https://uz.sputniknews.ru/20210604/dvoe-uzbekistantsev-pytalis-prodat-devushku-v-turtsiyu-dlya-zanyatiya-prostitutsiey-19085761.html
Двое узбекистанцев пытались продать девушку в Турцию для занятия проституцией
Двое узбекистанцев пытались продать девушку в Турцию для занятия проституцией
Злоумышленников взяли с поличным при получении денег за паспорт 28-летней Б. Б. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T11:10+0500
2021-06-04T11:10+0500
2021-06-04T11:16+0500
мвд узбекистана
происшествия
торговля людьми
проституция
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/01/16094614_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_5254ca4a2cfbfaa64c43eeb9de41b203.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Самарканде задержали двоих мужчин, пытавшихся продать девушку в Турцию для занятия проституцией, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, оперативное мероприятие было проведено 23 мая. "Покупателями" выступили сотрудники правоохранительных органов.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 ("Торговля людьми") УК Узбекистана. Идет расследование.В мае в аэропорту Ташкента была совершена попытка вывезти в Турцию двух девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации.
турция
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/01/16094614_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c7801d78d476aed2275856d28e0830fb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд узбекистана, торговля людьми, проституция, турция
Двое узбекистанцев пытались продать девушку в Турцию для занятия проституцией
11:10 04.06.2021 (обновлено: 11:16 04.06.2021)
Злоумышленников взяли с поличным при получении денег за паспорт 28-летней Б. Б.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
В Самарканде задержали двоих мужчин, пытавшихся продать девушку в Турцию для занятия проституцией, сообщает
Министерство внутренних дел Узбекистана.
По данным пресс-службы, оперативное мероприятие было проведено 23 мая. "Покупателями" выступили сотрудники правоохранительных органов.
Тридцативосьмилетнего М. Н. и 33-летнего К. Б. (первый — житель Самарканда, второй — махалли "Улус" Нурабадского района) взяли с поличным при получении 800 долларов за паспорт 28-летней Б. Б., которую они хотели отправить в Турцию для оказания интимных услуг.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 ("Торговля людьми") УК Узбекистана. Идет расследование.
В мае в аэропорту Ташкента была совершена попытка
вывезти в Турцию двух девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации.