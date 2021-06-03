https://uz.sputniknews.ru/20210603/tsifrovye-plateji-est-li-buduschee-u-bumajnyx-deneg-19070936.html
Цифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег
Цифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег
В современном мире платежным инструментом становится сам человек, вытесняя явный платеж как факт и превращая его в нечто большее. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T15:52+0500
2021-06-03T15:52+0500
2021-06-03T16:08+0500
экономика
банки
информационные технологии
деньги
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Основные тренды мирового рынка платежей, опыт других стран, полезный для Узбекистана, использование цифровых валют, бесконтактные платежи и другие вопросы обсуждались на международном ПЛАС-Форуме "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", состоявшемся в Ташкенте.Платежи во всем мире проходят мгновенно, а комиссия за них достаточно низкая. Например, в России она постоянно падает, стремясь к нулю. Раньше банки являлись в основном хранилищем денежных средств, а сейчас они все больше становятся интерфейсными компаниями. Во взаимодействии с клиентами остался большой простор.По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) России, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета Виктора Достова, сейчас понятие счета спрятано, банки превратились по сути в кошельки.Платежные инструменты сейчас исчезают, ими становимся мы сами – наше лицо, наш голос, отпечатки пальцев. Самый простой пример – Яндекс.Такси: Вы вызываете такси по приложению, которое привязано к карточке. Проехались, доехали до места и ушли. Платежа как такового мы не видим.Люди пользуются в телефоне разными подписками, при которых платежи с карты происходят без нашего ведома. По подписке уже продается одежда, в ряде стран – даже автомобили. Та же история с кредитами, штрафами и недоимками, налогами и т.д. Иными словами, явный платеж из нашей жизни уходит как факт, становясь автоматическим. Кроме того, платежи осуществляются через соцсети, например, в Facebook и мессенжерах. Другие тренды в платежных системахВсе новые технологии позволяют делать жизнь лучше для всех категорий людей не только для молодых. Сейчас активно разрабатываются программы для детей, инвалидов, пожилых людей.Цифровые деньги и ЦБЦентральные банки проявляют интерес к эмиссии цифровых валют благодаря цифровизации мира и необходимости учета потребностей общества в новых платежных инструментах. Сопредседатель Комитета по платежным системам, представитель Ассоциации банков России Алексей Маслов напоминает, что тот же Facebook пытается запустить частную цифровую валюту уже в третий раз.Регуляторы стали думать о том, какие риски может принести выпуск цифровых валют, что будет с увеличение объема криптовалют. Такие проекты Центробанков стали превращаться в стратегии, выливаться в эксперименты. По мнению Маслова, мир может ожидать появление полностью функциональной цифровой валюты уже в следующем году. И сделает это ЦБ Китая.Зачем нужны цифровые деньгиЦифровые валюты могут принести очень много пользы для внутристрановых расчетов. Они могут использоваться как оффлайн, так и онлайн. За счет этого можно активно использовать ее в платежной системе. Это позволит обеспечить снижение комиссии и больший контроль за платежами.Все больше говорится о том, что цифровая валюта может использоваться для трансграничных расчетов. Примеры таких проектов уже есть, в таких случаях объединяются усилия двух или большего количества регулятор. Например, в проекте "Стелла", который находится на третьем этапе и реализуется несколько лет, участвуют регуляторы Японии и Англии. Также Гонконг и Таиланд осуществляют совместный проект. Трансграничные платежи традиционно производятся медленно и дорого. Регуляторы считают, что цифровые валюты центральных банков могут их ускорить и удешевить.Они могут обеспечивать более легкое ведение документооборота, за счет чего торговля между странами выйдет на новый уровень.Что касается России и соседних с ней стран, то здесь пока только делаются робкие заявления о цифровых деньгах. Но так как для России торговля с соседями в приоритете, эксперты говорят о необходимости обеспечивать ее современными инструментами.
https://uz.sputniknews.ru/20200110/Ivankov-o-tom-kakie-vozmozhnosti-otkroyut-dlya-Uzbekistana-elektronnye-dengi-13188026.html
https://uz.sputniknews.ru/20210210/15976341.html
https://uz.sputniknews.ru/20210129/Pochemu-po-kriptovalyutam-budet-nanesen-udar---otvet-eksperta-15898721.html
https://uz.sputniknews.ru/20210517/denejnye-perevody-iz-rossii--samye-vygodnye-v-mire-migranty-spasayut-ekonomiki-stran-sng-18763567.html
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банки, информационные технологии, деньги
Цифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег
15:52 03.06.2021 (обновлено: 16:08 03.06.2021)
В современном мире платежным инструментом становится сам человек, вытесняя явный платеж как факт и превращая его в нечто большее.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Основные тренды мирового рынка платежей, опыт других стран, полезный для Узбекистана, использование цифровых валют, бесконтактные платежи и другие вопросы обсуждались на международном ПЛАС-Форуме "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", состоявшемся в Ташкенте.
