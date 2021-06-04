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В ЕАЭС прорабатывают коллективный ответ на санкции Запада
В ЕАЭС прорабатывают коллективный ответ на санкции Запада
В этом вопросе много разных нюансов, тема очень чувствительная, заявили в МИД России. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T14:21+0500
2021-06-04T14:21+0500
санкции
в мире
мид россии
еаэс
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) идет обсуждение возможного коллективного ответа на санкции Запада, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.Как пишет РИА Новости, на Петербургском международном экономическом форуме Панкин ответил на вопрос о том, как ЕАЭС будет реагировать в случае расширения западных санкций в отношении Минска.И речь здесь идет не только о Беларуси, отметил дипломат.Ранее он заявил: "&lt;...&gt; эта тема должна соотноситься с конкретными формами таких санкций, масштабами, объемами, наносимым ущербом и возможными мерами, которые были бы легитимными с точки зрения ВТО, других инструментов"."Чтобы не было "око за око", — сказал Панкин.В этом вопросе много разных нюансов, тема очень чувствительная, добавил замминистра.Напомним, полноправными членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения.Наблюдатели — Узбекистан, Куба и Молдова.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/vstupat-ili-ne-vstupat-uzbekistan-proveryaet-eaes-na-prochnost--intervyu-andreya-grozina-19026119.html
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санкции, мид россии, еаэс

В ЕАЭС прорабатывают коллективный ответ на санкции Запада

14:21 04.06.2021
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© ЕЭКФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© ЕЭК
В этом вопросе много разных нюансов, тема очень чувствительная, заявили в МИД России.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) идет обсуждение возможного коллективного ответа на санкции Запада, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.
Как пишет РИА Новости, на Петербургском международном экономическом форуме Панкин ответил на вопрос о том, как ЕАЭС будет реагировать в случае расширения западных санкций в отношении Минска.
"Поручено проработать возможные ответные меры (в случае санкций. — Прим. ред.) против любого члена объединения", — сказал Панкин.
И речь здесь идет не только о Беларуси, отметил дипломат.
Ранее он заявил: "<...> эта тема должна соотноситься с конкретными формами таких санкций, масштабами, объемами, наносимым ущербом и возможными мерами, которые были бы легитимными с точки зрения ВТО, других инструментов".
"Чтобы не было "око за око", — сказал Панкин.
В этом вопросе много разных нюансов, тема очень чувствительная, добавил замминистра.
Интервью с Андреем Грозиным - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
Видео
Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина
1 июня, 18:29
4455
Напомним, полноправными членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения.
Наблюдатели — Узбекистан, Куба и Молдова.
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