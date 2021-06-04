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Двое узбекистанцев пытались продать девушку в Турцию для занятия проституцией
Двое узбекистанцев пытались продать девушку в Турцию для занятия проституцией
Злоумышленников взяли с поличным при получении денег за паспорт 28-летней Б. Б. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T11:10+0500
2021-06-04T11:16+0500
мвд узбекистана
происшествия
торговля людьми
проституция
турция
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Самарканде задержали двоих мужчин, пытавшихся продать девушку в Турцию для занятия проституцией, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, оперативное мероприятие было проведено 23 мая. "Покупателями" выступили сотрудники правоохранительных органов.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 ("Торговля людьми") УК Узбекистана. Идет расследование.В мае в аэропорту Ташкента была совершена попытка вывезти в Турцию двух девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации.
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мвд узбекистана, торговля людьми, проституция, турция

Двое узбекистанцев пытались продать девушку в Турцию для занятия проституцией

11:10 04.06.2021 (обновлено: 11:16 04.06.2021)
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Злоумышленников взяли с поличным при получении денег за паспорт 28-летней Б. Б.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Самарканде задержали двоих мужчин, пытавшихся продать девушку в Турцию для занятия проституцией, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.
По данным пресс-службы, оперативное мероприятие было проведено 23 мая. "Покупателями" выступили сотрудники правоохранительных органов.

Тридцативосьмилетнего М. Н. и 33-летнего К. Б. (первый — житель Самарканда, второй — махалли "Улус" Нурабадского района) взяли с поличным при получении 800 долларов за паспорт 28-летней Б. Б., которую они хотели отправить в Турцию для оказания интимных услуг.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 ("Торговля людьми") УК Узбекистана. Идет расследование.
В мае в аэропорту Ташкента была совершена попытка вывезти в Турцию двух девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации.
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