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Согласно постановлению президента, в Узбекистане будет создан Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии. В 2021 году из госбюджета планируется выделить 60 млрд сумов, а также начиная с 2022 года – не менее 125 млрд сумов на расходы, связанные с развитием онкологической службы.
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