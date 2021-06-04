https://uz.sputniknews.ru/20210604/stolichnyy-moshennik-obmanul-bolee-100-chelovek-na-fiktivnyx-obyavleniyax-v-seti-19092438.html

Столичный мошенник обманул более 100 человек на фиктивных объявлениях в Сети

Столичный мошенник обманул более 100 человек на фиктивных объявлениях в Сети

Он размещал объявление о сдаче квартиры со всеми удобствами в центре столицы по приемлемым ценам, чем привлекал внимание своих жертв, преимущественно, из... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T14:31+0500

2021-06-04T14:31+0500

2021-06-04T14:34+0500

происшествия

мошенничество

мвд

интернет

задержание

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Сотрудники Центра кибербезопасности Министерства внутренних дел Узбекистана пресекли деятельность преступной группировки, которая в течение нескольких лет занималась мошенничеством на сайтах бесплатных объявлений.Как сообщает ведомство, одного из участников кибербанды задержали 1 июня. Во время обыска при нем обнаружили холодное оружие, банковские пластиковые карты, похищенные у потерпевших, и несколько сим-карт компаний мобильной связи.Установлено, что именно он размещал объявление о сдаче квартиры со всеми удобствами в центре столицы по приемлемым ценам, чем привлекал внимание своих жертв, преимущественно, из регионов.Этим и пользовался злоумышленник, который сам, как установило следствие, постоянного места жительства не имел. Со своими жертвами он общался по телефону и представлялся военнослужащим, находящимся в данное время в командировке в другой области. Обещав вернуться в столицу через несколько дней, он просил клиентов перечислить ему на карту аванс, чтобы не сдать жилье другому человеку. А после получения средств просто обрывал все связи с пострадвашими.Подозреваемый под стражей. Правоохранители проводят дознавательные и следственные действия по установлению соучастников этих преступлений.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/mvd-uzbekistana-predupredilo-o-novom-vide-internet-moshennichestva-18371564.html

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мошенничество, мвд, интернет, задержание