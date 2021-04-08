Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компания UzAuto Motors повысила цены сразу на три автомобиля Chevrolet — Malibu-2, Equinox и Tracker. К примеру, стоимость Tracker увеличилась на 1-1,7 тысячи долларов. Автомобиль Malibu-2 подорожал где-то на 4 тысячи долларов, а Equinox вовсе на 7 тысяч долларов. С чем это связано? В UzAuto Motors отметили, что причин две: рост курса доллара и увеличение стоимости логистики из-за пандемии.Что же касается Chevrolet Tracker, то здесь добавились новые опции: в комплектации Redline появился климат-контроль, электрорегулировка сидений и другие "фишки".Chevrolet Equinox также обновился. В комплектацию RS добавили несколько полезных функций: обеспечение безопасности на дороге (система быстро обнаруживает пешеходов, контролирует полосу движения и сообщает о столкновении), мониторинг слепых зон, вентиляция передних сидений и многое другое.
За Malibu-2 теперь придется отдать 369 миллионов сумов, за Equinox — 414 миллионов сумов, а за Tracker — 240 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компания UzAuto Motors повысила цены сразу на три автомобиля Chevrolet — Malibu-2, Equinox и Tracker.
К примеру, стоимость Tracker увеличилась на 1-1,7 тысячи долларов. Автомобиль Malibu-2 подорожал где-то на 4 тысячи долларов, а Equinox вовсе на 7 тысяч долларов.
С чем это связано? В UzAuto Motors отметили, что причин две: рост курса доллара и увеличение стоимости логистики из-за пандемии.
"Рост курса доллара (более чем на 30%), укрепление курса южнокорейской воны к доллару (10-15%), глобальный рост стоимости логистики в связи с пандемией и другие факторы стали основными причинами обновления цен на Chevrolet Malibu второго поколения", — говорится в сообщении.
Что же касается Chevrolet Tracker, то здесь добавились новые опции: в комплектации Redline появился климат-контроль, электрорегулировка сидений и другие "фишки".
В комплектацию RS добавили несколько полезных функций: обеспечение безопасности на дороге (система быстро обнаруживает пешеходов, контролирует полосу движения и сообщает о столкновении), мониторинг слепых зон, вентиляция передних сидений и многое другое.