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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-vzleteli-tseny-na-malibu-2-equinox-i-tracker--obyasnili-v-uzauto-motors-18213190.html
Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors
Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компания UzAuto Motors повысила цены сразу на три автомобиля Chevrolet — Malibu-2, Equinox и Tracker.
2021-04-08T09:09+0500
2021-04-08T09:12+0500
общество
uzauto motors
рост цен
автомобили
машина
повышение цен
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компания UzAuto Motors повысила цены сразу на три автомобиля Chevrolet — Malibu-2, Equinox и Tracker. К примеру, стоимость Tracker увеличилась на 1-1,7 тысячи долларов. Автомобиль Malibu-2 подорожал где-то на 4 тысячи долларов, а Equinox вовсе на 7 тысяч долларов. С чем это связано? В UzAuto Motors отметили, что причин две: рост курса доллара и увеличение стоимости логистики из-за пандемии.Что же касается Chevrolet Tracker, то здесь добавились новые опции: в комплектации Redline появился климат-контроль, электрорегулировка сидений и другие "фишки".Chevrolet Equinox также обновился. В комплектацию RS добавили несколько полезных функций: обеспечение безопасности на дороге (система быстро обнаруживает пешеходов, контролирует полосу движения и сообщает о столкновении), мониторинг слепых зон, вентиляция передних сидений и многое другое.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/startovali-prodazhi-obnovlennykh-chevrolet-equinox-i-chevrolet-tracker-17924913.html
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uzauto motors, рост цен, автомобили, машина, повышение цен

Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors

09:09 08.04.2021 (обновлено: 09:12 08.04.2021)
636
© ChevroletChevrolet Equinox
Chevrolet Equinox - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Chevrolet
За Malibu-2 теперь придется отдать 369 миллионов сумов, за Equinox — 414 миллионов сумов, а за Tracker — 240 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Компания UzAuto Motors повысила цены сразу на три автомобиля Chevrolet — Malibu-2, Equinox и Tracker.
К примеру, стоимость Tracker увеличилась на 1-1,7 тысячи долларов. Автомобиль Malibu-2 подорожал где-то на 4 тысячи долларов, а Equinox вовсе на 7 тысяч долларов.
С чем это связано? В UzAuto Motors отметили, что причин две: рост курса доллара и увеличение стоимости логистики из-за пандемии.

"Рост курса доллара (более чем на 30%), укрепление курса южнокорейской воны к доллару (10-15%), глобальный рост стоимости логистики в связи с пандемией и другие факторы стали основными причинами обновления цен на Chevrolet Malibu второго поколения", — говорится в сообщении.

Что же касается Chevrolet Tracker, то здесь добавились новые опции: в комплектации Redline появился климат-контроль, электрорегулировка сидений и другие "фишки".
Обновленный Chevrolet Tracker - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Общество
Стартовали продажи обновленных Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker
24 марта, 12:01
6339
Chevrolet Equinox также обновился.
В комплектацию RS добавили несколько полезных функций: обеспечение безопасности на дороге (система быстро обнаруживает пешеходов, контролирует полосу движения и сообщает о столкновении), мониторинг слепых зон, вентиляция передних сидений и многое другое.
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