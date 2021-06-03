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В Тамбове решены проблемы попавших в затруднительное положение узбекистанских мигрантов
В Тамбове решены проблемы попавших в затруднительное положение узбекистанских мигрантов
Соотечественники направили обращение в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции. В заявлении они сообщили, что работодатель забрал у них паспорта и... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T16:19+0500
2021-06-03T16:19+0500
общество
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Агентство по вопросам внешней трудовой миграции обратились с заявлением узбекистанские мигранты, работавшие на одном из предприятий Тамбова.В документе значилось, что работодатель не исполнял данные им обязательства. В частности, он должным образом не оформил необходимые для трудоустройства документы, выплачивал иностранным работникам низкую зарплату, а также изъял у них паспорта.Сотрудники агентства связались с работодателем и провели с ним беседу. По итогам переговоров пострадавшим были выплачены все долги и возвращены документы, удостоверяющие личность.
https://uz.sputniknews.ru/20210529/pravitelstvennaya-delegatsiya-uzbekistana-obexala-vsyu-rossiyu--chem-pomogayut-migrantam-18969780.html
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты

В Тамбове решены проблемы попавших в затруднительное положение узбекистанских мигрантов

16:19 03.06.2021
531
© Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости УзбекистанаУзбекистанские мигранты в Тамбове
Узбекистанские мигранты в Тамбове - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости Узбекистана
Соотечественники направили обращение в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции. В заявлении они сообщили, что работодатель забрал у них паспорта и выплачивал им низкую зарплату.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Агентство по вопросам внешней трудовой миграции обратились с заявлением узбекистанские мигранты, работавшие на одном из предприятий Тамбова.
В документе значилось, что работодатель не исполнял данные им обязательства. В частности, он должным образом не оформил необходимые для трудоустройства документы, выплачивал иностранным работникам низкую зарплату, а также изъял у них паспорта.
Что делается для мигрантов в РФ — замминистра труда Узбекистана посетил Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
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Сотрудники агентства связались с работодателем и провели с ним беседу. По итогам переговоров пострадавшим были выплачены все долги и возвращены документы, удостоверяющие личность.
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