https://uz.sputniknews.ru/20210604/nesovershennoletnim-uzbekistantsam-naznachat-obschestvennyx-vospitateley-19098645.html

Несовершеннолетним узбекистанцам назначат общественных воспитателей

Несовершеннолетним узбекистанцам назначат общественных воспитателей

Общественные воспитатели будут проводить индивидуальную работу с безнадзорными и оставшимися без присмотра, а также совершившими правонарушение или общественно... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T17:21+0500

2021-06-04T17:21+0500

2021-06-04T17:25+0500

общество

воспитание

постановление

минюст узбекистана

несовершеннолетние

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Несовершеннолетним лицам в Узбекистане будут назначены общественные воспитатели, сообщает Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на постановление правительства, принятое 3 июня. Согласно утвержденному положению, общественные воспитатели будут оказывать помощь родителям или опекунам и проводить индивидуальную работу с безнадзорными и оставшимися без присмотра, а также совершившими правонарушение или общественно опасное деяние несовершеннолетними лицами.Регламентированы и требования к ним. Общественный воспитатель должен быть не моложе 30 лет, иметь опыт работы не менее двух лет с несовершеннолетними, быть гражданином Узбекистана, способным оказать положительное влияние на подопечного своим жизненным опытом и моральными качествами. Решение о выборе и назначении воспитателя будет приниматься районной или городской межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних. При этом девочек будут воспитывать исключительно представители женского пола.Общественного воспитателя могут назначить следующим категориям несовершеннолетних лиц:Документом предусмотрено и поощрение за активную и добросовестную работу на данном поприще. Те, кто добился положительных результатов, смогут получить единовременное денежное вознаграждение до 5-кратного размера базовой расчетной величины (до 1 млн 225 тысяч сумов).Тем не менее меры эти временные. Воспитатель назначается сроком до трех месяцев с возможностью его продления. Однако сделать это можно будет только один раз и не более чем на три месяца.

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воспитание, постановление, минюст узбекистана, несовершеннолетние