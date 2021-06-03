https://uz.sputniknews.ru/20210603/uzbekistan-i-turtsiya-obedinyat-usiliya-protiv-mirovyx-ugroz-19058365.html

Узбекистан и Турция объединились в борьбе с двумя глобальными угрозами

Узбекистан и Турция объединились в борьбе с двумя глобальными угрозами

Накануне состоялись переговоры, по итогам которых стороны подписали два протокола. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T08:31+0500

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политика

миграция

киберпреступность

анкара

турция

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. МВД Узбекистана и Турции активизируют совместную борьбу с киберпреступностью и незаконной миграцией — одними из ключевых глобальных вызовов современности.Об это сообщает ИА "Дуне".Накануне в Анкаре министры внутренних дел Узбекистана и Турции Пулат Бобожонов и Сулейман Сойлу обсудили вопросы активизации межведомственного сотрудничества.Стороны по итогам переговоров подписали два протокола — о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и о внесении изменений в протокол об организации совместных тренингов в сфере охраны правопорядка от 30 апреля 2018 года.Кроме того, в рамках визита делегация МВД Узбекистана ознакомилась с деятельностью Центра управления силовыми структурами GIMAR и производственной фабрикой по подготовке специальной одежды для подразделений МВД Турции. В рамках визита также запланированы встречи с руководством полиции Стамбула для обмена опытом в выявлении, предотвращении и профилактики преступности в условиях мегаполиса.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-i-turtsiya-gotovyatsya-stat-krepkim-strategicheskim-tandemom-18705917.html

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миграция, киберпреступность, анкара, турция, ташкент, узбекистан