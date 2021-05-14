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https://uz.sputniknews.ru/20210514/rossiya-uvelichit-kolichestvo-kvot-dlya-inostrannyx-studentov-18727058.html
В вузах России увеличат количество квот для иностранных студентов
В вузах России увеличат количество квот для иностранных студентов
Перед главой министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым поставлена задача проработать вопрос увеличения количества обучающихся из... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T12:36+0500
2021-05-14T12:36+0500
общество
квота
студенты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России провел совещание с членами правительства и поручил увеличить квоты для обучения иностранных граждан. Речь, в частности, идет об абитуриентах из Центральной Азии.Перед главой министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым поставлена задача проработать этот вопрос. Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на пандемию, фиксируется, высокий интерес к российскому высшему образованию со стороны иностранных абитуриентов.Ранее глава представительства Россотрудничества в Ташкенте Михаил Вождаев также заявлял, что интерес в Узбекистане к высшему образованию в РФ растет. Сейчас в российских вузах обучаются около 35 тысяч студентов из республики, но это число потенциально может удвоиться.Представитель Россотрудничества сообщал, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.
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квота, студенты, узбекистан

В вузах России увеличат количество квот для иностранных студентов

12:36 14.05.2021
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Перед главой министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым поставлена задача проработать вопрос увеличения количества обучающихся из Центральной Азии в вузах России.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России провел совещание с членами правительства и поручил увеличить квоты для обучения иностранных граждан. Речь, в частности, идет об абитуриентах из Центральной Азии.
Перед главой министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым поставлена задача проработать этот вопрос. Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на пандемию, фиксируется, высокий интерес к российскому высшему образованию со стороны иностранных абитуриентов.
Было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан. Здесь лидерами являются наши ближайшие соседи – это и Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан, и Киргизия.
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан
Владимир Путин
Президент России
Ранее глава представительства Россотрудничества в Ташкенте Михаил Вождаев также заявлял, что интерес в Узбекистане к высшему образованию в РФ растет. Сейчас в российских вузах обучаются около 35 тысяч студентов из республики, но это число потенциально может удвоиться.
Представитель Россотрудничества сообщал, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.
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