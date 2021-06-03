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В ташкентском аэропорту у злоумышленников изъяли несколько тысяч фальшивых долларов
В ташкентском аэропорту у злоумышленников изъяли несколько тысяч фальшивых долларов
Многие банкноты имели идентичный серийный номер. Против фальшивомонетчиков возбуждено уголовное дело. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T17:06+0500
2021-06-03T17:08+0500
общество
фальшивые деньги
государственный таможенный комитет
аэропорт ташкента
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента таможенники пресекли попытку ввоза в республику поддельной иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.После посадки рейса по маршруту "Стамбул — Алматы — Ташкент" был досмотрен багаж одного из пассажиров. В его сумке между полотенец сотрудники таможни обнаружили фальшивые $5 тысяч. Отмечается, что многие банкноты имели идентичный серийный номер.В тот же день на автомобильной стоянке столичного международного аэропорта поочередно были задержаны причастные к махинации лица. Во время осмотра принадлежавшего злоумышленникам автомобиля Lacetti под передним пассажирским сиденьем машины были также обнаружены поддельные $5000.В ходе проведенного оперативного мероприятия при получении денег пойман с поличным реальный владелец фальшивой валюты. Все купюры изъяты у него в качестве вещественных доказательств. Против фальшивомонетчиков возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-kokande-zaderjany-troe-mujchin-pri-prodaje-pochti-25-tysyach-falshivyx-dollarov-18131904.html
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фальшивые деньги, государственный таможенный комитет, аэропорт ташкента

В ташкентском аэропорту у злоумышленников изъяли несколько тысяч фальшивых долларов

17:06 03.06.2021 (обновлено: 17:08 03.06.2021)
810
© CC0 / Unsplash / Mackenzie MarcoДоллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© CC0 / Unsplash / Mackenzie Marco
Многие банкноты имели идентичный серийный номер. Против фальшивомонетчиков возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента таможенники пресекли попытку ввоза в республику поддельной иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.
После посадки рейса по маршруту "Стамбул — Алматы — Ташкент" был досмотрен багаж одного из пассажиров. В его сумке между полотенец сотрудники таможни обнаружили фальшивые $5 тысяч. Отмечается, что многие банкноты имели идентичный серийный номер.
Фальшивые купюры американской валюты - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
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В тот же день на автомобильной стоянке столичного международного аэропорта поочередно были задержаны причастные к махинации лица. Во время осмотра принадлежавшего злоумышленникам автомобиля Lacetti под передним пассажирским сиденьем машины были также обнаружены поддельные $5000.
В ходе проведенного оперативного мероприятия при получении денег пойман с поличным реальный владелец фальшивой валюты. Все купюры изъяты у него в качестве вещественных доказательств.
Против фальшивомонетчиков возбуждено уголовное дело.
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