Культура
Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
11:42 03.06.2021 (обновлено: 11:45 03.06.2021)
1028
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКОМеждународная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО
В состав экспертной группы вошли отечественные и зарубежные специалисты в области археологии, архитектуры, истории и документации памятников культуры.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Международная экспедиция в апреле-мае исследовала объекты историко-культурного наследия Каракалпакстана, чтобы в дальнейшем можно было выработать стратегию для их включения в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщили в Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО.
Президент РУз Шавкат Мирзиёев в своем декабрьском послании Олий Мажлису поставил перед правительством задачу ускорить включение в списки объектов материального и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО памятники из Узбекистана.
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКОМеждународная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО
Провести международную экспедицию помогли Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, Минкульт Каракалпакстана и хокимияты регионов.
В состав экспертной группы вошли отечественные и зарубежные специалисты в области археологии, архитектуры, истории и документации памятников культуры.
Работы были проведены под эгидой Международного института центральноазиатских исследований (МИЦАИ) и при поддержке Университетского колледжа Лондона в рамках проекта "Центральноазиатские археологические ландшафты".
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКОМеждународная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
© Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО
Данные собирали с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Четыре специализированные группы проехали более восьми тысяч километров.
"В результате исследований были получены материалы по 53 памятникам региона, снято свыше 67 тысяч аэрофотографий и 144 видео", — говорится в релизе.
Всего специалисты изучили территорию площадью более пяти тысяч гектаров.
"Результатом исследований станет детальная аэрофотосъемка и трехмерная модель каждого памятника, на основании чего будут определены природные, архитектурные, инфраструктурные, бытовые и иные элементы", — отмечается в сообщении.
Как ожидается, рекомендации, выработанные на основании проведенных исследований, позволят сформировать глобальную стратегию по сохранению уникальных объектов истории и культуры Узбекистана и программу по их включению в международный список ЮНЕСКО.