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Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
В состав экспертной группы вошли отечественные и зарубежные специалисты в области археологии, архитектуры, истории и документации памятников культуры. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T11:42+0500
2021-06-03T11:45+0500
каракалпакстан
культура
юнеско
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Международная экспедиция в апреле-мае исследовала объекты историко-культурного наследия Каракалпакстана, чтобы в дальнейшем можно было выработать стратегию для их включения в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО.Президент РУз Шавкат Мирзиёев в своем декабрьском послании Олий Мажлису поставил перед правительством задачу ускорить включение в списки объектов материального и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО памятники из Узбекистана.Провести международную экспедицию помогли Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, Минкульт Каракалпакстана и хокимияты регионов.Работы были проведены под эгидой Международного института центральноазиатских исследований (МИЦАИ) и при поддержке Университетского колледжа Лондона в рамках проекта "Центральноазиатские археологические ландшафты".Данные собирали с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Четыре специализированные группы проехали более восьми тысяч километров. Всего специалисты изучили территорию площадью более пяти тысяч гектаров.Как ожидается, рекомендации, выработанные на основании проведенных исследований, позволят сформировать глобальную стратегию по сохранению уникальных объектов истории и культуры Узбекистана и программу по их включению в международный список ЮНЕСКО.
https://uz.sputniknews.ru/20210409/muinak-pochemu-ludi-jaleut-o-tom-chto-uehali-18244386.html
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каракалпакстан, юнеско

Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии

11:42 03.06.2021 (обновлено: 11:45 03.06.2021)
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© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКОМеждународная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО
В состав экспертной группы вошли отечественные и зарубежные специалисты в области археологии, архитектуры, истории и документации памятников культуры.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Международная экспедиция в апреле-мае исследовала объекты историко-культурного наследия Каракалпакстана, чтобы в дальнейшем можно было выработать стратегию для их включения в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщили в Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО.
Президент РУз Шавкат Мирзиёев в своем декабрьском послании Олий Мажлису поставил перед правительством задачу ускорить включение в списки объектов материального и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО памятники из Узбекистана.
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКОМеждународная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО
Провести международную экспедицию помогли Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, Минкульт Каракалпакстана и хокимияты регионов.
В состав экспертной группы вошли отечественные и зарубежные специалисты в области археологии, архитектуры, истории и документации памятников культуры.
Работы были проведены под эгидой Международного института центральноазиатских исследований (МИЦАИ) и при поддержке Университетского колледжа Лондона в рамках проекта "Центральноазиатские археологические ландшафты".
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКОМеждународная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО
Данные собирали с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Четыре специализированные группы проехали более восьми тысяч километров.
"В результате исследований были получены материалы по 53 памятникам региона, снято свыше 67 тысяч аэрофотографий и 144 видео", — говорится в релизе.
Всего специалисты изучили территорию площадью более пяти тысяч гектаров.
"Результатом исследований станет детальная аэрофотосъемка и трехмерная модель каждого памятника, на основании чего будут определены природные, архитектурные, инфраструктурные, бытовые и иные элементы", — отмечается в сообщении.
Как ожидается, рекомендации, выработанные на основании проведенных исследований, позволят сформировать глобальную стратегию по сохранению уникальных объектов истории и культуры Узбекистана и программу по их включению в международный список ЮНЕСКО.
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