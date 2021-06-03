https://uz.sputniknews.ru/20210603/okolo-11-tysyach-inostrantsev-otpravili-zayavki-na-konkurs-lidery-rossii-19077141.html

Около 11 тысяч иностранцев отправили заявки на конкурс "Лидеры России"

Около 11 тысяч иностранцев отправили заявки на конкурс "Лидеры России"

Победители конкурса смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T18:34+0500

2021-06-03T18:34+0500

2021-06-03T18:34+0500

россия

конкурс

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Почти 11 тысяч иностранных граждан из 150 стран отправили заявки на международный трек конкурса "Лидеры России", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кто может участвоватьКонкурс "Лидеры России" направлен на поиск и поддержку перспективных руководителей. В состязании могут участвовать граждане как Российской Федерации, так и других стран в возрасте от 18 до 55 лет. Участникам конкурса необходимо пройти несколько этапов: дистанционный, компьютерное тестирование, региональный финал и суперфинал.Претенденты на победу должны иметь опыт управления не менее двух лет. К тому же, иностранцы также должны быть готовы жить и трудиться в России или же работать в зарубежных представительствах органов государственной власти РФ, а также зарубежных подразделениях российских коммерческих и некоммерческих организаций. НаградыПобедители трека получают возможность стать гражданами РФ в упрощенном порядке, проходят в суперфинал конкурса "Лидеры России" и становятся обладателями образовательного гранта в размере 1 млн рублей. Финалисты трека — вид на жительство в РФ.Победители суперфинала смогут участвовать в программе наставничества с ведущими руководителями органов государственной власти РФ и бизнес-сообщества. Успешные участники трека становятся частью кадрового резерва России.Международное направление "Лидеров России" появилось благодаря инициативе заместителя шеф-редактора агентства Baltnews Алины Герлини. В рамках мероприятия с участием Владимира Путина она обратилась к нему с предложением ввести в конкурсе отдельную специализацию для иностранных граждан, в том числе для выпускников российских вузов, а также упростить получение гражданства России для талантливых соотечественников. Президент инициативу поддержал.История конкурсаПервый конкурс "Лидеры России" состоялся в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тысяч желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах и стал уже международным. Более 227 тысяч заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тысяч человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек. Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

https://uz.sputniknews.ru/20210414/konkurs-lidery-rossii-kak-inostrantsy-smogut-poluchit-grajdanstvo-rf-18331836.html

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