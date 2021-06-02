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Все включено: РФ введет гранты для иностранных студентов
Все включено: РФ введет гранты для иностранных студентов
В России обсуждается законопроект о покрытии существенной части расходов иностранным студентам, обучающимся в вузах страны. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T21:04+0500
2021-06-02T21:04+0500
россия
высшее образование
грант
россотрудничество
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. C 2022 года ежегодно 500 иностранных студентов из стран бывшего СССР смогут претендовать на гранты, которые покроют существенную часть их расходов. Проект постановления опубликован Минобрнауки РФ на официальном портале правовых актов и проходит этап общественного обсуждения.Речь идет о тех гражданах, которые попали в квоту правительства РФ на бесплатное обучение в российских вузах.В случае принятие документа иностранцы, успешно сдавшие промежуточные экзамены, смогут претендовать на гранты, предусматривающие покрытие ежегодного проезда из своей страны к месту учебы и обратно. Для этого необходимо будет лишь предоставить билеты на самолет, поезд или наземный вид транспорта и документ, подтверждающий пересечение границы. Выплата будет соответствовать уровню прожиточного минимума субъекта РФ, где студент обучается. Например, в Москве он составляет 18 029 рублей, Воронеже — 9 689 рублей, Новосибирске — 12 785 рублей.Все выплаты будут напрямую зависеть от успеваемости иностранца. Лишиться некоторых выплат студент может при получении оценке "неудовлетворительно" или "удовлетворительно" по одному и более учебному предмету.Как получить грантГранты предоставляются гражданам стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Средства из бюджета РФ будут выделять на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.Необходимо в текущем учебном году быть победителем или призером олимпиад для школьников и магистров (одобренных российскими профильными ведомствами). Еще один критерий – достаточное знание русского языка, чтобы сразу начать обучение на нем без дополнительных курсов.Общая квота правительство РФ на обучение в российских вузах в текущем году составляет 18 тысяч человек. В 2022 году она возрастет до 23 тысяч, а с 2023 года будет охватывать 30 тысяч абитуриентов. Идею о необходимости введения грантовой системы для иностранных студентов ранее озвучил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/rossiya-uvelichit-kolichestvo-kvot-dlya-inostrannyx-studentov-18727058.html
https://uz.sputniknews.ru/20210128/Kvoty-dlya-studentov-Uzbekistana-v-vuzy-RF-uvelicheny-pochti-v-dva-raza-15887605.html
https://uz.sputniknews.ru/20210527/primakov-rasskazal-o-perspektivax-besplatnogo-obrazovaniya-v-vuzax-rf-dlya-inostrantsev-18952062.html
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Мария Науменко
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высшее образование, грант, россотрудничество

Все включено: РФ введет гранты для иностранных студентов

21:04 02.06.2021
1620
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции в вузе
Студенты на лекции в вузе - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Колумнист Мария Науменко - Sputnik Узбекистан
Мария Науменко
Все материалы
В России обсуждается законопроект о покрытии существенной части расходов иностранным студентам, обучающимся в вузах страны.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. C 2022 года ежегодно 500 иностранных студентов из стран бывшего СССР смогут претендовать на гранты, которые покроют существенную часть их расходов.
Проект постановления опубликован Минобрнауки РФ на официальном портале правовых актов и проходит этап общественного обсуждения.
Речь идет о тех гражданах, которые попали в квоту правительства РФ на бесплатное обучение в российских вузах.
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
Общество
В вузах России увеличат количество квот для иностранных студентов
14 мая, 12:36
521
В случае принятие документа иностранцы, успешно сдавшие промежуточные экзамены, смогут претендовать на гранты, предусматривающие покрытие ежегодного проезда из своей страны к месту учебы и обратно. Для этого необходимо будет лишь предоставить билеты на самолет, поезд или наземный вид транспорта и документ, подтверждающий пересечение границы.
Выплата будет соответствовать уровню прожиточного минимума субъекта РФ, где студент обучается. Например, в Москве он составляет 18 029 рублей, Воронеже — 9 689 рублей, Новосибирске — 12 785 рублей.
Все выплаты будут напрямую зависеть от успеваемости иностранца. Лишиться некоторых выплат студент может при получении оценке "неудовлетворительно" или "удовлетворительно" по одному и более учебному предмету.
Студент за чтением книги - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2021
Россия
Вузы РФ почти вдвое увеличили квоты для студентов Узбекистана
28 января, 19:28
2235

Как получить грант

Гранты предоставляются гражданам стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Средства из бюджета РФ будут выделять на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Необходимо в текущем учебном году быть победителем или призером олимпиад для школьников и магистров (одобренных российскими профильными ведомствами).
Еще один критерий – достаточное знание русского языка, чтобы сразу начать обучение на нем без дополнительных курсов.
Общая квота правительство РФ на обучение в российских вузах в текущем году составляет 18 тысяч человек. В 2022 году она возрастет до 23 тысяч, а с 2023 года будет охватывать 30 тысяч абитуриентов.
Идею о необходимости введения грантовой системы для иностранных студентов ранее озвучил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Россия
Примаков рассказал о перспективах бесплатного образования в вузах РФ для иностранцев
27 мая, 22:21
7629
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