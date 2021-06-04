https://uz.sputniknews.ru/20210604/kazaxstan-uvelichit-chislo-reysov-v-uzbekistan-19088643.html

Казахстан увеличит число рейсов в Узбекистан

Казахстан увеличит число рейсов в Узбекистан

Перелеты будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T12:47+0500

2021-06-04T12:47+0500

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узбекистан

общество

рейсы

казахстан

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Количество международных рейсов из Казахстана в Узбекистан будет увеличено, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК."Количество международных рейсов с Турцией, Узбекистаном и Беларусью будет увеличено", — говорится в сообщении министерства, которое цитирует РИА Новости.Перелеты будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и по согласованию с властями соответствующих государств.Раннее стало известно, что Казахстан намерен открыть новый авиамаршрут "Туркестан — Ташкент". Самолеты компании FlyArystan с 21 июня будут летать из Туркестана и Ташкент дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

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узбекистан, рейсы, казахстан