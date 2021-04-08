https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-vzleteli-tseny-na-malibu-2-equinox-i-tracker--obyasnili-v-uzauto-motors-18213190.html

Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors

Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компания UzAuto Motors повысила цены сразу на три автомобиля Chevrolet — Malibu-2, Equinox и Tracker.

2021-04-08T09:09+0500

2021-04-08T09:09+0500

2021-04-08T09:12+0500

общество

uzauto motors

рост цен

автомобили

машина

повышение цен

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компания UzAuto Motors повысила цены сразу на три автомобиля Chevrolet — Malibu-2, Equinox и Tracker. К примеру, стоимость Tracker увеличилась на 1-1,7 тысячи долларов. Автомобиль Malibu-2 подорожал где-то на 4 тысячи долларов, а Equinox вовсе на 7 тысяч долларов. С чем это связано? В UzAuto Motors отметили, что причин две: рост курса доллара и увеличение стоимости логистики из-за пандемии.Что же касается Chevrolet Tracker, то здесь добавились новые опции: в комплектации Redline появился климат-контроль, электрорегулировка сидений и другие "фишки".Chevrolet Equinox также обновился. В комплектацию RS добавили несколько полезных функций: обеспечение безопасности на дороге (система быстро обнаруживает пешеходов, контролирует полосу движения и сообщает о столкновении), мониторинг слепых зон, вентиляция передних сидений и многое другое.

https://uz.sputniknews.ru/20210324/startovali-prodazhi-obnovlennykh-chevrolet-equinox-i-chevrolet-tracker-17924913.html

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uzauto motors, рост цен, автомобили, машина, повышение цен