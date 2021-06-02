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Задержаны мошенники, обещавшие вернуть водительские права за деньги
Задержаны мошенники, обещавшие вернуть водительские права за деньги
За услугу злоумышленники просили 1 400 долларов. Им доверился их новый знакомый — он отдал деньги, но так и не дождался изъятых за нарушение ПДД прав. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T13:40+0500
2021-06-02T13:44+0500
происшествия
водительское удостоверение
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В УКД ОВД Яшнабадского района обратился гражданин с заявлением на двух своих новых знакомых. Он рассказал, что те взяли с него деньги за возвращение водительских прав, но так и не сдержали обещания. Детали рассказали в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Дело было в сентябре 2020 года. Молодые люди договорились обо всем рядом с рестораном "Парвоз" в махалле "Фазогир" Яшнабадского района столицы. Заявителю обещали помочь вернуть водительское удостоверение через знакомых в дорожно-патрульной службе. За услугу просили 1 400 долларов. Молодой человек доверился, отдал деньги, но так и не дождался изъятых за нарушение ПДД прав. Правоохранители провели доследственную проверку и выяснили, что злоумышленники являются безработными и у них нет знакомых в дорожно-патрульной службе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Расследование по делу продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/v-fergane-zaderjan-prepodavatel-avtoshkoly-vydavavshiy-voditelskie-prava-za-550-18840522.html
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водительское удостоверение, мошенничество

Задержаны мошенники, обещавшие вернуть водительские права за деньги

13:40 02.06.2021 (обновлено: 13:44 02.06.2021)
173
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ России начали выдавать водительские удостоверения нового образца
В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
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За услугу злоумышленники просили 1 400 долларов. Им доверился их новый знакомый — он отдал деньги, но так и не дождался изъятых за нарушение ПДД прав.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В УКД ОВД Яшнабадского района обратился гражданин с заявлением на двух своих новых знакомых. Он рассказал, что те взяли с него деньги за возвращение водительских прав, но так и не сдержали обещания. Детали рассказали в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Дело было в сентябре 2020 года. Молодые люди договорились обо всем рядом с рестораном "Парвоз" в махалле "Фазогир" Яшнабадского района столицы. Заявителю обещали помочь вернуть водительское удостоверение через знакомых в дорожно-патрульной службе. За услугу просили 1 400 долларов. Молодой человек доверился, отдал деньги, но так и не дождался изъятых за нарушение ПДД прав.
Правоохранители провели доследственную проверку и выяснили, что злоумышленники являются безработными и у них нет знакомых в дорожно-патрульной службе.
ФСБ РФ пресекла деятельность по организации поставок наркотиков из стран ЕС в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
Общество
В Фергане задержан преподаватель автошколы, выдававший водительские права за $550
21 мая, 12:14
997
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Расследование по делу продолжается.
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