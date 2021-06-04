https://uz.sputniknews.ru/20210604/pojar-na-zapravke-v-kokande-kak-nakazali-vinovnyx-19087675.html

Пожар на заправке в Коканде: как наказали виновных

Пожар на заправке в Коканде: как наказали виновных

Инцидент произошел днем 19 мая на АЗС "Коканд-2". Пострадал только бензовоз. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

коканд

пожар

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В "Узбекнефтегазе" рассказали об итогах расследования, проведенного рабочей группой после пожара на автозаправке в Коканде.Инцидент произошел днем 19 мая. Бензовоз загорелся во время переливания горючего в емкости АЗС. Огонь был оперативно потушен, никто не пострадал. Рабочая группа выявила несколько грубых нарушений, послуживших причиной возникновения пожара. Для предотвращения таких происшествий в будущем разработана дорожная карта.

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коканд, пожар, узбекнефтегаз