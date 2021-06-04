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Россия может профинансировать строительство ГХК в Бухарской области
Россия может профинансировать строительство ГХК в Бухарской области
На Петербургском международном экономическом форуме российская сторона подписала соглашение о взаимопонимании с одной из крупнейших нефтегазовых компаний... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T16:57+0500
2021-06-04T17:05+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Газпромбанк, ВЭБ и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) рассматривают возможность предоставить до 800 миллионов долларов на строительство газохимического комплекса в Узбекистане, сообщает ГПБ.Соответствующее соглашение о взаимопонимании было подписано на Петербургском международном экономическом форуме с одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана — Jizzakh Petroleum.Как отмечается, Газпромбанк на сегодня — в числе самых активных российских банков, работающих в Узбекистане. В частности, ГПБ участвует в финансировании поставок в республику высокотехнологичного производственного оборудования из России и строительстве завода GTL на базе очищенного метана, производимого Шуртанским ГХК. "Еще одним потенциальным проектом в партнерстве с ВЭБ и ЭКСАР является проект МТО (methanol-to-olefins. — Прим. ред.) — значимая для республики инициатива", — сказал зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус.Зампред ВЭБ — член правления Даниил Алгульян подчеркнул, что участие госкорпорации в проекте, прежде всего, нацелено на поддержку экспорта российской продукции, включая оборудование и экспорт услуг.
https://uz.sputniknews.ru/20210522/uzbekistan-xochet-privlech-rossiyu-k-modernizatsii-shurtanskogo-gxk-18858326.html
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эксар, вэб.рф, газпромбанк

Россия может профинансировать строительство ГХК в Бухарской области

16:57 04.06.2021 (обновлено: 17:05 04.06.2021)
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© УзАВ Узбекистане построят уникальный газохимический комплекс
В Узбекистане построят уникальный газохимический комплекс - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© УзА
На Петербургском международном экономическом форуме российская сторона подписала соглашение о взаимопонимании с одной из крупнейших нефтегазовых компаний республики — Jizzakh Petroleum.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Газпромбанк, ВЭБ и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) рассматривают возможность предоставить до 800 миллионов долларов на строительство газохимического комплекса в Узбекистане, сообщает ГПБ.
Соответствующее соглашение о взаимопонимании было подписано на Петербургском международном экономическом форуме с одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана — Jizzakh Petroleum.

"Газпромбанк может войти в число организаторов финансирования строительства газохимического комплекса, который будет расположен в городе Каракуль Бухарской области в Узбекистане. Газпромбанк, ВЭБ.РФ и АО "ЭКСАР" рассматривают возможность предоставления до 800 миллионов долларов США на цели реализации проекта", — говорится в релизе.

Как отмечается, Газпромбанк на сегодня — в числе самых активных российских банков, работающих в Узбекистане. В частности, ГПБ участвует в финансировании поставок в республику высокотехнологичного производственного оборудования из России и строительстве завода GTL на базе очищенного метана, производимого Шуртанским ГХК.
"Еще одним потенциальным проектом в партнерстве с ВЭБ и ЭКСАР является проект МТО (methanol-to-olefins. — Прим. ред.) — значимая для республики инициатива", — сказал зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус.
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Зампред ВЭБ — член правления Даниил Алгульян подчеркнул, что участие госкорпорации в проекте, прежде всего, нацелено на поддержку экспорта российской продукции, включая оборудование и экспорт услуг.
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