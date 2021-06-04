https://uz.sputniknews.ru/20210604/dvoe-uzbekistantsev-pytalis-prodat-devushku-v-turtsiyu-dlya-zanyatiya-prostitutsiey-19085761.html

Двое узбекистанцев пытались продать девушку в Турцию для занятия проституцией

Двое узбекистанцев пытались продать девушку в Турцию для занятия проституцией

Злоумышленников взяли с поличным при получении денег за паспорт 28-летней Б. Б. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T11:10+0500

2021-06-04T11:10+0500

2021-06-04T11:16+0500

мвд узбекистана

происшествия

торговля людьми

проституция

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/01/16094614_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_5254ca4a2cfbfaa64c43eeb9de41b203.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Самарканде задержали двоих мужчин, пытавшихся продать девушку в Турцию для занятия проституцией, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, оперативное мероприятие было проведено 23 мая. "Покупателями" выступили сотрудники правоохранительных органов.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 ("Торговля людьми") УК Узбекистана. Идет расследование.В мае в аэропорту Ташкента была совершена попытка вывезти в Турцию двух девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

турция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд узбекистана, торговля людьми, проституция, турция