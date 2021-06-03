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Цифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег
Цифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег
В современном мире платежным инструментом становится сам человек, вытесняя явный платеж как факт и превращая его в нечто большее. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T15:52+0500
2021-06-03T16:08+0500
экономика
банки
информационные технологии
деньги
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Основные тренды мирового рынка платежей, опыт других стран, полезный для Узбекистана, использование цифровых валют, бесконтактные платежи и другие вопросы обсуждались на международном ПЛАС-Форуме "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", состоявшемся в Ташкенте.Платежи во всем мире проходят мгновенно, а комиссия за них достаточно низкая. Например, в России она постоянно падает, стремясь к нулю. Раньше банки являлись в основном хранилищем денежных средств, а сейчас они все больше становятся интерфейсными компаниями. Во взаимодействии с клиентами остался большой простор.По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) России, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета Виктора Достова, сейчас понятие счета спрятано, банки превратились по сути в кошельки.Платежные инструменты сейчас исчезают, ими становимся мы сами – наше лицо, наш голос, отпечатки пальцев. Самый простой пример – Яндекс.Такси: Вы вызываете такси по приложению, которое привязано к карточке. Проехались, доехали до места и ушли. Платежа как такового мы не видим.Люди пользуются в телефоне разными подписками, при которых платежи с карты происходят без нашего ведома. По подписке уже продается одежда, в ряде стран – даже автомобили. Та же история с кредитами, штрафами и недоимками, налогами и т.д. Иными словами, явный платеж из нашей жизни уходит как факт, становясь автоматическим. Кроме того, платежи осуществляются через соцсети, например, в Facebook и мессенжерах. Другие тренды в платежных системахВсе новые технологии позволяют делать жизнь лучше для всех категорий людей не только для молодых. Сейчас активно разрабатываются программы для детей, инвалидов, пожилых людей.Цифровые деньги и ЦБЦентральные банки проявляют интерес к эмиссии цифровых валют благодаря цифровизации мира и необходимости учета потребностей общества в новых платежных инструментах. Сопредседатель Комитета по платежным системам, представитель Ассоциации банков России Алексей Маслов напоминает, что тот же Facebook пытается запустить частную цифровую валюту уже в третий раз.Регуляторы стали думать о том, какие риски может принести выпуск цифровых валют, что будет с увеличение объема криптовалют. Такие проекты Центробанков стали превращаться в стратегии, выливаться в эксперименты. По мнению Маслова, мир может ожидать появление полностью функциональной цифровой валюты уже в следующем году. И сделает это ЦБ Китая.Зачем нужны цифровые деньгиЦифровые валюты могут принести очень много пользы для внутристрановых расчетов. Они могут использоваться как оффлайн, так и онлайн. За счет этого можно активно использовать ее в платежной системе. Это позволит обеспечить снижение комиссии и больший контроль за платежами.Все больше говорится о том, что цифровая валюта может использоваться для трансграничных расчетов. Примеры таких проектов уже есть, в таких случаях объединяются усилия двух или большего количества регулятор. Например, в проекте "Стелла", который находится на третьем этапе и реализуется несколько лет, участвуют регуляторы Японии и Англии. Также Гонконг и Таиланд осуществляют совместный проект. Трансграничные платежи традиционно производятся медленно и дорого. Регуляторы считают, что цифровые валюты центральных банков могут их ускорить и удешевить.Они могут обеспечивать более легкое ведение документооборота, за счет чего торговля между странами выйдет на новый уровень.Что касается России и соседних с ней стран, то здесь пока только делаются робкие заявления о цифровых деньгах. Но так как для России торговля с соседями в приоритете, эксперты говорят о необходимости обеспечивать ее современными инструментами.
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https://uz.sputniknews.ru/20210517/denejnye-perevody-iz-rossii--samye-vygodnye-v-mire-migranty-spasayut-ekonomiki-stran-sng-18763567.html
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банки, информационные технологии, деньги

Цифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег

15:52 03.06.2021 (обновлено: 16:08 03.06.2021)
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В современном мире платежным инструментом становится сам человек, вытесняя явный платеж как факт и превращая его в нечто большее.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Основные тренды мирового рынка платежей, опыт других стран, полезный для Узбекистана, использование цифровых валют, бесконтактные платежи и другие вопросы обсуждались на международном ПЛАС-Форуме "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", состоявшемся в Ташкенте.
Платежи во всем мире проходят мгновенно, а комиссия за них достаточно низкая. Например, в России она постоянно падает, стремясь к нулю. Раньше банки являлись в основном хранилищем денежных средств, а сейчас они все больше становятся интерфейсными компаниями. Во взаимодействии с клиентами остался большой простор.
По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) России, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета Виктора Достова, сейчас понятие счета спрятано, банки превратились по сути в кошельки.

