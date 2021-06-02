https://uz.sputniknews.ru/20210602/zaderjany-moshenniki-obeschavshie-vernut-voditelskie-prava-za-dengi-19045406.html

Задержаны мошенники, обещавшие вернуть водительские права за деньги

Задержаны мошенники, обещавшие вернуть водительские права за деньги

За услугу злоумышленники просили 1 400 долларов. Им доверился их новый знакомый — он отдал деньги, но так и не дождался изъятых за нарушение ПДД прав. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T13:40+0500

2021-06-02T13:40+0500

2021-06-02T13:44+0500

происшествия

водительское удостоверение

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/669/09/6690965_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_34839943077eb30db0e20053d338c2ed.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В УКД ОВД Яшнабадского района обратился гражданин с заявлением на двух своих новых знакомых. Он рассказал, что те взяли с него деньги за возвращение водительских прав, но так и не сдержали обещания. Детали рассказали в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Дело было в сентябре 2020 года. Молодые люди договорились обо всем рядом с рестораном "Парвоз" в махалле "Фазогир" Яшнабадского района столицы. Заявителю обещали помочь вернуть водительское удостоверение через знакомых в дорожно-патрульной службе. За услугу просили 1 400 долларов. Молодой человек доверился, отдал деньги, но так и не дождался изъятых за нарушение ПДД прав. Правоохранители провели доследственную проверку и выяснили, что злоумышленники являются безработными и у них нет знакомых в дорожно-патрульной службе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Расследование по делу продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210521/v-fergane-zaderjan-prepodavatel-avtoshkoly-vydavavshiy-voditelskie-prava-za-550-18840522.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

водительское удостоверение, мошенничество