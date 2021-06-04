https://uz.sputniknews.ru/20210604/nesovershennoletnim-uzbekistantsam-naznachat-obschestvennyx-vospitateley-19098645.html
Несовершеннолетним узбекистанцам назначат общественных воспитателей
Несовершеннолетним узбекистанцам назначат общественных воспитателей
Общественные воспитатели будут проводить индивидуальную работу с безнадзорными и оставшимися без присмотра, а также совершившими правонарушение или общественно... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T17:21+0500
2021-06-04T17:21+0500
2021-06-04T17:25+0500
общество
воспитание
постановление
минюст узбекистана
несовершеннолетние
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Несовершеннолетним лицам в Узбекистане будут назначены общественные воспитатели, сообщает Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на постановление правительства, принятое 3 июня. Согласно утвержденному положению, общественные воспитатели будут оказывать помощь родителям или опекунам и проводить индивидуальную работу с безнадзорными и оставшимися без присмотра, а также совершившими правонарушение или общественно опасное деяние несовершеннолетними лицами.Регламентированы и требования к ним. Общественный воспитатель должен быть не моложе 30 лет, иметь опыт работы не менее двух лет с несовершеннолетними, быть гражданином Узбекистана, способным оказать положительное влияние на подопечного своим жизненным опытом и моральными качествами. Решение о выборе и назначении воспитателя будет приниматься районной или городской межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних. При этом девочек будут воспитывать исключительно представители женского пола.Общественного воспитателя могут назначить следующим категориям несовершеннолетних лиц:Документом предусмотрено и поощрение за активную и добросовестную работу на данном поприще. Те, кто добился положительных результатов, смогут получить единовременное денежное вознаграждение до 5-кратного размера базовой расчетной величины (до 1 млн 225 тысяч сумов).Тем не менее меры эти временные. Воспитатель назначается сроком до трех месяцев с возможностью его продления. Однако сделать это можно будет только один раз и не более чем на три месяца.
https://uz.sputniknews.ru/20210304/Nesovershennoletniy-zhitel-Tashkenta-sobral-tselyy-buket-ugolovnykh-statey-16128815.html
https://uz.sputniknews.ru/20200527/Sistema-pravosudiya-v-otnoshenii-nesovershennoletnikh--pilotnyy-start-proekta-14226708.html
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воспитание, постановление, минюст узбекистана, несовершеннолетние
Несовершеннолетним узбекистанцам назначат общественных воспитателей
17:21 04.06.2021 (обновлено: 17:25 04.06.2021)
Общественные воспитатели будут проводить индивидуальную работу с безнадзорными и оставшимися без присмотра, а также совершившими правонарушение или общественно опасное деяние несовершеннолетними лицами.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Несовершеннолетним лицам в Узбекистане будут назначены общественные воспитатели, сообщает
Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на постановление правительства, принятое 3 июня.
Согласно утвержденному положению, общественные воспитатели будут оказывать помощь родителям или опекунам и проводить индивидуальную работу с безнадзорными и оставшимися без присмотра, а также совершившими правонарушение или общественно опасное деяние несовершеннолетними лицами.
Регламентированы и требования к ним. Общественный воспитатель должен быть не моложе 30 лет, иметь опыт работы не менее двух лет с несовершеннолетними, быть гражданином Узбекистана, способным оказать положительное влияние на подопечного своим жизненным опытом и моральными качествами.
Решение о выборе и назначении воспитателя будет приниматься районной или городской межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних. При этом девочек будут воспитывать исключительно представители женского пола.
Общественного воспитателя могут назначить следующим категориям несовершеннолетних лиц:
в отношении которых судом применены меры принудительного характера или совершивших административное правонарушение;
условно освобожденным до истечения срока наказания в виде лишения свободы;
вернувшимся из специализированных учебно-воспитательных учреждений или уже отбывшим наказание в воспитательной колонии;
безнадзорным и оставшимся без присмотра несовершеннолетним;
несовершеннолетним детям из семей, нуждающихся в помощи по воспитанию ребенка.
Документом предусмотрено и поощрение за активную и добросовестную работу на данном поприще. Те, кто добился положительных результатов, смогут получить единовременное денежное вознаграждение до 5-кратного размера базовой расчетной величины (до 1 млн 225 тысяч сумов).
Тем не менее меры эти временные. Воспитатель назначается сроком до трех месяцев с возможностью его продления. Однако сделать это можно будет только один раз и не более чем на три месяца.