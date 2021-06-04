https://uz.sputniknews.ru/20210604/kakoy-simptom-smertelnoy-bolezni-zameten-nochyu--otvetil-doktor-myasnikov-19090111.html

Какой симптом смертельной болезни заметен ночью — ответил доктор Мясников

Какой симптом смертельной болезни заметен ночью — ответил доктор Мясников

Медик привел в пример пациентку, которая скончалась вскоре после проявления этого признака. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T13:30+0500

2021-06-04T13:30+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасное заболевание, характерный признак которого можно заметить ночью.Это — расслаивающаяся аневризма аорты. На нее может указывать боль в спине именно в темное время суток.По словам Мясникова, был в его практике один случай, когда у женщины ночью сильно разболелась спина. После она скончалась из-за разрыва аорты.Медик поделился также собственным опытом. Как-то раз он подтянулся, и вскоре появился дискомфорт в области плеча.В этом случае необходимо срочно идти к врачу, чтобы определить недуг и начать лечение.Расслаивающая аневризма аорты — болезнь, при которой кровь затекает между тремя слоями стенок крупнейшей артерии и начинает их расслаивать. В результате слои прорываются и происходит сильнейшее кровотечение.В 95% случаев человек не выживает.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/doktor-myasnikov-svyazal-datu-rojdeniya-s-razvitiem-zabolevaniy-18432144.html

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