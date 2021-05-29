Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам?

Представители профильных министерств и ведомств республики во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым побывали во Владивостоке, Благовещенске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Самарской области, Ростовской, Мурманской и Ленинградской областях. Таким образом, удалось встретиться с согражданами во всех федеральных округах России. Об итогах поездки в интервью Sputnik Узбекистан рассказал один из ее участников — первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.Отдельное внимание на встречах с соотечественниками уделялось процессу легализации трудовых мигрантов в России. Эркин Мухитдинов поблагодарил руководство РФ, в первую очередь президента Владимира Путина, за принятый указ, который дает отсрочку для легализации в России. Напомним, до 30 июня 2021 года иностранные граждане, находящиеся в России нелегально, должны зарегистрироваться, получить или продлить патент для продолжения трудовой деятельность в стране."Мы активно работаем с нашими гражданами, создаем им условия, чтобы они легализовались, если еще не успели этого сделать по разным причинам. Насколько нам известно, уже порядка 50 тысяч человек оформили необходимые документы, причем эта цифра постоянно растет, и скоро мы получим более актуальные данные", — добавил представитель Минтруда.Говоря о миграционных процессах, Мухитдинов отметил, что в республике принимается комплекс мер по подготовке граждан для трудовой деятельности в России. Работают центры по повышению квалификации, по обучению русскому языку, помимо этого, открылся филиал Московского миграционного центра в Ташкенте. Налажены контакты с российскими работодателями, которые также заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов из республики. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Работа ведется не только в самом Узбекистане, но и на территории РФ. В частности, открываются новые представительства Агентства по внешней трудовой миграции. Сейчас такие центры действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Уфе. Прорабатывается вопрос об открытии дополнительных представительств. Сотрудники филиалов АВТМ помогают гражданам в трудоустройстве, налаживают контакты с российскими компаниями для организованного набора, а также оказывают юридическую помощь в сложных ситуациях. Актуальный вопрос – вакцинация трудовых мигрантов. Сейчас эта процедура прорабатывается совместно с российскими властями. Замминистра добавил, что во время встреч с согражданами возникает много организационных вопросов, связанных с логистикой, с трудоустройством, с защитой прав и разрешением спорных ситуаций. Все эти моменты разбираются, оказывается помощь, проводятся консультации. Помимо этого, в самой республике готовится соответствующая нормативная база для более эффективной политики по защите прав и интересов граждан за рубежом.Касаясь темы дорогих билетов, Мухитдинов заметил, что на цены серьезное давление оказывает сложная коронавирусная обстановка и издержки. связанные с локдауном. Однако цены постепенно будут снижаться, над этой проблемой также работают представители ответственных министерств и ведомств.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
За две недели гости из Узбекистана посетила все федеральные округа России, чтобы встретиться с соотечественниками, выслушать их вопросы и пожелания и рассказать о принимаемых по защите их интересов мерах.
Представители профильных министерств и ведомств республики во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым побывали во Владивостоке, Благовещенске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Самарской области, Ростовской, Мурманской и Ленинградской областях. Таким образом, удалось встретиться с согражданами во всех федеральных округах России. Об итогах поездки в интервью Sputnik Узбекистан рассказал один из ее участников — первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.
Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками во Владивостоке (М.Хайриддинов — советник премьер-министра, Э.Мухитдинов — первый замминистра труда и Р. Исмаилов — Генконсул во Владивостоке.
Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками во Владивостоке (М.Хайриддинов — советник премьер-министра, Э.Мухитдинов — первый замминистра труда и Р. Исмаилов — Генконсул во Владивостоке.
Встреча представителей правительственной делегации Узбекистана с соотечественниками во Владивостоке (М.Хайриддинов — советник премьер-министра, Э.Мухитдинов — первый замминистра труда и Р. Исмаилов — Генконсул во Владивостоке.
Визит правительственной делегации Узбекистана в Екатеринбург.
"У нас в этом году два очень важных события – 30-летие независимости Узбекистана, а также выборы президента страны. Мы готовим мероприятия и очень признательны региональным властям в РФ, которые идут нам навстречу в этом вопросе. Что касается голосования, то у нас уже был положительный опыт в 2019 году на парламентских выборах. Этой осенью мы также планируем использовать механизмы досрочного и выездного голосования, а также онлайн-регистрацию избирателей. Российская сторона нам готова содействовать в этом", — подчеркнул замминистра.
Отдельное внимание на встречах с соотечественниками уделялось процессу легализации трудовых мигрантов в России. Эркин Мухитдинов поблагодарил руководство РФ, в первую очередь президента Владимира Путина, за принятый указ, который дает отсрочку для легализации в России. Напомним, до 30 июня 2021 года иностранные граждане, находящиеся в России нелегально, должны зарегистрироваться, получить или продлить патент для продолжения трудовой деятельность в стране.
"Мы активно работаем с нашими гражданами, создаем им условия, чтобы они легализовались, если еще не успели этого сделать по разным причинам. Насколько нам известно, уже порядка 50 тысяч человек оформили необходимые документы, причем эта цифра постоянно растет, и скоро мы получим более актуальные данные", — добавил представитель Минтруда.
Говоря о миграционных процессах, Мухитдинов отметил, что в республике принимается комплекс мер по подготовке граждан для трудовой деятельности в России. Работают центры по повышению квалификации, по обучению русскому языку, помимо этого, открылся филиал Московского миграционного центра в Ташкенте. Налажены контакты с российскими работодателями, которые также заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов из республики.
Работа ведется не только в самом Узбекистане, но и на территории РФ. В частности, открываются новые представительства Агентства по внешней трудовой миграции. Сейчас такие центры действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Уфе. Прорабатывается вопрос об открытии дополнительных представительств. Сотрудники филиалов АВТМ помогают гражданам в трудоустройстве, налаживают контакты с российскими компаниями для организованного набора, а также оказывают юридическую помощь в сложных ситуациях.
Актуальный вопрос – вакцинация трудовых мигрантов. Сейчас эта процедура прорабатывается совместно с российскими властями.
"В Узбекистане сейчас проводится всеобщая вакцинация населения. Но в любом случае, все въезжающие в РФ граждане обязательно должны проходить ПЦР-тестирование, даже если они привились на родине. Обе процедуры для приезжающего на работу мигранта - это накладно, поэтому сейчас мы пытаемся решить этот вопрос, в том числе, с применением российской вакцины "Спутник V". Именно вакцинация наиболее эффективный инструмент защиты от коронавируса, так что мы активно движемся в данном направлении", — подчеркнул Мухитдинов.
Замминистра добавил, что во время встреч с согражданами возникает много организационных вопросов, связанных с логистикой, с трудоустройством, с защитой прав и разрешением спорных ситуаций. Все эти моменты разбираются, оказывается помощь, проводятся консультации. Помимо этого, в самой республике готовится соответствующая нормативная база для более эффективной политики по защите прав и интересов граждан за рубежом.
Касаясь темы дорогих билетов, Мухитдинов заметил, что на цены серьезное давление оказывает сложная коронавирусная обстановка и издержки. связанные с локдауном. Однако цены постепенно будут снижаться, над этой проблемой также работают представители ответственных министерств и ведомств.