"То есть у нас есть карты, в телефоне есть приложение, через которое осуществляются платежи. Пользователю неинтересно, как это проходит", — говорит он.

Платежные инструменты сейчас исчезают, ими становимся мы сами – наше лицо, наш голос, отпечатки пальцев. Самый простой пример – Яндекс.Такси: Вы вызываете такси по приложению, которое привязано к карточке. Проехались, доехали до места и ушли. Платежа как такового мы не видим.
Люди пользуются в телефоне разными подписками, при которых платежи с карты происходят без нашего ведома. По подписке уже продается одежда, в ряде стран – даже автомобили. Та же история с кредитами, штрафами и недоимками, налогами и т.д.
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Иными словами, явный платеж из нашей жизни уходит как факт, становясь автоматическим. Кроме того, платежи осуществляются через соцсети, например, в Facebook и мессенжерах.

"Таким образом платежи перестают существовать по одиночке, как отдельный бизнес, становятся частью большего. Например, Сбербанк – это не просто банк, а уже и транспорт, и путешествия, музыка и так далее. Перед регуляторами в этих условиях встает задача как это регулировать? Когда ЦБ регулирует деятельность банка, это понятно, но, когда добавляется работа такси – сложнее", — говорит Достов.

Другие тренды в платежных системах

Искусственный интеллект. Ряд компаний начал предоставлять так называемые "умные карточки", например, проект "ЮMoney" и другие сами решают в какой валюте удобнее проводить платеж во время поездки за рубеж.
"Большие данные", которые аккумулируют информацию о различных платежах.
"Интернет вещей" — автомобиль, который сам платит за бензин, умные колонки, которые скажут, когда заплатить за телефон.
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Цифровые деньги и ЦБ

Центральные банки проявляют интерес к эмиссии цифровых валют благодаря цифровизации мира и необходимости учета потребностей общества в новых платежных инструментах.
Сопредседатель Комитета по платежным системам, представитель Ассоциации банков России Алексей Маслов напоминает, что тот же Facebook пытается запустить частную цифровую валюту уже в третий раз.

"Впервые это было около 10 лет назад. Потом в Швейцарии была выпущена валюта "Либра". Оба проекта оказались не успешными, так как регуляторы некоторых стран стали оказывать давление на ряд игроков", — поясняет он.

Регуляторы стали думать о том, какие риски может принести выпуск цифровых валют, что будет с увеличение объема криптовалют. Такие проекты Центробанков стали превращаться в стратегии, выливаться в эксперименты.
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По мнению Маслова, мир может ожидать появление полностью функциональной цифровой валюты уже в следующем году. И сделает это ЦБ Китая.

Зачем нужны цифровые деньги

Цифровые валюты могут принести очень много пользы для внутристрановых расчетов. Они могут использоваться как оффлайн, так и онлайн. За счет этого можно активно использовать ее в платежной системе. Это позволит обеспечить снижение комиссии и больший контроль за платежами.
Все больше говорится о том, что цифровая валюта может использоваться для трансграничных расчетов. Примеры таких проектов уже есть, в таких случаях объединяются усилия двух или большего количества регулятор. Например, в проекте "Стелла", который находится на третьем этапе и реализуется несколько лет, участвуют регуляторы Японии и Англии.
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Также Гонконг и Таиланд осуществляют совместный проект. Трансграничные платежи традиционно производятся медленно и дорого. Регуляторы считают, что цифровые валюты центральных банков могут их ускорить и удешевить.
Они могут обеспечивать более легкое ведение документооборота, за счет чего торговля между странами выйдет на новый уровень.
Что касается России и соседних с ней стран, то здесь пока только делаются робкие заявления о цифровых деньгах. Но так как для России торговля с соседями в приоритете, эксперты говорят о необходимости обеспечивать ее современными инструментами.
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