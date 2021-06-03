https://uz.sputniknews.ru/20210603/lyubitelyam-velosipedov-skuterov-i-samokatov-teper-zaprescheno-katatsya-v-botanicheskom-sadu-19059079.html

Любителям велосипедов, скутеров и самокатов теперь запрещено кататься в Ботаническом саду

Любителям велосипедов, скутеров и самокатов теперь запрещено кататься в Ботаническом саду

Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T09:38+0500

2021-06-03T09:38+0500

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общество

ботанический сад

самокат

велосипед

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Ботанический сад столицы с 1 июня внесен в список "безопасных зон", сообщают в дирекции организации.Теперь на территории сада запрещено ездить на велосипедах, самокатах и скутерах. Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям. В середине мая на заднем дворе Ташкентского ботанического сада вспыхнул пожар. Пламя охватило открытое поле с сухой травой и кустами. В результате происшествия никто не пострадал.

https://uz.sputniknews.ru/20190509/Prazdnik-v-botanicheskom-sadu-11457684.html

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ботанический сад, самокат, велосипед