https://uz.sputniknews.ru/20210603/skyup-nachnet-letat-v-uzbekistan-letom-tseny-na-bilety-19073783.html
SkyUp начнет летать в Узбекистан летом: цены на билеты
SkyUp начнет летать в Узбекистан летом: цены на билеты
И Киева в Ташкент можно улететь за 239 долларов и выше, а из Ташкента в Киев — за 289 долларов и выше. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T17:02+0500
2021-06-03T17:02+0500
2021-06-03T17:09+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Частная украинская авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Киева в Ташкент и обратно. Расписание полетов запланировано пока только на лето и осень нынешнего года, сообщили в пресс-службе компании. Самолеты по этому маршруту будут летать один раз в неделю по средам. Билеты на борт воздушного судна уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика.И Киева в Ташкент можно улететь за 239 долларов и выше, а из Ташкента в Киев — за 289 долларов и выше.При этом в компании напомнили правила въезда в Узбекистан. Необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Обязательным условием является заполнение анкеты-обязательства на прохождение 14-дневной самоизоляции с указанием адреса места жительства/пребывания (в отеле или в домашних условиях). Если путешествие короткое, нужно сообщить об этом сотрудникам аэропорта при заполнении анкеты.Напомним, с 8 апреля "Международные авиалинии Украины" планировали возобновить рейсы по направлению Киев — Ташкент — Киев.Пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, смогут самостоятельно изменять дату перелета в режиме онлайн.
https://uz.sputniknews.ru/20201027/Samolety-ukrainskoy-aviakompanii-Windrose-nachnut-letat-iz-Kieva-v-Tashkent-15266037.html
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украина, авиасообщение, узбекистан
SkyUp начнет летать в Узбекистан летом: цены на билеты
17:02 03.06.2021 (обновлено: 17:09 03.06.2021)
И Киева в Ташкент можно улететь за 239 долларов и выше, а из Ташкента в Киев — за 289 долларов и выше.
ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik.
Частная украинская авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Киева в Ташкент и обратно. Расписание полетов запланировано пока только на лето и осень нынешнего года, сообщили
в пресс-службе компании.
Самолеты по этому маршруту будут летать один раз в неделю по средам. Билеты на борт воздушного судна уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика.
И Киева в Ташкент можно улететь за 239 долларов и выше, а из Ташкента в Киев — за 289 долларов и выше.
При этом в компании напомнили правила въезда в Узбекистан. Необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Обязательным условием является заполнение анкеты-обязательства на прохождение 14-дневной самоизоляции с указанием адреса места жительства/пребывания (в отеле или в домашних условиях).
Если путешествие короткое, нужно сообщить об этом сотрудникам аэропорта при заполнении анкеты.
Напомним, с 8 апреля "Международные авиалинии Украины" планировали
возобновить рейсы по направлению Киев — Ташкент — Киев.
Пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, смогут самостоятельно изменять дату перелета в режиме онлайн.