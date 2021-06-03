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Узбекистан и Турция объединились в борьбе с двумя глобальными угрозами
Узбекистан и Турция объединились в борьбе с двумя глобальными угрозами
Накануне состоялись переговоры, по итогам которых стороны подписали два протокола. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T08:31+0500
2021-06-03T08:55+0500
политика
миграция
киберпреступность
анкара
турция
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. МВД Узбекистана и Турции активизируют совместную борьбу с киберпреступностью и незаконной миграцией — одними из ключевых глобальных вызовов современности.Об это сообщает ИА "Дуне".Накануне в Анкаре министры внутренних дел Узбекистана и Турции Пулат Бобожонов и Сулейман Сойлу обсудили вопросы активизации межведомственного сотрудничества.Стороны по итогам переговоров подписали два протокола — о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и о внесении изменений в протокол об организации совместных тренингов в сфере охраны правопорядка от 30 апреля 2018 года.Кроме того, в рамках визита делегация МВД Узбекистана ознакомилась с деятельностью Центра управления силовыми структурами GIMAR и производственной фабрикой по подготовке специальной одежды для подразделений МВД Турции. В рамках визита также запланированы встречи с руководством полиции Стамбула для обмена опытом в выявлении, предотвращении и профилактики преступности в условиях мегаполиса.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-i-turtsiya-gotovyatsya-stat-krepkim-strategicheskim-tandemom-18705917.html
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миграция, киберпреступность, анкара, турция, ташкент, узбекистан

Узбекистан и Турция объединились в борьбе с двумя глобальными угрозами

08:31 03.06.2021 (обновлено: 08:55 03.06.2021)
1491
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
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Накануне состоялись переговоры, по итогам которых стороны подписали два протокола.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. МВД Узбекистана и Турции активизируют совместную борьбу с киберпреступностью и незаконной миграцией — одними из ключевых глобальных вызовов современности.
Об это сообщает ИА "Дуне".
Накануне в Анкаре министры внутренних дел Узбекистана и Турции Пулат Бобожонов и Сулейман Сойлу обсудили вопросы активизации межведомственного сотрудничества.
"В ходе встреч в узком и расширенном форматах обсуждены вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения общественного порядка, координации деятельности в области миграции, борьбы с преступлениями в киберпространстве, а также подготовки профессиональных кадров", — говорится в сообщении.
Стороны по итогам переговоров подписали два протокола — о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и о внесении изменений в протокол об организации совместных тренингов в сфере охраны правопорядка от 30 апреля 2018 года.
Кроме того, в рамках визита делегация МВД Узбекистана ознакомилась с деятельностью Центра управления силовыми структурами GIMAR и производственной фабрикой по подготовке специальной одежды для подразделений МВД Турции.
В рамках визита также запланированы встречи с руководством полиции Стамбула для обмена опытом в выявлении, предотвращении и профилактики преступности в условиях мегаполиса.
Флаг Турции на фоне Стамбула - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
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