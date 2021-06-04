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Первый вице-президент ЕБРР посетит Узбекистан
Первый вице-президент ЕБРР посетит Узбекистан
В программе визита — встречи с двумя вице-премьерами республики и открытие нового регионального офиса в Ургенче. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T16:19+0500
2021-06-04T16:20+0500
экономика
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юрген Ригтеринк посетит Узбекистан 7-9 июня, сообщает представительство ЕБРР в республике.Ригтеринк встретится в Ташкенте с двумя вице-премьерами Узбекистана — Сардором Умурзаковым и Джамшидом Кучкаровым. Кроме того, он проведет церемонию открытия нового регионального офиса ЕБРР в Ургенче."Первый вице-президент ЕБРР также подпишет проектные соглашения в области инфраструктуры и финансового сектора и запустит несколько инициатив, которые будут продвигать экологически безопасные меры и способствовать достижению Узбекистаном углеродной нейтральности к 2050 году", — добавили в ЕБРР.В марте 2017 года после длительной паузы во взаимоотношениях между банком и Узбекистаном состоялся визит в республику делегации ЕБРР. В ноябре 2017-го возобновило работу представительство банка в Ташкенте, в октябре 2019-го — офис в Андижане на востоке страны.В сентябре 2018 года банк принял пятилетнюю стратегию финансирования проектов в Узбекистане. Стратегия предполагает инвестирование в частные компании с целью повышения их конкурентоспособности, в проекты, связанные с энергоэффективностью, а также в поддержку регионального и международного сотрудничества страны. По данным ЕБРР, за время работы в стране банк предоставил правительству Узбекистана и частным компаниям более двух миллиардов евро.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/ebrr-pomojet-uzbekistanu-sokratit-vybrosy-uglekislogo-gaza-18533496.html
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европейский банк реконструкции и развития (ебрр), узбекистан

Первый вице-президент ЕБРР посетит Узбекистан

16:19 04.06.2021 (обновлено: 16:20 04.06.2021)
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© Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развитияПервый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк
Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития
В программе визита — встречи с двумя вице-премьерами республики и открытие нового регионального офиса в Ургенче.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юрген Ригтеринк посетит Узбекистан 7-9 июня, сообщает представительство ЕБРР в республике.
"Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк возглавит высокопоставленную делегацию в Узбекистан с 7 по 9 июня 2021 года с целью проведения встреч с властями и представителями бизнеса", — говорится в публикации на официальном сайте ЕБРР.
Ригтеринк встретится в Ташкенте с двумя вице-премьерами Узбекистана — Сардором Умурзаковым и Джамшидом Кучкаровым.
Кроме того, он проведет церемонию открытия нового регионального офиса ЕБРР в Ургенче.
"Первый вице-президент ЕБРР также подпишет проектные соглашения в области инфраструктуры и финансового сектора и запустит несколько инициатив, которые будут продвигать экологически безопасные меры и способствовать достижению Узбекистаном углеродной нейтральности к 2050 году", — добавили в ЕБРР.
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ЕБРР поможет Узбекистану сократить выбросы углекислого газа
28 апреля, 13:38
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В марте 2017 года после длительной паузы во взаимоотношениях между банком и Узбекистаном состоялся визит в республику делегации ЕБРР. В ноябре 2017-го возобновило работу представительство банка в Ташкенте, в октябре 2019-го — офис в Андижане на востоке страны.
В сентябре 2018 года банк принял пятилетнюю стратегию финансирования проектов в Узбекистане. Стратегия предполагает инвестирование в частные компании с целью повышения их конкурентоспособности, в проекты, связанные с энергоэффективностью, а также в поддержку регионального и международного сотрудничества страны. По данным ЕБРР, за время работы в стране банк предоставил правительству Узбекистана и частным компаниям более двух миллиардов евро.
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