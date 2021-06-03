https://uz.sputniknews.ru/20210603/neotrazimye-nevidimki-rossiyskie-iskandery-poluchili-novye-rakety-19066182.html

Неотразимые невидимки: российские "Искандеры" получили новые ракеты

Неотразимые невидимки: российские "Искандеры" получили новые ракеты

Развитие передовых оружейных технологий России направлено на сдерживание потенциальных агрессоров и сохранение мира. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T13:12+0500

2021-06-03T13:12+0500

2021-06-03T13:17+0500

нато

россия

искандер-м

оружие

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Одним из надежных инструментов укрепления стабильности остается оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который со временем наращивает боевые возможности. Новые управляемые стелс-ракеты наверняка станут головной болью вероятного противника.Многоцелевой ОТРК "Искандер-М" получил новую, совершенно невидимую для радаров противника высокоточную аэробаллистическую ракету, управляемую в течение всего полета, способную выполнять сложнейшие маневры и поражать цели на расстоянии до 500 км. Создана более совершенная система управления, в конструкции широко применены композитные материалы. Новая ракета-невидимка предсказуемо сохранит крейсерскую скорость — более 7500 км/час (500 км — за четыре минуты), а также основные варианты оснащения боевой части — осколочно-фугасную, кассетную и специальную (ядерную). Ранее в линейке боеприпасов "Искандера" находились пять модификаций аэробаллистических и два типа крылатых ракет.На одном из совещаний оборонной тематики 27 мая российский президент Владимир Путин отметил технологическое и боевое превосходство комплекса "Искандер" над иностранными аналогами. По версии натовских стратегов, ОТРК "Искандер-М" входит в тройку самых опасных видов российского оружия, вместе с зенитной ракетной системой С-400 "Триумф" и береговым ракетным комплексом "Бастион". При этом "Искандер" постоянно наращивает боевые возможности, успешно осваивает сухопутные и морские ТВД в разных географических широтах, проверен в боевых условиях на территории Сирийской Арабской Республики. По мнению экспертов, модернизационный потенциал позволит "Искандеру" оставаться лучшим в мире до 2030 года.Ранее в Минобороны РФ сообщили о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" всех десяти ракетных бригад и формировании еще трех. Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает по два бригадных комплекта. Экспортная версия комплекса "Искандер-Э" (дальность — до 280 км) стоит на вооружении Армении и Алжира.Боевые возможности"Искандер" предназначен для поражения особо важных объектов группировки войск противника — командных пунктов, пусковых установок зенитных ракет и ракет среднего радиуса действия с ядерными боеголовками, аэродромов, боевых кораблей и других целей.Комплект бригады "Искандер-М" состоит из 51 машины, включая 12 пусковых установок, 12 транспортно-заряжающих, 11 командно-штабных и 14 машин жизнеобеспечения. За две минуты бригада способна нанести удар 24 ракетами (до перезарядки), залп усиленной бригады — 32 ракеты. Аэробаллистические ракеты "Искандера" (масса 3,8 т, длина 7,2 м) летят по квазибаллистическим траекториям на высотах до 50 км, крылатые — идут к цели на высоте шесть-семь метров, огибая рельеф. Преодолевают 500 км за четыре минуты, отклоняясь от цели не более чем на один метр. Малая отражающая поверхность и сложная траектория не оставляют шансов всем существующим и перспективным системам ПВО-ПРО. Ракеты способны активно маневрировать с перегрузками до 30g, их траектории совершенно непредсказуемы. Система управления ракетной бригадой "Искандер-М" обеспечивает эффективное боевое применение за счет интеграции и автоматизации основных процессов подготовки и нанесения ракетных ударов (разведка, подготовка полетных заданий, целеуказания, боевое управление, пуск и наведение ракет на цели). В интеграции с автоматизированной системой управления войсками ОТРК "Искандер-М" способен в режиме реального времени получать целеуказания от авиации, флота, разведки, БПЛА и наносить удары по подвижным целям в море (с поправкой на курс и скорость кораблей противника). Первые стрельбы "Искандеров" по морским целям состоялись в Южном военном округе летом 2020 года как ответ на развитие наступательной тактики вероятного противника и отработку различных вариантов десантирования войск НАТО в Балтийском и Черноморском регионах. В боевой интеграции с береговыми комплексами "Бал" и "Бастион" (дальностью 260 км и 350 км соответственно) более могущественный "Искандер" способен укрепить эшелонированную оборону побережья, сделать неприступными морские границы страны. Заметим, размещение на постоянной основе бригады ОТРК "Искандер-М" в Калининградской области связано с ростом военной активности НАТО в Балтийском регионе, это реакция России на агрессивные приготовления "партнеров". Комплекс неполноценности Десять ракетных бригад с "Искандерами" способны произвести залп почти 300 высокоточными ракетами и повторить его после оперативной перезарядки пусковых установок. Это могущественное оружие не предназначено для агрессии, но все же вызывает постоянное раздражение в НАТО. Не только потому, что нечего противопоставить, — ОТРК "Искандер-М" превосходит лучшие зарубежные аналоги (Lance, ATACMS, Pluton) по точности, оперативности подготовки ракет к пуску и другим характеристикам. А в США отказались от собственного аналога ОТРК, поскольку просто не смогли его разработать. Главные преимущества комплекса "Искандер-М" — стратегическая мобильность, скрытность боевого дежурства и нанесения ударов, автоматический расчет и ввод полетного задания, высокая вероятность выполнения боевой задачи в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия — неразрешимая проблема для любого агрессора. Согласно доктрине НАТО, "Искандер-М" является средством создания "зоны запрета доступа" A2/AD (anti-access and area denial), силы Альянса не могут действовать в радиусе поражения (500 км) без риска получения "неприемлемого ущерба". И еще более вгоняет "партнеров" в уныние вероятность тактического ядерного удара. При этом плановые полеты стратегических бомбардировщиков ВВС США над Балтикой и учебные бомбардировки прибалтийских полигонов вблизи Санкт-Петербурга стали буднями.В США называют нестратегическим ядерное оружие дальностью поражения менее 5500 км (логика понятна: если не перелетает через океан, значит, тактическое), но европейским союзникам от этого не легче.

https://uz.sputniknews.ru/20210302/Vse-chto-nuzhno-znat-o-rossiyskikh-Iskanderakh--rasskazyvaem-v-video-za-1-min-16108550.html

https://uz.sputniknews.ru/20210602/dlya-chego-rossii-20-novyx-voinskix-soedineniy-na-zapadnom-napravlenii-19041187.html

https://uz.sputniknews.ru/20191123/Glavnaya-udarnaya-sila-RF-perevooruzhilas-na-raketnye-kompleksy-Iskander-M-12861965.html

https://uz.sputniknews.ru/20210528/pochemu-ssha-otkazyvayutsya-ot-istrebiteley-f-35a-i-udarnyx-bespilotnikov-reaper-18970162.html

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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нато, искандер-м, оружие