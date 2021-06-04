https://uz.sputniknews.ru/20210604/na-talimardjanskoy-tes-postroyat-dve-vysokovoltnye-ustanovki-stoimostyu-200-mln-19101895.html

На Талимарджанской ТЭС построят две высоковольтные установки, стоимостью $200 млн

На Талимарджанской ТЭС построят две высоковольтные установки, стоимостью $200 млн

Общая протяженность высоковольтной линии составляет 217,6 километра, она проходит через территорию Самаркандской и Кашкадарьинской областей. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T20:01+0500

2021-06-04T20:01+0500

2021-06-04T20:01+0500

экономика

талимарджанская тэс

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На Талимарджанской теплоэлектростанции осуществляется строительство высоковольтной линии станции "Согдиана" и открытой распределительной установки. Мощность каждой из них - по 500 кВ, сообщает ИА Dunyo.Общая стоимость инвестпроекта составляет $188,496 млн, в том числе средства Всемирного банка – $110 млн, собственные – $56,758 млн, доля Узбекистана в проекте – $21,74 млн.Общая протяженность высоковольтной линии составляет 217,6 километра. 87 километров проходит через территорию Самаркандской области и 130,6 километра - Кашкадарьинской области.Напомним, в ноябре прошлого года в Узбекистане был объявлен международный тендер на расширение Талимарджанской тепловой электростанции (ТЭС) в Кашкадарьинской области.Согласно условиям тендера, заявки на участие в конкурсе принимались до 2 февраля 2021 года. Торги были открыты для участников из всех стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/turetskiy-investor-stroit-v-uzbekistane-dve-tes-moschnostyu-470-mvt-18096974.html

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талимарджанская тэс, министерство энергетики узбекистана