Платежи во всем мире проходят мгновенно, а комиссия за них достаточно низкая. Например, в России она постоянно падает, стремясь к нулю. Раньше банки являлись в основном хранилищем денежных средств, а сейчас они все больше становятся интерфейсными компаниями. Во взаимодействии с клиентами остался большой простор.
По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) России, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета Виктора Достова, сейчас понятие счета спрятано, банки превратились по сути в кошельки.
"То есть у нас есть карты, в телефоне есть приложение, через которое осуществляются платежи. Пользователю неинтересно, как это проходит", — говорит он.
Платежные инструменты сейчас исчезают, ими становимся мы сами – наше лицо, наш голос, отпечатки пальцев. Самый простой пример – Яндекс.Такси: Вы вызываете такси по приложению, которое привязано к карточке. Проехались, доехали до места и ушли. Платежа как такового мы не видим.
Люди пользуются в телефоне разными подписками, при которых платежи с карты происходят без нашего ведома. По подписке уже продается одежда, в ряде стран – даже автомобили. Та же история с кредитами, штрафами и недоимками, налогами и т.д.
Иными словами, явный платеж из нашей жизни уходит как факт, становясь автоматическим. Кроме того, платежи осуществляются через соцсети, например, в Facebook и мессенжерах.
"Таким образом платежи перестают существовать по одиночке, как отдельный бизнес, становятся частью большего. Например, Сбербанк – это не просто банк, а уже и транспорт, и путешествия, музыка и так далее. Перед регуляторами в этих условиях встает задача как это регулировать? Когда ЦБ регулирует деятельность банка, это понятно, но, когда добавляется работа такси – сложнее", — говорит Достов.
Другие тренды в платежных системах
Искусственный интеллект. Ряд компаний начал предоставлять так называемые "умные карточки", например, проект "ЮMoney" и другие сами решают в какой валюте удобнее проводить платеж во время поездки за рубеж.
"Большие данные", которые аккумулируют информацию о различных платежах.
"Интернет вещей" — автомобиль, который сам платит за бензин, умные колонки, которые скажут, когда заплатить за телефон.
Все новые технологии позволяют делать жизнь лучше для всех категорий людей не только для молодых. Сейчас активно разрабатываются программы для детей, инвалидов, пожилых людей.
Цифровые деньги и ЦБ
Центральные банки проявляют интерес к эмиссии цифровых валют благодаря цифровизации мира и необходимости учета потребностей общества в новых платежных инструментах.
Сопредседатель Комитета по платежным системам, представитель Ассоциации банков России Алексей Маслов напоминает, что тот же Facebook пытается запустить частную цифровую валюту уже в третий раз.
"Впервые это было около 10 лет назад. Потом в Швейцарии была выпущена валюта "Либра". Оба проекта оказались не успешными, так как регуляторы некоторых стран стали оказывать давление на ряд игроков", — поясняет он.
Регуляторы стали думать о том, какие риски может принести выпуск цифровых валют, что будет с увеличение объема криптовалют. Такие проекты Центробанков стали превращаться в стратегии, выливаться в эксперименты.
По мнению Маслова, мир может ожидать появление полностью функциональной цифровой валюты уже в следующем году. И сделает это ЦБ Китая.
Зачем нужны цифровые деньги
Цифровые валюты могут принести очень много пользы для внутристрановых расчетов. Они могут использоваться как оффлайн, так и онлайн. За счет этого можно активно использовать ее в платежной системе. Это позволит обеспечить снижение комиссии и больший контроль за платежами.
Все больше говорится о том, что цифровая валюта может использоваться для трансграничных расчетов. Примеры таких проектов уже есть, в таких случаях объединяются усилия двух или большего количества регулятор. Например, в проекте "Стелла", который находится на третьем этапе и реализуется несколько лет, участвуют регуляторы Японии и Англии.
Также Гонконг и Таиланд осуществляют совместный проект. Трансграничные платежи традиционно производятся медленно и дорого. Регуляторы считают, что цифровые валюты центральных банков могут их ускорить и удешевить.
Они могут обеспечивать более легкое ведение документооборота, за счет чего торговля между странами выйдет на новый уровень.
Что касается России и соседних с ней стран, то здесь пока только делаются робкие заявления о цифровых деньгах. Но так как для России торговля с соседями в приоритете, эксперты говорят о необходимости обеспечивать ее современными инструментами.