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Народная артистка Узбекистана Наимахон Пулатова отмечает день рождения
Народная артистка Узбекистана Наимахон Пулатова отмечает день рождения
Профессиональной актрисе театра и кино исполнилось 82 года. Свой творческий путь она начала в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T16:08+0500
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культура
день рождения
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актриса
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Народной артистке Узбекистана Наимахон Пулатовой исполнилось 82 года, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Профессиональная актриса театра и кино Наимахон Пулатова родилась 4 июня 1939 года в Ташкенте. В 1963-м она окончила Ташкентский театрально-художественный институт. Творческий путь Пулатова начала в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими в 1958 году.За свою карьеру актриса снялась в таких фильмах, как "Бегона бахт", "Келинлар кузглони", "Тангалик болалар", "Ташландик", "Хижрон", "Бевалар", "Супер кайнона", "Содда киз" и многих других.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/mukambar-rakhimova-otmechaet-80-letniy-yubiley-17895341.html
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день рождения, национальное агентство "узбеккино", актриса

Народная артистка Узбекистана Наимахон Пулатова отмечает день рождения

16:08 04.06.2021 (обновлено: 16:35 04.06.2021)
430
© НА "Узбеккино"Народная артистка Узбекистана Наимахон Пулатова
Народная артистка Узбекистана Наимахон Пулатова - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© НА "Узбеккино"
Профессиональной актрисе театра и кино исполнилось 82 года. Свой творческий путь она начала в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Народной артистке Узбекистана Наимахон Пулатовой исполнилось 82 года, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Профессиональная актриса театра и кино Наимахон Пулатова родилась 4 июня 1939 года в Ташкенте. В 1963-м она окончила Ташкентский театрально-художественный институт.
Народная артистка Узбекистана Мукамбар Рахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Общество
Мукамбар Рахимова отмечает 80-летний юбилей
23 марта, 10:01
4655
Творческий путь Пулатова начала в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими в 1958 году.
За свою карьеру актриса снялась в таких фильмах, как "Бегона бахт", "Келинлар кузглони", "Тангалик болалар", "Ташландик", "Хижрон", "Бевалар", "Супер кайнона", "Содда киз" и многих других.
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