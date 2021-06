https://uz.sputniknews.ru/20210604/it-park-prizval-molodej-uzbekistana-uluchshit-polojenie-del-po-otraslyam-19089173.html

IT Park призвал молодежь Узбекистана улучшить положение дел по отраслям

IT Park призвал молодежь Узбекистана улучшить положение дел по отраслям

Лучшие авторы смогут презентовать свои идеи лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана". 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T12:46+0500

2021-06-04T12:46+0500

2021-06-04T13:11+0500

общество

министерство инновационного развития узбекистана

молодежь

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0e/14969152_0:58:1200:733_1920x0_80_0_0_8681d02e717b51465959227a1437ee37.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Агентство по делам молодежи, IT Park и Министерство инновационного развития республики объявили о старте конкурса "100 идей для Узбекистана". К участию пригласили молодых людей от 14 до 30 лет со всех регионов, сообщили в пресс-службе IT Park.Задача — предложить идею, которая могла бы улучшить положение дел в каком-то из направлений. Конкурсанты будут соревноваться в научных и образовательных разработках, в сфере культуры и искусства, медиа, по направлению спорта и туризма, развитию госуслуг и других.В составе жюри — директор IT Park Фарход Ибрагимов, замминистра здравоохранения Абдулла Азизов, советник мининноваций Бобур Рахимов.Заявить идею можно только по одному из направлений. Сто лучших авторов смогут презентовать свои разработки лично президенту страны в рамках второго форума "Молодежь Узбекистана".Подать заявку можно индивидуально или в команде до 5 человек до 20 июня 2021 года на сайте.

https://uz.sputniknews.ru/20210517/-it-park-budet-sotrudnichat-s-krupneyshey-obrazovatelnoy-platformoy-18769319.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство инновационного развития узбекистана, молодежь, конкурс