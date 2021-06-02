https://uz.sputniknews.ru/20210602/dlya-chego-rossii-20-novyx-voinskix-soedineniy-na-zapadnom-napravlenii-19041187.html

Горячие головы НАТО заигрались в "войну" у российских границ — им готовят холодный ответ

Горячие головы НАТО заигрались в "войну" у российских границ — им готовят холодный ответ

Россия последовательно, своевременно и эффективно реагирует на провокационную активность НАТО. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T12:06+0500

2021-06-02T12:06+0500

2021-06-02T12:58+0500

россия

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 31 мая напомнил "западным коллегам", что их действия "разрушают систему безопасности в мире" и вынуждают Россию адекватно противодействовать — в Западном военном округе до конца 2021 года появятся около 20 новых соединений и частей.Для качественного (боевого) превосходства над вероятным противником эти бригады и полки получат самое современное вооружение. Напомню, с 2016 года на Западном стратегическом направлении уже развернуто несколько армий, бригад и отдельных полков Вооруженных сил РФ.В интервью "Российской газете" он заявил, что Москва не исключает военного ответа на угрозы суверенитету и территориальной целостности, подчеркнул правомерность применения "симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий". В полном соответствии с новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ.Жесткий тон заявлений Сергея Шойгу и Николая Патрушева "партнерами" вполне заслужен: за минувшие шесть лет интенсивность полетов в Европе стратегических бомбардировщиков ВВС США выросла в 14 раз.Корабли НАТО с управляемым ракетным оружием зачастили в Балтийское море, с 2016 года они восемнадцать раз выходили в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. Сохраняется высокая активность ВМС НАТО вблизи Калининградской области. По известным операциям Пентагона в Ираке, Югославии, Ливии, Сирии хорошо изучена американская тактика массированных ударов по противнику крылатыми ракетами.На острие главного удараВ непосредственной близости от границ РФ Североатлантический Альянс разворачивает значительные, преимущественно американские силы и средства — позиционные районы ПРО в Польше и Румынии, армейский корпус Армии США в Польше, многонациональные батальоны (фактически — полки) в Латвии, Литве и Эстонии.Присутствие и высокая активность иностранных войск беспрецедентны — вопреки объективным условиям и основополагающему акту Россия-НАТО. Поэтому двадцать новых бригад и полков Вооруженных сил РФ — не милитаризация, а вынужденный ответ. Ранее всего за несколько лет для усиления Южного военного округа в кратчайшее время были сформированы 13 дивизий и бригад, а также 22 полка.С учетом характера угроз со стороны ракетоносной авиации, морских и наземных ракетных комплексов США и НАТО, можно прогнозировать дальнейшее развитие корабельного состава Балтийского флота, эшелонированной системы ПВО-ПРО, появление новых полков истребительной авиации (Су-57), насыщение войск округа ракетными частями (ОТРК "Искандер-М").Новые соединения предназначены, прежде всего, для охлаждения горячих голов в НАТО, которые заигрались в "войну" у российских границ в Балтийском регионе.Москва накопила значительный опыт трансформации вооруженных сил и модернизации вооружений. В последние пять лет завершен огромный объем военного строительства, о таких масштабах, скоростях и качестве "партнеры" могут пока лишь мечтать.Новая танковая армия и армейский корпус Балтийского флота образованы в 2016 году (в целом это несколько дивизий и бригад, танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части). В составе самой могущественной в России 20-й общевойсковой армии в 2019-м появились два новых полка и техническая ракетная база. Балтийский флот в том же году был усилен отдельным танковым полком.В армейском корпусе Балтфлота в 2021-м дополнительно развернута новая дивизия (танковый, артиллерийский и мотострелковые полки). При этом войска ЗВО напряженно и непрерывно наращивают боеготовность и мастерство на полигонах.Москва готова преподать урокМосква хорошо усвоила уроки новейшей истории и вполне готова преподавать. Напомню очень важные факты: Россия к 2000 году многое сделала для укрепления доверия и безопасности в Европе — инициировала роспуск Варшавского договора, примерно в пять раз сократила собственные вооруженные силы, от западной границы до Москвы войск практически не оставалось, за исключением предельно сокращенных частей (баз хранения боевой техники) и военкоматов.В порядке одностороннего разоружения тысячи российских танков ржавели под открытым небом восточнее Уральских гор. СССР располагал 60 тысячами танков разных модификаций, а Россия к 2009 году имела лишь 20 тысяч. Еще через три года в стране остались две танковые бригады постоянной готовности (в Центральном и Восточном военных округах) и около 20 отдельных танковых батальонов (по 30-40 танков) в мотострелковых бригадах постоянной готовности.Параллельно Вашингтон и Брюссель разрабатывали планы демонтажа "слишком большой" Российской Федерации — по аналогии с Югославией. Тем, кто сегодня на Западе больше других кричит об "агрессивной России", жестко отстаивающей свои национальные интересы, следует чаще вспоминать о первопричинах сегодняшнего противостояния.Последствия "лихих 90-х" вполне закономерны: мюнхенская речь российского президента Владимира Путина (2007), операция принуждения к миру "заряженной" США и НАТО Грузии (2008), возвращение Крыма в состав РФ после проамериканского государственного переворота в Киеве (2014), контртеррористическая операция ВКС России в Сирийской Арабской Республике (2015)."Партнеры" не видят или не хотят видеть цепи и сути происходящих событий. Санкции, угрозы, ультиматумы, войска НАТО у российских границ – контрпродуктивны. И опасны в большей степени для коллективного Запада.

https://uz.sputniknews.ru/20210531/nato-naraschivaet-voennyy-potentsial-u-zapadnyx-granits-rf--kakoy-otvet-jdet-strany-alyansa-19002404.html

https://uz.sputniknews.ru/20210427/mirovye-tendentsii-militarizatsii-rossiya-voshla-v-pyaterku-liderov-po-voennym-rasxodam-18509366.html

https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-xochet-sderjat-agressiyu-rf--i-snabjaet-russkiy-tir-legkimi-mishenyami-18349085.html

https://uz.sputniknews.ru/20210324/nato-pod-pritselom-kak-rossiya-kontroliruet-ucheniya-alyansa-v-chernom-more-17934654.html

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