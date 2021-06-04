Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210604/pochemu-avtomobili-uzauto-motors-lomayutsya-chasche-inomarok-mnenie-deputata-19083663.html
Почему машины UzAuto Motors ломаются чаще иномарок? Мнение депутата
Почему машины UzAuto Motors ломаются чаще иномарок? Мнение депутата
Расул Кушербаев считает, что если сравнить отечественные авто с зарубежными, то первые заметно уступают. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T09:59+0500
2021-06-04T10:25+0500
общество
uzauto motors
автомобили
поломка
машина
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/17/15664064_31:0:970:528_1920x0_80_0_0_c9ddbddc93062e474021306e04bee844.png
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Почему отечественные автомобили подвержены частым поломкам? Свое мнение высказал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.По его словам, машины, произведенные в Узбекистане, недостаточно хорошо оснащены с точки зрения безопасности. Депутат отметил, что именно низкое качество автомобилей влияет на рост случаев ДТП на дорогах.Кушербаев раскритиковал, в частности, машины UzAutoMotors, которые часто получают повреждения при авариях.По его словам, если сравнить отечественные авто с иномарками, то первые заметно уступают.Отдельно Кушербаев остановился на вопросе, связанном с использование пластика в производстве машин.Он также отметил, что зачастую в бюджетных отечественных авто отсутствуют даже подушки безопасности. Кушербаев призвал использовать одинаковый подход ко всем гражданам: и тем, кто может себе позволить дорогую машину, и тем, кто может себе позволить только что-то дешевое.Однако специалист столичного учебно-производственного комбината "Автоустоз" Орифжон Назаров отметил, что причина частых ДТП совсем в другом.Он заявил, что использование пластика при производстве машин, наоборот, обеспечивает безопасность.По его мнению, проблема в культуре вождения. Точнее, ее отсутствии на дорогах. Назаров отметил, что граждане зачастую даже не пристегиваются ремнями безопасности, поэтому водитель также несет ответственность за происходящее.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-vzleteli-tseny-na-malibu-2-equinox-i-tracker--obyasnili-v-uzauto-motors-18213190.html
https://uz.sputniknews.ru/20210129/UzAuto-Motors-zapustili-novyy-svarochnyy-tsekh-v-Asake-15898378.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/17/15664064_148:0:852:528_1920x0_80_0_0_a3f8268ab514d327b44e043eb3e469c8.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uzauto motors, автомобили, поломка, машина, узбекистан

Почему машины UzAuto Motors ломаются чаще иномарок? Мнение депутата

09:59 04.06.2021 (обновлено: 10:25 04.06.2021)
1101
© UzAuto MotorsUzAuto Motors
UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© UzAuto Motors
Расул Кушербаев считает, что если сравнить отечественные авто с зарубежными, то первые заметно уступают.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Почему отечественные автомобили подвержены частым поломкам? Свое мнение высказал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.
По его словам, машины, произведенные в Узбекистане, недостаточно хорошо оснащены с точки зрения безопасности. Депутат отметил, что именно низкое качество автомобилей влияет на рост случаев ДТП на дорогах.
Кушербаев раскритиковал, в частности, машины UzAutoMotors, которые часто получают повреждения при авариях.
"Вопрос в том, насколько качественно автомобиль адаптирован к дорожному происшествию. При столкновении Nexia с ранее выпущенным автомобилем "06", обратите внимание, что Nexia будет сильно повреждена", — добавил депутат.
По его словам, если сравнить отечественные авто с иномарками, то первые заметно уступают.
Отдельно Кушербаев остановился на вопросе, связанном с использование пластика в производстве машин.

"Раньше железо убивало людей, теперь пластик убивает. Если автомобили выходят так хорошо, почему все еще повышенный риск смерти?" — задался вопросом депутат.

Он также отметил, что зачастую в бюджетных отечественных авто отсутствуют даже подушки безопасности.
Chevrolet Equinox - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Общество
Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors
8 апреля, 09:09
11454
Кушербаев призвал использовать одинаковый подход ко всем гражданам: и тем, кто может себе позволить дорогую машину, и тем, кто может себе позволить только что-то дешевое.
"Пусть качество будет отвечать требованиям", — подчеркнул депутат.
Однако специалист столичного учебно-производственного комбината "Автоустоз" Орифжон Назаров отметил, что причина частых ДТП совсем в другом.
Он заявил, что использование пластика при производстве машин, наоборот, обеспечивает безопасность.

"Причина, по которой мы используем больше пластика в наших нынешних автомобилях, заключается в том, что это сделано в первую очередь для системы безопасности, то есть для того, чтобы человек получил меньше травм, даже если автомобиль сломается. Если ехать на высокой скорости в любой точке планеты, никакой автомобиль вас не спасет", — сказал Назаров.

По его мнению, проблема в культуре вождения. Точнее, ее отсутствии на дорогах.
Назаров отметил, что граждане зачастую даже не пристегиваются ремнями безопасности, поэтому водитель также несет ответственность за происходящее.
UzAuto Motors запустили новый сварочный цех в Асака - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2021
Общество
UzAuto Motors запустили новый сварочный цех в Асаке
29 января, 19:41
1232
003001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:39Дима Билан стал хранителем леопарда из Приморского края
11:10Двое узбекистанцев пытались продать девушку в Турцию для занятия проституцией
10:56"Протесты разжигают русские": кровавые выборы под боком у США
10:43Вице-президентом 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO стал Азиз Абдухакимов
10:22Российские моряки спасли собаку от гибели во льдах Арктики — видео
10:16"Разрушили нам весь бизнес": Россия отказалась кормить агентов
09:59Почему машины UzAuto Motors ломаются чаще иномарок? Мнение депутата
09:41Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества
09:29Кардиохирург из России прибыл в Узбекистан, чтобы спасти десятки жизней
08:34Узбекистан готов совершить "экологический прорыв" в зоне Приаралья
ВчераВ Узбекистане водителей, погибших из-за превышения скорости, приравняли к самоубийцам
ВчераПрезидент лишил районных хокимов права принимать решения о выделении земель
ВчераПентагон сдает Баграм: что это значит
ВчераМеждународные СМИ назвали Узбекистан открытием Венецианской биеннале
ВчераДля активной жизни: специализированные детсады получили уникальное оборудование
ВчераДевятнадцатилетней жительнице Алмалыка грозит 15 суток за инцидент у памятника
ВчераВ УТЙ объяснили, почему поезд в столичном метро поехал в обратном направлении
ВчераУзбекистан и Казахстан готовы обезопасить ЦА на фоне ситуации в Афганистане
ВчераРФ поспособствует цифровизации энергетической отрасли Узбекистана
ВчераОколо 11 тысяч иностранцев отправили заявки на конкурс "Лидеры России"