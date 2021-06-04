https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-djizakskoy-oblasti-uvolen-inspektor-dps-za-netsenzurnuyu-bran-s-voditelem-19091696.html

В Джизакской области уволен инспектор ДПС за нецензурную брань с водителем

В Джизакской области уволен инспектор ДПС за нецензурную брань с водителем

Правонарушитель попытался оказать сопротивление, в результате чего правоохранитель произнес оскорбительные слова в адрес матери гражданина. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T14:15+0500

2021-06-04T14:15+0500

2021-06-04T14:15+0500

общество

инспектор

джизакская область

дпс

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Джизакской области во время ночной смены трое инспекторов ДПС остановили автомобиль и попросили водителя предоставить соответствующие документы.Однако мужчина, находившийся за рулем машины, не смог предъявить водительское удостоверение, сообщает пресс-служба ГУБДД Узбекистана.Сотрудники правоохранительных органов оповестили водителя о том, что автомобиль будет помещен на штрафстоянку. Однако правонарушитель попытался оказать сопротивление, в результате чего один из правоохранителей произнес нецензурное высказывание в адрес матери гражданина. В ходе служебной проверки инспектор ДПС Муродов был освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением устава.

https://uz.sputniknews.ru/20210403/prestuplenie-i-nakazanie-napavshiy-na-inspektora-dps-voditel-poluchil-15-sutok-18128869.html

джизакская область

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инспектор, джизакская область, дпс