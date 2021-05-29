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Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам?
Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам?
Когда подешевеют цены на авиабилеты из Узбекистана? Будут ли вакцинировать мигрантов в РФ? Как легализоваться в период пандемии? На эти и другие вопросы отвечает замминистра труда Эркин Мухитдинов.
2021-05-29T08:54+0500
2021-05-29T08:54+0500
видео
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
узбекистан
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Представители профильных министерств и ведомств республики во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым побывали во Владивостоке, Благовещенске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Самарской области, Ростовской, Мурманской и Ленинградской областях. Таким образом, удалось встретиться с согражданами во всех федеральных округах России. Об итогах поездки в интервью Sputnik Узбекистан рассказал один из ее участников — первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.Отдельное внимание на встречах с соотечественниками уделялось процессу легализации трудовых мигрантов в России. Эркин Мухитдинов поблагодарил руководство РФ, в первую очередь президента Владимира Путина, за принятый указ, который дает отсрочку для легализации в России. Напомним, до 30 июня 2021 года иностранные граждане, находящиеся в России нелегально, должны зарегистрироваться, получить или продлить патент для продолжения трудовой деятельность в стране."Мы активно работаем с нашими гражданами, создаем им условия, чтобы они легализовались, если еще не успели этого сделать по разным причинам. Насколько нам известно, уже порядка 50 тысяч человек оформили необходимые документы, причем эта цифра постоянно растет, и скоро мы получим более актуальные данные", — добавил представитель Минтруда.Говоря о миграционных процессах, Мухитдинов отметил, что в республике принимается комплекс мер по подготовке граждан для трудовой деятельности в России. Работают центры по повышению квалификации, по обучению русскому языку, помимо этого, открылся филиал Московского миграционного центра в Ташкенте. Налажены контакты с российскими работодателями, которые также заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов из республики. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;Работа ведется не только в самом Узбекистане, но и на территории РФ. В частности, открываются новые представительства Агентства по внешней трудовой миграции. Сейчас такие центры действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Уфе. Прорабатывается вопрос об открытии дополнительных представительств. Сотрудники филиалов АВТМ помогают гражданам в трудоустройстве, налаживают контакты с российскими компаниями для организованного набора, а также оказывают юридическую помощь в сложных ситуациях. Актуальный вопрос – вакцинация трудовых мигрантов. Сейчас эта процедура прорабатывается совместно с российскими властями. Замминистра добавил, что во время встреч с согражданами возникает много организационных вопросов, связанных с логистикой, с трудоустройством, с защитой прав и разрешением спорных ситуаций. Все эти моменты разбираются, оказывается помощь, проводятся консультации. Помимо этого, в самой республике готовится соответствующая нормативная база для более эффективной политики по защите прав и интересов граждан за рубежом.Касаясь темы дорогих билетов, Мухитдинов заметил, что на цены серьезное давление оказывает сложная коронавирусная обстановка и издержки. связанные с локдауном. Однако цены постепенно будут снижаться, над этой проблемой также работают представители ответственных министерств и ведомств.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, узбекистан

Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам?

08:54 29.05.2021
481
Дмитрий Матвеев
Все материалы
За две недели гости из Узбекистана посетила все федеральные округа России, чтобы встретиться с соотечественниками, выслушать их вопросы и пожелания и рассказать о принимаемых по защите их интересов мерах.
Представители профильных министерств и ведомств республики во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым побывали во Владивостоке, Благовещенске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Самарской области, Ростовской, Мурманской и Ленинградской областях. Таким образом, удалось встретиться с согражданами во всех федеральных округах России. Об итогах поездки в интервью Sputnik Узбекистан рассказал один из ее участников — первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.
© Посольство Узбекистана в РФ

Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками во Владивостоке (М.Хайриддинов — советник премьер-министра, Э.Мухитдинов — первый замминистра труда и Р. Исмаилов — Генконсул во Владивостоке.

Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками во Владивостоке (М.Хайриддинов — советник премьер-министра, Э.Мухитдинов — первый замминистра труда и Р. Исмаилов — Генконсул во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан
1/3
© Посольство Узбекистана в РФ

Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками во Владивостоке (М.Хайриддинов — советник премьер-министра, Э.Мухитдинов — первый замминистра труда и Р. Исмаилов — Генконсул во Владивостоке.

