https://uz.sputniknews.ru/20210603/mejdunarodnaya-ekspeditsiya-izuchila-dostoprimechatelnosti-karakalpakii-19063039.html

Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии

Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии

В состав экспертной группы вошли отечественные и зарубежные специалисты в области археологии, архитектуры, истории и документации памятников культуры. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T11:42+0500

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каракалпакстан

культура

юнеско

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Международная экспедиция в апреле-мае исследовала объекты историко-культурного наследия Каракалпакстана, чтобы в дальнейшем можно было выработать стратегию для их включения в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО.Президент РУз Шавкат Мирзиёев в своем декабрьском послании Олий Мажлису поставил перед правительством задачу ускорить включение в списки объектов материального и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО памятники из Узбекистана.Провести международную экспедицию помогли Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, Минкульт Каракалпакстана и хокимияты регионов.Работы были проведены под эгидой Международного института центральноазиатских исследований (МИЦАИ) и при поддержке Университетского колледжа Лондона в рамках проекта "Центральноазиатские археологические ландшафты".Данные собирали с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Четыре специализированные группы проехали более восьми тысяч километров. Всего специалисты изучили территорию площадью более пяти тысяч гектаров.Как ожидается, рекомендации, выработанные на основании проведенных исследований, позволят сформировать глобальную стратегию по сохранению уникальных объектов истории и культуры Узбекистана и программу по их включению в международный список ЮНЕСКО.

https://uz.sputniknews.ru/20210409/muinak-pochemu-ludi-jaleut-o-tom-chto-uehali-18244386.html

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