https://uz.sputniknews.ru/20210604/gazprombank-podumaet-nad-finansirovaniem-stroitelstva-zavodov-udobreniy-v-uzbekistane-19098556.html

Газпромбанк подумает над финансированием строительства заводов удобрений в Узбекистане

Газпромбанк подумает над финансированием строительства заводов удобрений в Узбекистане

ГПБ и кипрская Ferkensco Management Limited договорились о сотрудничестве и координации совместных действий в рамках организации долгосрочного финансирования... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T17:58+0500

2021-06-04T17:58+0500

2021-06-04T17:58+0500

экономика

удобрения

минеральные удобрения

газпромбанк

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Газпромбанк (ГПБ) и кипрская Ferkensco Management Limited подписали соглашения о сотрудничестве по проектам строительства в Узбекистане заводов по производству удобрений, говорится в сообщении Газпромбанка.Церемония состоялась на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 2-5 июня."Газпромбанк и Ferkensco Management Limited подписали соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проектов по строительству завода по производству сложных минеральных удобрений на базе аммиака, а также строительства и эксплуатации вертикально-интегрированного комплекса, включающего в себя месторождение фосфорной руды, обогатительную фабрику и химический комплекс по производству минеральных удобрений. Оба проекта планируется реализовать на территории Республики Узбекистан", — говорится в релизе.На янгиерском заводе, оценочная стоимость которого — 350 миллионов долларов, планируется выпускать до 495 тысяч тонн аммиака. Там хотят установить современное оборудование из Европы, Китая, России и других стран. Предусматривается создание порядка 300 постоянных рабочих мест.Что же касается Самаркандского химического комплекса, то он, как ожидается, будет производить до 900 тысяч тонн сложных минеральных удобрений в год. Срок реализации проекта — 2020-2023 гг., рассказали в компании.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/rossiya-mojet-profinansirovat-stroitelstvo-gxk-v-buxarskoy-oblasti-19097010.html

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удобрения, минеральные удобрения, газпромбанк