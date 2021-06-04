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Пожар на заправке в Коканде: как наказали виновных
Пожар на заправке в Коканде: как наказали виновных
Инцидент произошел днем 19 мая на АЗС "Коканд-2". Пострадал только бензовоз. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T12:21+0500
2021-06-04T12:21+0500
2021-06-04T12:22+0500
происшествия
коканд
пожар
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В "Узбекнефтегазе" рассказали об итогах расследования, проведенного рабочей группой после пожара на автозаправке в Коканде.Инцидент произошел днем 19 мая. Бензовоз загорелся во время переливания горючего в емкости АЗС. Огонь был оперативно потушен, никто не пострадал. Рабочая группа выявила несколько грубых нарушений, послуживших причиной возникновения пожара. Для предотвращения таких происшествий в будущем разработана дорожная карта.
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коканд, пожар, узбекнефтегаз
Пожар на заправке в Коканде: как наказали виновных
12:21 04.06.2021 (обновлено: 12:22 04.06.2021)
Инцидент произошел днем 19 мая на АЗС "Коканд-2". Пострадал только бензовоз.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
В "Узбекнефтегазе" рассказали
об итогах расследования, проведенного рабочей группой после пожара на автозаправке в Коканде.
Инцидент произошел
днем 19 мая. Бензовоз загорелся во время переливания горючего в емкости АЗС. Огонь был оперативно потушен, никто не пострадал.
Рабочая группа выявила несколько грубых нарушений, послуживших причиной возникновения пожара.
Четверо сотрудников были уволены, еще столько же получили дисциплинарные взыскания.
Для предотвращения таких происшествий в будущем разработана дорожная карта.