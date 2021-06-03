https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-tambove-resheny-problemy-popavshix-v-zatrudnitelnoe-polojenie--uzbekistanskix-migrantov-19074029.html

В Тамбове решены проблемы попавших в затруднительное положение узбекистанских мигрантов

В Тамбове решены проблемы попавших в затруднительное положение узбекистанских мигрантов

Соотечественники направили обращение в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции. В заявлении они сообщили, что работодатель забрал у них паспорта и... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T16:19+0500

2021-06-03T16:19+0500

2021-06-03T16:19+0500

общество

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/03/19073910_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_7aa4da0230031d7098a62dcaa908e35e.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Агентство по вопросам внешней трудовой миграции обратились с заявлением узбекистанские мигранты, работавшие на одном из предприятий Тамбова.В документе значилось, что работодатель не исполнял данные им обязательства. В частности, он должным образом не оформил необходимые для трудоустройства документы, выплачивал иностранным работникам низкую зарплату, а также изъял у них паспорта.Сотрудники агентства связались с работодателем и провели с ним беседу. По итогам переговоров пострадавшим были выплачены все долги и возвращены документы, удостоверяющие личность.

https://uz.sputniknews.ru/20210529/pravitelstvennaya-delegatsiya-uzbekistana-obexala-vsyu-rossiyu--chem-pomogayut-migrantam-18969780.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты