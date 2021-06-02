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Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн
Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн
В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T17:34+0500
2021-06-02T17:40+0500
культура
лувр
экскурсия
франция
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Для узбекистанцев станет доступна виртуальная экскурсия по Лувру. Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.Соотечественники смогут присоединиться к онлайн-туру 10 июня в 17.30 по ташкентскому времени. В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы и изображения в высоком разрешении. Мероприятие пройдет на русском языке.По информации посольства, в Лувре собрана богатейшая коллекция произведений искусства, из которых лишь 35 тысяч экспонируются в выставочных залах.
https://uz.sputniknews.ru/20210510/frantsiya-pomojet-uzbekistanu-organizovat-vystavku-o-tsentralnoy-azii-v-luvre-18659277.html
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лувр, экскурсия, франция

Узбекистанцы смогут побывать в Лувре онлайн

17:34 02.06.2021 (обновлено: 17:40 02.06.2021)
275
© Sputnik / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Франция
Страны мира. Франция - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы и изображения в высоком разрешении.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Для узбекистанцев станет доступна виртуальная экскурсия по Лувру. Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.
Соотечественники смогут присоединиться к онлайн-туру 10 июня в 17.30 по ташкентскому времени.
Франция поможет Узбекистану организовать выставку о Центральной Азии в Лувре - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2021
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Франция поможет Узбекистану организовать выставку о Центральной Азии в Лувре
10 мая, 12:17
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В роли гида выступит искусствовед Гарри Сафарян. Он подробно расскажет об истории и коллекциях музея, а также представит вниманию пользователей видеоматериалы и изображения в высоком разрешении. Мероприятие пройдет на русском языке.
По информации посольства, в Лувре собрана богатейшая коллекция произведений искусства, из которых лишь 35 тысяч экспонируются в выставочных залах.
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