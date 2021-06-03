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Любителям велосипедов, скутеров и самокатов теперь запрещено кататься в Ботаническом саду
Любителям велосипедов, скутеров и самокатов теперь запрещено кататься в Ботаническом саду
Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T09:38+0500
2021-06-03T10:21+0500
общество
ботанический сад
самокат
велосипед
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Ботанический сад столицы с 1 июня внесен в список "безопасных зон", сообщают в дирекции организации.Теперь на территории сада запрещено ездить на велосипедах, самокатах и скутерах. Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям. В середине мая на заднем дворе Ташкентского ботанического сада вспыхнул пожар. Пламя охватило открытое поле с сухой травой и кустами. В результате происшествия никто не пострадал.
https://uz.sputniknews.ru/20190509/Prazdnik-v-botanicheskom-sadu-11457684.html
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ботанический сад, самокат, велосипед

Любителям велосипедов, скутеров и самокатов теперь запрещено кататься в Ботаническом саду

09:38 03.06.2021 (обновлено: 10:21 03.06.2021)
1608
© Flickr / SquashimonoВелосипеды
Велосипеды - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Flickr / Squashimono
Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Ботанический сад столицы с 1 июня внесен в список "безопасных зон", сообщают в дирекции организации.
Теперь на территории сада запрещено ездить на велосипедах, самокатах и скутерах.
Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2019
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Школа мужества и источник гордости: праздник в ботаническом саду
9 мая 2019, 15:18
2860
В середине мая на заднем дворе Ташкентского ботанического сада вспыхнул пожар. Пламя охватило открытое поле с сухой травой и кустами. В результате происшествия никто не пострадал.
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