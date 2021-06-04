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В Джизакской области уволен инспектор ДПС за нецензурную брань с водителем
В Джизакской области уволен инспектор ДПС за нецензурную брань с водителем
Правонарушитель попытался оказать сопротивление, в результате чего правоохранитель произнес оскорбительные слова в адрес матери гражданина. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T14:15+0500
2021-06-04T14:15+0500
общество
инспектор
джизакская область
дпс
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Джизакской области во время ночной смены трое инспекторов ДПС остановили автомобиль и попросили водителя предоставить соответствующие документы.Однако мужчина, находившийся за рулем машины, не смог предъявить водительское удостоверение, сообщает пресс-служба ГУБДД Узбекистана.Сотрудники правоохранительных органов оповестили водителя о том, что автомобиль будет помещен на штрафстоянку. Однако правонарушитель попытался оказать сопротивление, в результате чего один из правоохранителей произнес нецензурное высказывание в адрес матери гражданина. В ходе служебной проверки инспектор ДПС Муродов был освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением устава.
https://uz.sputniknews.ru/20210403/prestuplenie-i-nakazanie-napavshiy-na-inspektora-dps-voditel-poluchil-15-sutok-18128869.html
джизакская область
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инспектор, джизакская область, дпс

В Джизакской области уволен инспектор ДПС за нецензурную брань с водителем

14:15 04.06.2021
426
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖезл инспектора ДПС
Жезл инспектора ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
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Правонарушитель попытался оказать сопротивление, в результате чего правоохранитель произнес оскорбительные слова в адрес матери гражданина.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Джизакской области во время ночной смены трое инспекторов ДПС остановили автомобиль и попросили водителя предоставить соответствующие документы.
Однако мужчина, находившийся за рулем машины, не смог предъявить водительское удостоверение, сообщает пресс-служба ГУБДД Узбекистана.
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Сотрудники правоохранительных органов оповестили водителя о том, что автомобиль будет помещен на штрафстоянку. Однако правонарушитель попытался оказать сопротивление, в результате чего один из правоохранителей произнес нецензурное высказывание в адрес матери гражданина.
В ходе служебной проверки инспектор ДПС Муродов был освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением устава.
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