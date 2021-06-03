https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-v-2021-godu-vyrubili-svyshe-13-tysyachi-derevev-19065042.html

В Узбекистане в 2021 году вырубили свыше 1,3 тысячи деревьев

В Узбекистане в 2021 году вырубили свыше 1,3 тысячи деревьев

По данным Госкомэкологии, общий ущерб, нанесенный окружающей среде республики, составил 4,9 млрд сумов. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T12:22+0500

2021-06-03T12:22+0500

2021-06-03T12:23+0500

общество

деревья

охрана окружающей среды

госкомэкологии

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане в 2021 году противозаконным методом уже успели вырубить 1 313 деревьев, сообщили в пресс-службе Госкомэкологии."За незаконную вырубку 1 313 ценных деревьев и повреждение 619 деревьев правонарушителям был назначен штраф в размере 2,5 млрд сумов", – заявили в организации.По данным комитета, общий ущерб, нанесенный окружающей среде республики, составил 4,9 млрд сумов.При этом из всех нарушений 113 были связаны с действиями местных властей, заключили в Госкомэкологии. Ранее стало известно, что при возведении ветки метро "Сергели — Куйлюк" будет пересажено свыше 780 деревьев, которые произрастают на территории стройплощадки.

https://uz.sputniknews.ru/20201123/Krasnaya-metka-v-Goskomekologii-obyasnili-zachem-pometili-derevya-v-stolitse-15463135.html

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деревья, охрана окружающей среды, госкомэкологии