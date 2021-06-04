https://uz.sputniknews.ru/20210604/it-park-prizval-molodej-uzbekistana-uluchshit-polojenie-del-po-otraslyam-19089173.html
IT Park призвал молодежь Узбекистана улучшить положение дел по отраслям
IT Park призвал молодежь Узбекистана улучшить положение дел по отраслям
Лучшие авторы смогут презентовать свои идеи лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана". 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T12:46+0500
2021-06-04T12:46+0500
2021-06-04T13:11+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
молодежь
конкурс
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Агентство по делам молодежи, IT Park и Министерство инновационного развития республики объявили о старте конкурса "100 идей для Узбекистана". К участию пригласили молодых людей от 14 до 30 лет со всех регионов, сообщили в пресс-службе IT Park.Задача — предложить идею, которая могла бы улучшить положение дел в каком-то из направлений. Конкурсанты будут соревноваться в научных и образовательных разработках, в сфере культуры и искусства, медиа, по направлению спорта и туризма, развитию госуслуг и других.В составе жюри — директор IT Park Фарход Ибрагимов, замминистра здравоохранения Абдулла Азизов, советник мининноваций Бобур Рахимов.Заявить идею можно только по одному из направлений. Сто лучших авторов смогут презентовать свои разработки лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана".Подать заявку можно индивидуально или в команде до 5 человек до 20 июня 2021 года на сайте.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/-it-park-budet-sotrudnichat-s-krupneyshey-obrazovatelnoy-platformoy-18769319.html
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министерство инновационного развития узбекистана, молодежь, конкурс
IT Park призвал молодежь Узбекистана улучшить положение дел по отраслям
12:46 04.06.2021 (обновлено: 13:11 04.06.2021)
Лучшие авторы смогут презентовать свои идеи лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана".
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Агентство по делам молодежи, IT Park и Министерство инновационного развития республики объявили о старте конкурса "100 идей для Узбекистана". К участию пригласили молодых людей от 14 до 30 лет со всех регионов, сообщили в пресс-службе IT Park.
Задача — предложить идею, которая могла бы улучшить положение дел в каком-то из направлений. Конкурсанты будут соревноваться в научных и образовательных разработках, в сфере культуры и искусства, медиа, по направлению спорта и туризма, развитию госуслуг и других.
В составе жюри — директор IT Park Фарход Ибрагимов, замминистра здравоохранения Абдулла Азизов, советник мининноваций Бобур Рахимов.
Заявить идею можно только по одному из направлений. Сто лучших авторов смогут презентовать свои разработки лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана".
Подать заявку можно индивидуально или в команде до 5 человек до 20 июня 2021 года на сайте
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