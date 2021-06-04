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Казахстан увеличит число рейсов в Узбекистан
Казахстан увеличит число рейсов в Узбекистан
Перелеты будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T12:47+0500
2021-06-04T12:47+0500
2021-06-04T13:19+0500
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казахстан
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Количество международных рейсов из Казахстана в Узбекистан будет увеличено, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК."Количество международных рейсов с Турцией, Узбекистаном и Беларусью будет увеличено", — говорится в сообщении министерства, которое цитирует РИА Новости.Перелеты будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и по согласованию с властями соответствующих государств.Раннее стало известно, что Казахстан намерен открыть новый авиамаршрут "Туркестан — Ташкент". Самолеты компании FlyArystan с 21 июня будут летать из Туркестана и Ташкент дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.
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узбекистан, рейсы, казахстан
Казахстан увеличит число рейсов в Узбекистан
12:47 04.06.2021 (обновлено: 13:19 04.06.2021)
Перелеты будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Количество международных рейсов из Казахстана в Узбекистан будет увеличено, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
"Количество международных рейсов с Турцией, Узбекистаном и Беларусью будет увеличено", — говорится в сообщении министерства, которое цитирует РИА Новости
.
Планируется запустить регулярные рейсы по маршрутам "Алматы — Наманган", "Актау — Нукус", "Актобе — Нукус", "Актобе — Самарканд". Их планируется совершать дважды в неделю.
Перелеты будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и по согласованию с властями соответствующих государств.
Раннее стало известно
, что Казахстан намерен открыть новый авиамаршрут "Туркестан — Ташкент". Самолеты компании FlyArystan с 21 июня будут летать из Туркестана и Ташкент дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.