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В Узбекистане в 2021 году вырубили свыше 1,3 тысячи деревьев
В Узбекистане в 2021 году вырубили свыше 1,3 тысячи деревьев
По данным Госкомэкологии, общий ущерб, нанесенный окружающей среде республики, составил 4,9 млрд сумов. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T12:22+0500
2021-06-03T12:22+0500
2021-06-03T12:23+0500
общество
деревья
охрана окружающей среды
госкомэкологии
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане в 2021 году противозаконным методом уже успели вырубить 1 313 деревьев, сообщили в пресс-службе Госкомэкологии."За незаконную вырубку 1 313 ценных деревьев и повреждение 619 деревьев правонарушителям был назначен штраф в размере 2,5 млрд сумов", – заявили в организации.По данным комитета, общий ущерб, нанесенный окружающей среде республики, составил 4,9 млрд сумов.При этом из всех нарушений 113 были связаны с действиями местных властей, заключили в Госкомэкологии. Ранее стало известно, что при возведении ветки метро "Сергели — Куйлюк" будет пересажено свыше 780 деревьев, которые произрастают на территории стройплощадки.
https://uz.sputniknews.ru/20201123/Krasnaya-metka-v-Goskomekologii-obyasnili-zachem-pometili-derevya-v-stolitse-15463135.html
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деревья, охрана окружающей среды, госкомэкологии
В Узбекистане в 2021 году вырубили свыше 1,3 тысячи деревьев
12:22 03.06.2021 (обновлено: 12:23 03.06.2021)
По данным Госкомэкологии, общий ущерб, нанесенный окружающей среде республики, составил 4,9 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
В Узбекистане в 2021 году противозаконным методом уже успели вырубить 1 313 деревьев, сообщили
в пресс-службе Госкомэкологии.
"За незаконную вырубку 1 313 ценных деревьев и повреждение 619 деревьев правонарушителям был назначен штраф в размере 2,5 млрд сумов", – заявили в организации.
По данным комитета, общий ущерб, нанесенный окружающей среде республики, составил 4,9 млрд сумов.
При этом из всех нарушений 113 были связаны с действиями местных властей, заключили в Госкомэкологии.
Ранее стало известно, что при возведении ветки метро "Сергели — Куйлюк" будет пересажено
свыше 780 деревьев, которые произрастают на территории стройплощадки.