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На Талимарджанской ТЭС построят две высоковольтные установки, стоимостью $200 млн
На Талимарджанской ТЭС построят две высоковольтные установки, стоимостью $200 млн
Общая протяженность высоковольтной линии составляет 217,6 километра, она проходит через территорию Самаркандской и Кашкадарьинской областей. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T20:01+0500
2021-06-04T20:01+0500
экономика
талимарджанская тэс
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На Талимарджанской теплоэлектростанции осуществляется строительство высоковольтной линии станции "Согдиана" и открытой распределительной установки. Мощность каждой из них - по 500 кВ, сообщает ИА Dunyo.Общая стоимость инвестпроекта составляет $188,496 млн, в том числе средства Всемирного банка – $110 млн, собственные – $56,758 млн, доля Узбекистана в проекте – $21,74 млн.Общая протяженность высоковольтной линии составляет 217,6 километра. 87 километров проходит через территорию Самаркандской области и 130,6 километра - Кашкадарьинской области.Напомним, в ноябре прошлого года в Узбекистане был объявлен международный тендер на расширение Талимарджанской тепловой электростанции (ТЭС) в Кашкадарьинской области.Согласно условиям тендера, заявки на участие в конкурсе принимались до 2 февраля 2021 года. Торги были открыты для участников из всех стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/turetskiy-investor-stroit-v-uzbekistane-dve-tes-moschnostyu-470-mvt-18096974.html
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талимарджанская тэс, министерство энергетики узбекистана

На Талимарджанской ТЭС построят две высоковольтные установки, стоимостью $200 млн

20:01 04.06.2021
790
© Пресс-служба АО "Тепловые электрические станции"Ташкентская ТЭС
Ташкентская ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Пресс-служба АО "Тепловые электрические станции"
Общая протяженность высоковольтной линии составляет 217,6 километра, она проходит через территорию Самаркандской и Кашкадарьинской областей.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На Талимарджанской теплоэлектростанции осуществляется строительство высоковольтной линии станции "Согдиана" и открытой распределительной установки. Мощность каждой из них - по 500 кВ, сообщает ИА Dunyo.
Общая стоимость инвестпроекта составляет $188,496 млн, в том числе средства Всемирного банка – $110 млн, собственные – $56,758 млн, доля Узбекистана в проекте – $21,74 млн.
Общая протяженность высоковольтной линии составляет 217,6 километра. 87 километров проходит через территорию Самаркандской области и 130,6 километра - Кашкадарьинской области.
Турецкая компания Aksa Enerji строит в Ташкентской области две ТЭС общей мощностью 470 МВт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Экономика
Турецкий инвестор строит в Узбекистане две ТЭС мощностью 470 МВт
1 апреля, 17:29
1256
Напомним, в ноябре прошлого года в Узбекистане был объявлен международный тендер на расширение Талимарджанской тепловой электростанции (ТЭС) в Кашкадарьинской области.
Согласно условиям тендера, заявки на участие в конкурсе принимались до 2 февраля 2021 года. Торги были открыты для участников из всех стран.
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