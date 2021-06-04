https://uz.sputniknews.ru/20210604/pochemu-avtomobili-uzauto-motors-lomayutsya-chasche-inomarok-mnenie-deputata-19083663.html

Почему машины UzAuto Motors ломаются чаще иномарок? Мнение депутата

Почему машины UzAuto Motors ломаются чаще иномарок? Мнение депутата

Расул Кушербаев считает, что если сравнить отечественные авто с зарубежными, то первые заметно уступают. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T09:59+0500

2021-06-04T09:59+0500

2021-06-04T10:25+0500

общество

uzauto motors

автомобили

поломка

машина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Почему отечественные автомобили подвержены частым поломкам? Свое мнение высказал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.По его словам, машины, произведенные в Узбекистане, недостаточно хорошо оснащены с точки зрения безопасности. Депутат отметил, что именно низкое качество автомобилей влияет на рост случаев ДТП на дорогах.Кушербаев раскритиковал, в частности, машины UzAutoMotors, которые часто получают повреждения при авариях.По его словам, если сравнить отечественные авто с иномарками, то первые заметно уступают.Отдельно Кушербаев остановился на вопросе, связанном с использование пластика в производстве машин.Он также отметил, что зачастую в бюджетных отечественных авто отсутствуют даже подушки безопасности. Кушербаев призвал использовать одинаковый подход ко всем гражданам: и тем, кто может себе позволить дорогую машину, и тем, кто может себе позволить только что-то дешевое.Однако специалист столичного учебно-производственного комбината "Автоустоз" Орифжон Назаров отметил, что причина частых ДТП совсем в другом.Он заявил, что использование пластика при производстве машин, наоборот, обеспечивает безопасность.По его мнению, проблема в культуре вождения. Точнее, ее отсутствии на дорогах. Назаров отметил, что граждане зачастую даже не пристегиваются ремнями безопасности, поэтому водитель также несет ответственность за происходящее.

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https://uz.sputniknews.ru/20210129/UzAuto-Motors-zapustili-novyy-svarochnyy-tsekh-v-Asake-15898378.html

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uzauto motors, автомобили, поломка, машина, узбекистан