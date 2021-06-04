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IT Park призвал молодежь Узбекистана улучшить положение дел по отраслям
IT Park призвал молодежь Узбекистана улучшить положение дел по отраслям
Лучшие авторы смогут презентовать свои идеи лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана". 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T12:46+0500
2021-06-04T13:11+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
молодежь
конкурс
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Агентство по делам молодежи, IT Park и Министерство инновационного развития республики объявили о старте конкурса "100 идей для Узбекистана". К участию пригласили молодых людей от 14 до 30 лет со всех регионов, сообщили в пресс-службе IT Park.Задача — предложить идею, которая могла бы улучшить положение дел в каком-то из направлений. Конкурсанты будут соревноваться в научных и образовательных разработках, в сфере культуры и искусства, медиа, по направлению спорта и туризма, развитию госуслуг и других.В составе жюри — директор IT Park Фарход Ибрагимов, замминистра здравоохранения Абдулла Азизов, советник мининноваций Бобур Рахимов.Заявить идею можно только по одному из направлений. Сто лучших авторов смогут презентовать свои разработки лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана".Подать заявку можно индивидуально или в команде до 5 человек до 20 июня 2021 года на сайте.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/-it-park-budet-sotrudnichat-s-krupneyshey-obrazovatelnoy-platformoy-18769319.html
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министерство инновационного развития узбекистана, молодежь, конкурс

IT Park призвал молодежь Узбекистана улучшить положение дел по отраслям

12:46 04.06.2021 (обновлено: 13:11 04.06.2021)
189
© МНОШкольники Узбекистана
Школьники Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© МНО
Лучшие авторы смогут презентовать свои идеи лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана".
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Агентство по делам молодежи, IT Park и Министерство инновационного развития республики объявили о старте конкурса "100 идей для Узбекистана". К участию пригласили молодых людей от 14 до 30 лет со всех регионов, сообщили в пресс-службе IT Park.
Задача — предложить идею, которая могла бы улучшить положение дел в каком-то из направлений. Конкурсанты будут соревноваться в научных и образовательных разработках, в сфере культуры и искусства, медиа, по направлению спорта и туризма, развитию госуслуг и других.
В составе жюри — директор IT Park Фарход Ибрагимов, замминистра здравоохранения Абдулла Азизов, советник мининноваций Бобур Рахимов.
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Заявить идею можно только по одному из направлений. Сто лучших авторов смогут презентовать свои разработки лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана".
Подать заявку можно индивидуально или в команде до 5 человек до 20 июня 2021 года на сайте.
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