https://uz.sputniknews.ru/20210514/rossiya-uvelichit-kolichestvo-kvot-dlya-inostrannyx-studentov-18727058.html

В вузах России увеличат количество квот для иностранных студентов

В вузах России увеличат количество квот для иностранных студентов

Перед главой министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым поставлена задача проработать вопрос увеличения количества обучающихся из... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T12:36+0500

2021-05-14T12:36+0500

2021-05-14T12:36+0500

общество

квота

студенты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России провел совещание с членами правительства и поручил увеличить квоты для обучения иностранных граждан. Речь, в частности, идет об абитуриентах из Центральной Азии.Перед главой министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым поставлена задача проработать этот вопрос. Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на пандемию, фиксируется, высокий интерес к российскому высшему образованию со стороны иностранных абитуриентов.Ранее глава представительства Россотрудничества в Ташкенте Михаил Вождаев также заявлял, что интерес в Узбекистане к высшему образованию в РФ растет. Сейчас в российских вузах обучаются около 35 тысяч студентов из республики, но это число потенциально может удвоиться.Представитель Россотрудничества сообщал, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.

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квота, студенты, узбекистан