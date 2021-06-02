https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistantsy-smogut-pobyvat-v-luvre-onlayn-19053712.html

Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн

Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн

В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T17:34+0500

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культура

лувр

экскурсия

франция

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Для узбекистанцев станет доступна виртуальная экскурсия по Лувру. Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.Соотечественники смогут присоединиться к онлайн-туру 10 июня в 17.30 по ташкентскому времени. В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы и изображения в высоком разрешении. Мероприятие пройдет на русском языке.По информации посольства, в Лувре собрана богатейшая коллекция произведений искусства, из которых лишь 35 тысяч экспонируются в выставочных залах.

https://uz.sputniknews.ru/20210510/frantsiya-pomojet-uzbekistanu-organizovat-vystavku-o-tsentralnoy-azii-v-luvre-18659277.html

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лувр, экскурсия, франция