https://uz.sputniknews.ru/20210603/lyubitelyam-velosipedov-skuterov-i-samokatov-teper-zaprescheno-katatsya-v-botanicheskom-sadu-19059079.html
Любителям велосипедов, скутеров и самокатов теперь запрещено кататься в Ботаническом саду
Любителям велосипедов, скутеров и самокатов теперь запрещено кататься в Ботаническом саду
Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T09:38+0500
2021-06-03T09:38+0500
2021-06-03T10:21+0500
общество
ботанический сад
самокат
велосипед
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Ботанический сад столицы с 1 июня внесен в список "безопасных зон", сообщают в дирекции организации.Теперь на территории сада запрещено ездить на велосипедах, самокатах и скутерах. Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям. В середине мая на заднем дворе Ташкентского ботанического сада вспыхнул пожар. Пламя охватило открытое поле с сухой травой и кустами. В результате происшествия никто не пострадал.
https://uz.sputniknews.ru/20190509/Prazdnik-v-botanicheskom-sadu-11457684.html
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ботанический сад, самокат, велосипед
Любителям велосипедов, скутеров и самокатов теперь запрещено кататься в Ботаническом саду
09:38 03.06.2021 (обновлено: 10:21 03.06.2021)
Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Ботанический сад столицы с 1 июня внесен в список "безопасных зон", сообщают
в дирекции организации.
Теперь на территории сада запрещено ездить на велосипедах, самокатах и скутерах.
Данная инициатива предусмотрена с целью предоставления удобства посетителям во время прогулок по зеленым аллеям.
В середине мая на заднем дворе Ташкентского ботанического сада вспыхнул
пожар. Пламя охватило открытое поле с сухой травой и кустами. В результате происшествия никто не пострадал.