https://uz.sputniknews.ru/20210603/abdulaziz-kamilov-pobesedoval-s-poslom-pakistana-19077335.html
Абдулазиз Камилов побеседовал с послом Пакистана
Абдулазиз Камилов побеседовал с послом Пакистана
Стороны обсудили участие пакистанских экспертов в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности"... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T18:00+0500
2021-06-03T18:00+0500
2021-06-03T18:00+0500
общество
конференция
мид узбекистана
абдулазиз камилов
пакистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Пакистана Сайеда Али Асада Гилани. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического госоргана.В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития многоплановых узбекско-пакистанских отношений.Во время беседы дипломаты уделили особое внимание графику предстоящих официальных встреч и участию пакистанских экспертов в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Известно, что мероприятие пройдет в Ташкенте 15-16 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-i-pakistan-uvelichili-vzaimnyy-tovarooborot---18336762.html
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конференция, мид узбекистана, абдулазиз камилов, пакистан, узбекистан
Абдулазиз Камилов побеседовал с послом Пакистана
Стороны обсудили участие пакистанских экспертов в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Пакистана Сайеда Али Асада Гилани. Об этом сообщает
пресс-служба внешнеполитического госоргана.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития многоплановых узбекско-пакистанских отношений.
Во время беседы дипломаты уделили особое внимание графику предстоящих официальных встреч и участию пакистанских экспертов в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Известно, что мероприятие пройдет в Ташкенте 15-16 июля.