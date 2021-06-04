https://uz.sputniknews.ru/20210604/rossiya-mojet-profinansirovat-stroitelstvo-gxk-v-buxarskoy-oblasti-19097010.html

Россия может профинансировать строительство ГХК в Бухарской области

Россия может профинансировать строительство ГХК в Бухарской области

На Петербургском международном экономическом форуме российская сторона подписала соглашение о взаимопонимании с одной из крупнейших нефтегазовых компаний... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T16:57+0500

2021-06-04T16:57+0500

2021-06-04T17:05+0500

экономика

эксар

вэб.рф

газпромбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/01/14883436_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_a4f78cb07a042eb87bebca7ea039e2d4.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Газпромбанк, ВЭБ и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) рассматривают возможность предоставить до 800 миллионов долларов на строительство газохимического комплекса в Узбекистане, сообщает ГПБ.Соответствующее соглашение о взаимопонимании было подписано на Петербургском международном экономическом форуме с одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана — Jizzakh Petroleum.Как отмечается, Газпромбанк на сегодня — в числе самых активных российских банков, работающих в Узбекистане. В частности, ГПБ участвует в финансировании поставок в республику высокотехнологичного производственного оборудования из России и строительстве завода GTL на базе очищенного метана, производимого Шуртанским ГХК. "Еще одним потенциальным проектом в партнерстве с ВЭБ и ЭКСАР является проект МТО (methanol-to-olefins. — Прим. ред.) — значимая для республики инициатива", — сказал зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус.Зампред ВЭБ — член правления Даниил Алгульян подчеркнул, что участие госкорпорации в проекте, прежде всего, нацелено на поддержку экспорта российской продукции, включая оборудование и экспорт услуг.

https://uz.sputniknews.ru/20210522/uzbekistan-xochet-privlech-rossiyu-k-modernizatsii-shurtanskogo-gxk-18858326.html

https://uz.sputniknews.ru/20210423/veb-nameren-prisutstvovat-v-ekonomike-uzbekistana-s-proektami-na-8-mlrd-18469037.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

эксар, вэб.рф, газпромбанк