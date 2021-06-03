https://uz.sputniknews.ru/20210603/burgery-v-makdonaldse-obluchayut-chtoby-oni-xranilis-i-my-s-etim-normalno-jivem--ekspert-19070329.html

Бургеры в McDonald’s облучают, чтобы они хранились, и мы с этим нормально живем – эксперт

Бургеры в McDonald’s облучают, чтобы они хранились, и мы с этим нормально живем – эксперт

Мы находимся и живем в радиации всю жизнь, рассказал Михаил Чудаков, больше радиации получают не работники АЭС, а летчики, которые находятся на 10 километровой... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T15:08+0500

2021-06-03T15:08+0500

2021-06-03T15:38+0500

экономика

магатэ

строительство аэс в узбекистане

атомная энергетика

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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik, Дильшода Рахматова. Радиация окружает нас повсюду. Все страны так или иначе используют радиоактивные источники. Самый простой пример — медицина: пациентов с онкологией лечат радиацией. Кроме того, облучают и продукты питания. Об этом не все знают, но даже в McDonald’s облучают бутерброды, чтобы они долго хранились.О состоянии и перспективах развития атомной энергетики рассказал заместитель генерального директора и руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков на встрече со старшеклассниками школы №260 города Ташкента.Эксперт прибыл в Узбекистан в рамках рабочего визита. Рассказывая молодым людям о преимуществах и недостатках, Чудаков приводил конкретные примеры как негативных, так и положительных сторон традиционной энергетики. Следила за диалогом и корреспондент Sputnik Узбекистан. Самые интересные вопросы — в подборке редакции.— Многие люди неоднозначно относятся к развитию атомной энергетики и выступают против этого явления из-за радиации. Что вы думаете на этот счет? — Сейчас все медицинские перчатки и скальпели, другие хирургические принадлежности обеззараживаются и прогоняются через гамма-источники. Их уже не кипятят, как раньше. Более этого, всю нашу жизнь мы находимся под постоянным радиоактивным излучением — это солнечные лучи, а на солнце происходит термоядерный синтез. Поэтому заявления "зеленых" о том, что радиация пришла на нашу планету только с развитием атомной энергетики, на мой взгляд, неправомерны.Мы находимся и живем в радиации всю жизнь. Причем большие дозы радиации получают не работники АЭС, а летчики, которые находятся на 10 километровой высоте и много летают.Всегда нужно взвешивать плюсы и минусы. Можем ли мы обойтись без этой науки или нет? К примеру, 1 кг 4-процентного обогащения топлива производит до 100 тысяч кВт*ч электроэнергии. Представьте: один кВт – это один утюг, значит 100 тысяч утюгов можно использовать в течении часа. А 1 кг угля производит лишь 5 кВт, 1 кг газа — примерно столько же. Это совершенно несравнимые вещи. С углем и газом в атмосферу происходит выброс углерода, что приводит к климатическим изменениям. Он создает парниковый эффект, перегревая Землю, и мы страдаем от этого: меняется климат, все высыхает, образовываются пустыни, бури, и если мы говорим об энергетике будущего, то мы должны избегать выброса углерода. Атомная энергетика не выбрасывает углерод.— Известно, что Узбекистан находится в сейсмоактивной зоне. Учитывая, что республика готовится к строительству АЭС на своей территории, возникает вопрос: не опасно ли это?— Все современные АЭС учитывают максимальную сейсмическую устойчивость. Атомная станция представляет собой реактор, и система его безопасности представляет так называемый ядерный остров, который все равно где строить, хоть на болоте, хоть в сейсмоактивной зоне, он стоит на своей плите, и станция цельно с ним связана. По сейсмике: если взять армянскую АЭС, там было землетрясение в Спитаке, погибли десятки тысяч людей, а атомную станцию остановили вручную. Даже не дошло до срабатывания автоматической защиты. Другой пример. Филиппины построили блок АЭС давно, но потом по требованию общественности его остановили, и вот объект стоит у них лет 25-30. Когда журналисты начали возмущаться тем, что в этой стране существует угроза цунами и т. д., министр энергетики ответил: "Мы обследуем построенный блок каждый год. Он так хорошо сделан, что, несмотря на сотни землетрясений за 30 лет, не образовалось ни одной трещинки, ни одного разрыва трубопровода. Не думаете ли вы, что если бы мы 30 лет назад все это запустили, то сейчас жили бы как Южная Корея."Визит Чудакова в республику продолжается. На 4 июня запланирована встреча с преподавателями и студентами Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (МИФИ) в Ташкенте. Эксперт выступит с лекцией о современном развитии атомной энергетики в мире. Запланировано также посещение Комитета по промышленной безопасности Узбекистана и Института ядерной физики Академии наук страны.Напомним, Михаил Чудаков 19 августа 2019 года уже посещал республику с рабочим визитом, который был приурочен к знаменательной дате — 25-летию сотрудничества Узбекистана и МАГАТЭ.

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магатэ, строительство аэс в узбекистане, атомная энергетика