https://uz.sputniknews.ru/20210604/stolichnyy-moshennik-obmanul-bolee-100-chelovek-na-fiktivnyx-obyavleniyax-v-seti-19092438.html
Столичный мошенник обманул более 100 человек на фиктивных объявлениях в Сети
Столичный мошенник обманул более 100 человек на фиктивных объявлениях в Сети
Он размещал объявление о сдаче квартиры со всеми удобствами в центре столицы по приемлемым ценам, чем привлекал внимание своих жертв, преимущественно, из... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T14:31+0500
2021-06-04T14:31+0500
2021-06-04T14:34+0500
происшествия
мошенничество
мвд
интернет
задержание
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Сотрудники Центра кибербезопасности Министерства внутренних дел Узбекистана пресекли деятельность преступной группировки, которая в течение нескольких лет занималась мошенничеством на сайтах бесплатных объявлений.Как сообщает ведомство, одного из участников кибербанды задержали 1 июня. Во время обыска при нем обнаружили холодное оружие, банковские пластиковые карты, похищенные у потерпевших, и несколько сим-карт компаний мобильной связи.Установлено, что именно он размещал объявление о сдаче квартиры со всеми удобствами в центре столицы по приемлемым ценам, чем привлекал внимание своих жертв, преимущественно, из регионов.Этим и пользовался злоумышленник, который сам, как установило следствие, постоянного места жительства не имел. Со своими жертвами он общался по телефону и представлялся военнослужащим, находящимся в данное время в командировке в другой области. Обещав вернуться в столицу через несколько дней, он просил клиентов перечислить ему на карту аванс, чтобы не сдать жилье другому человеку. А после получения средств просто обрывал все связи с пострадвашими.Подозреваемый под стражей. Правоохранители проводят дознавательные и следственные действия по установлению соучастников этих преступлений.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/mvd-uzbekistana-predupredilo-o-novom-vide-internet-moshennichestva-18371564.html
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мошенничество, мвд, интернет, задержание
Столичный мошенник обманул более 100 человек на фиктивных объявлениях в Сети
14:31 04.06.2021 (обновлено: 14:34 04.06.2021)
Он размещал объявление о сдаче квартиры со всеми удобствами в центре столицы по приемлемым ценам, чем привлекал внимание своих жертв, преимущественно, из регионов.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Сотрудники Центра кибербезопасности Министерства внутренних дел Узбекистана пресекли деятельность преступной группировки, которая в течение нескольких лет занималась мошенничеством на сайтах бесплатных объявлений.
Как сообщает
ведомство, одного из участников кибербанды задержали 1 июня. Во время обыска при нем обнаружили холодное оружие, банковские пластиковые карты, похищенные у потерпевших, и несколько сим-карт компаний мобильной связи.
Установлено, что именно он размещал объявление о сдаче квартиры со всеми удобствами в центре столицы по приемлемым ценам, чем привлекал внимание своих жертв, преимущественно, из регионов.
"Часть граждан, работающих и служащих в государственных организациях и учреждениях в Ташкенте, переехала из областей. Эти люди стремятся арендовать любое недорогое жилье с достойными условиями для проживания себя и своей семьи. Для этого они используют сетевые платформы, где гораздо проще найти жилье в аренду", — комментируют ситуацию в МВД.
Этим и пользовался злоумышленник, который сам, как установило следствие, постоянного места жительства не имел. Со своими жертвами он общался по телефону и представлялся военнослужащим, находящимся в данное время в командировке в другой области.
Обещав вернуться в столицу через несколько дней, он просил клиентов перечислить ему на карту аванс, чтобы не сдать жилье другому человеку. А после получения средств просто обрывал все связи с пострадвашими.
"Таким образом гражданин А. А. Х. в течение одного года по этой схеме обманул более 100 граждан, получив с каждого от двухсот тысяч до двух миллионов сумов. Общая сумма присвоенных им денег от обманутых жертв составила более 80 миллионов сумов", — говорится в сообщении.
Подозреваемый под стражей. Правоохранители проводят дознавательные и следственные действия по установлению соучастников этих преступлений.