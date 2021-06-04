https://uz.sputniknews.ru/20210604/pochemu-avtomobili-uzauto-motors-lomayutsya-chasche-inomarok-mnenie-deputata-19083663.html
Почему машины UzAuto Motors ломаются чаще иномарок? Мнение депутата
Почему машины UzAuto Motors ломаются чаще иномарок? Мнение депутата
Расул Кушербаев считает, что если сравнить отечественные авто с зарубежными, то первые заметно уступают. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T09:59+0500
2021-06-04T09:59+0500
2021-06-04T10:25+0500
общество
uzauto motors
автомобили
поломка
машина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Почему отечественные автомобили подвержены частым поломкам? Свое мнение высказал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.По его словам, машины, произведенные в Узбекистане, недостаточно хорошо оснащены с точки зрения безопасности. Депутат отметил, что именно низкое качество автомобилей влияет на рост случаев ДТП на дорогах.Кушербаев раскритиковал, в частности, машины UzAutoMotors, которые часто получают повреждения при авариях.По его словам, если сравнить отечественные авто с иномарками, то первые заметно уступают.Отдельно Кушербаев остановился на вопросе, связанном с использование пластика в производстве машин.Он также отметил, что зачастую в бюджетных отечественных авто отсутствуют даже подушки безопасности. Кушербаев призвал использовать одинаковый подход ко всем гражданам: и тем, кто может себе позволить дорогую машину, и тем, кто может себе позволить только что-то дешевое.Однако специалист столичного учебно-производственного комбината "Автоустоз" Орифжон Назаров отметил, что причина частых ДТП совсем в другом.Он заявил, что использование пластика при производстве машин, наоборот, обеспечивает безопасность.По его мнению, проблема в культуре вождения. Точнее, ее отсутствии на дорогах. Назаров отметил, что граждане зачастую даже не пристегиваются ремнями безопасности, поэтому водитель также несет ответственность за происходящее.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-vzleteli-tseny-na-malibu-2-equinox-i-tracker--obyasnili-v-uzauto-motors-18213190.html
https://uz.sputniknews.ru/20210129/UzAuto-Motors-zapustili-novyy-svarochnyy-tsekh-v-Asake-15898378.html
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uzauto motors, автомобили, поломка, машина, узбекистан
Почему машины UzAuto Motors ломаются чаще иномарок? Мнение депутата
09:59 04.06.2021 (обновлено: 10:25 04.06.2021)
Расул Кушербаев считает, что если сравнить отечественные авто с зарубежными, то первые заметно уступают.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Почему отечественные автомобили подвержены частым поломкам? Свое мнение высказал
депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.
По его словам, машины, произведенные в Узбекистане, недостаточно хорошо оснащены с точки зрения безопасности. Депутат отметил, что именно низкое качество автомобилей влияет на рост случаев ДТП на дорогах.
Кушербаев раскритиковал, в частности, машины UzAutoMotors, которые часто получают повреждения при авариях.
"Вопрос в том, насколько качественно автомобиль адаптирован к дорожному происшествию. При столкновении Nexia с ранее выпущенным автомобилем "06", обратите внимание, что Nexia будет сильно повреждена", — добавил депутат.
По его словам, если сравнить отечественные авто с иномарками, то первые заметно уступают.
Отдельно Кушербаев остановился на вопросе, связанном с использование пластика в производстве машин.
"Раньше железо убивало людей, теперь пластик убивает. Если автомобили выходят так хорошо, почему все еще повышенный риск смерти?" — задался вопросом депутат.
Он также отметил, что зачастую в бюджетных отечественных авто отсутствуют даже подушки безопасности.
Кушербаев призвал использовать одинаковый подход ко всем гражданам: и тем, кто может себе позволить дорогую машину, и тем, кто может себе позволить только что-то дешевое.
"Пусть качество будет отвечать требованиям", — подчеркнул депутат.
Однако специалист столичного учебно-производственного комбината "Автоустоз" Орифжон Назаров отметил, что причина частых ДТП совсем в другом.
Он заявил, что использование пластика при производстве машин, наоборот, обеспечивает безопасность.
"Причина, по которой мы используем больше пластика в наших нынешних автомобилях, заключается в том, что это сделано в первую очередь для системы безопасности, то есть для того, чтобы человек получил меньше травм, даже если автомобиль сломается. Если ехать на высокой скорости в любой точке планеты, никакой автомобиль вас не спасет", — сказал Назаров.
По его мнению, проблема в культуре вождения. Точнее, ее отсутствии на дорогах.
Назаров отметил, что граждане зачастую даже не пристегиваются ремнями безопасности, поэтому водитель также несет ответственность за происходящее.