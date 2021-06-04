https://uz.sputniknews.ru/20210604/narodnaya-artistka-uzbekistana-naimaxon-pulatova-otmechaet-den-rojdeniya-19095817.html

Народная артистка Узбекистана Наимахон Пулатова отмечает день рождения

Народная артистка Узбекистана Наимахон Пулатова отмечает день рождения

Профессиональной актрисе театра и кино исполнилось 82 года. Свой творческий путь она начала в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T16:08+0500

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культура

день рождения

национальное агентство "узбеккино"

актриса

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Народной артистке Узбекистана Наимахон Пулатовой исполнилось 82 года, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Профессиональная актриса театра и кино Наимахон Пулатова родилась 4 июня 1939 года в Ташкенте. В 1963-м она окончила Ташкентский театрально-художественный институт. Творческий путь Пулатова начала в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими в 1958 году.За свою карьеру актриса снялась в таких фильмах, как "Бегона бахт", "Келинлар кузглони", "Тангалик болалар", "Ташландик", "Хижрон", "Бевалар", "Супер кайнона", "Содда киз" и многих других.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/mukambar-rakhimova-otmechaet-80-letniy-yubiley-17895341.html

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день рождения, национальное агентство "узбеккино", актриса