https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistantsy-smogut-pobyvat-v-luvre-onlayn-19053712.html
Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн
Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн
В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T17:34+0500
2021-06-02T17:34+0500
2021-06-02T17:40+0500
культура
лувр
экскурсия
франция
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Для узбекистанцев станет доступна виртуальная экскурсия по Лувру. Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.Соотечественники смогут присоединиться к онлайн-туру 10 июня в 17.30 по ташкентскому времени. В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы и изображения в высоком разрешении. Мероприятие пройдет на русском языке.По информации посольства, в Лувре собрана богатейшая коллекция произведений искусства, из которых лишь 35 тысяч экспонируются в выставочных залах.
https://uz.sputniknews.ru/20210510/frantsiya-pomojet-uzbekistanu-organizovat-vystavku-o-tsentralnoy-azii-v-luvre-18659277.html
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лувр, экскурсия, франция
Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн
17:34 02.06.2021 (обновлено: 17:40 02.06.2021)
В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы и изображения в высоком разрешении.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Для узбекистанцев станет доступна виртуальная экскурсия по Лувру. Об этом сообщает
пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.
Соотечественники смогут присоединиться к онлайн-туру 10 июня в 17.30 по ташкентскому времени.
В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы и изображения в высоком разрешении. Мероприятие пройдет на русском языке.
По информации посольства, в Лувре собрана богатейшая коллекция произведений искусства, из которых лишь 35 тысяч экспонируются в выставочных залах.