© Посольство Узбекистана в РФ

Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками в Новосибирске.

Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками в Новосибирске. - Sputnik Узбекистан
2/3
© Посольство Узбекистана в РФ

Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками в Новосибирске.

© Посольство Узбекистана в РФ

Визит правительственной делегации Узбекистана в Екатеринбург.

Визит правительственной делегации Узбекистана в Екатеринбург. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Посольство Узбекистана в РФ

Визит правительственной делегации Узбекистана в Екатеринбург.

1/3
© Посольство Узбекистана в РФ

Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками во Владивостоке (М.Хайриддинов — советник премьер-министра, Э.Мухитдинов — первый замминистра труда и Р. Исмаилов — Генконсул во Владивостоке.

2/3
© Посольство Узбекистана в РФ

Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками в Новосибирске.

3/3
© Посольство Узбекистана в РФ

Визит правительственной делегации Узбекистана в Екатеринбург.

"У нас в этом году два очень важных события – 30-летие независимости Узбекистана, а также выборы президента страны. Мы готовим мероприятия и очень признательны региональным властям в РФ, которые идут нам навстречу в этом вопросе. Что касается голосования, то у нас уже был положительный опыт в 2019 году на парламентских выборах. Этой осенью мы также планируем использовать механизмы досрочного и выездного голосования, а также онлайн-регистрацию избирателей. Российская сторона нам готова содействовать в этом", — подчеркнул замминистра.

© SputnikМухитдинов Эркин
Мухитдинов Эркин - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Мухитдинов Эркин
© Sputnik
Отдельное внимание на встречах с соотечественниками уделялось процессу легализации трудовых мигрантов в России. Эркин Мухитдинов поблагодарил руководство РФ, в первую очередь президента Владимира Путина, за принятый указ, который дает отсрочку для легализации в России. Напомним, до 30 июня 2021 года иностранные граждане, находящиеся в России нелегально, должны зарегистрироваться, получить или продлить патент для продолжения трудовой деятельность в стране.
"Мы активно работаем с нашими гражданами, создаем им условия, чтобы они легализовались, если еще не успели этого сделать по разным причинам. Насколько нам известно, уже порядка 50 тысяч человек оформили необходимые документы, причем эта цифра постоянно растет, и скоро мы получим более актуальные данные", — добавил представитель Минтруда.
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Говоря о миграционных процессах, Мухитдинов отметил, что в республике принимается комплекс мер по подготовке граждан для трудовой деятельности в России. Работают центры по повышению квалификации, по обучению русскому языку, помимо этого, открылся филиал Московского миграционного центра в Ташкенте. Налажены контакты с российскими работодателями, которые также заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов из республики.
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Работа ведется не только в самом Узбекистане, но и на территории РФ. В частности, открываются новые представительства Агентства по внешней трудовой миграции. Сейчас такие центры действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Уфе. Прорабатывается вопрос об открытии дополнительных представительств. Сотрудники филиалов АВТМ помогают гражданам в трудоустройстве, налаживают контакты с российскими компаниями для организованного набора, а также оказывают юридическую помощь в сложных ситуациях.
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"В Узбекистане сейчас проводится всеобщая вакцинация населения. Но в любом случае, все въезжающие в РФ граждане обязательно должны проходить ПЦР-тестирование, даже если они привились на родине. Обе процедуры для приезжающего на работу мигранта - это накладно, поэтому сейчас мы пытаемся решить этот вопрос, в том числе, с применением российской вакцины "Спутник V". Именно вакцинация наиболее эффективный инструмент защиты от коронавируса, так что мы активно движемся в данном направлении", — подчеркнул Мухитдинов.

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Замминистра добавил, что во время встреч с согражданами возникает много организационных вопросов, связанных с логистикой, с трудоустройством, с защитой прав и разрешением спорных ситуаций. Все эти моменты разбираются, оказывается помощь, проводятся консультации. Помимо этого, в самой республике готовится соответствующая нормативная база для более эффективной политики по защите прав и интересов граждан за рубежом.
Касаясь темы дорогих билетов, Мухитдинов заметил, что на цены серьезное давление оказывает сложная коронавирусная обстановка и издержки. связанные с локдауном. Однако цены постепенно будут снижаться, над этой проблемой также работают представители ответственных министерств и ведомств.
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