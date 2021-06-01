https://uz.sputniknews.ru/20210601/vstupat-ili-ne-vstupat-uzbekistan-proveryaet-eaes-na-prochnost--intervyu-andreya-grozina-19026119.html

Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина

Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина

Узбекистан присматривается к ЕАЭС в условиях пандемии, а также охотно идет на компромисс в пограничных вопросах. Почему это не получается у Душанбе и Бишкека — мнение Андрея Грозина

2021-06-01T18:29+0500

2021-06-01T18:29+0500

2021-06-01T18:29+0500

видео

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

снг

кыргызстан

еаэс

центральная азия

казахстан

таджикистан

узбекистан

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Центральная Азия в последнее время стала одним из ключевых регионов, к которому приковано внимание мировой общественности. Несмотря на имеющиеся сложности, страны активно взаимодействуют в рамках интеграционных площадок и демонстрируют неплохие показатели даже в период пандемии. Куда движется ЕАЭС и что решит Узбекистан?В пятницу, 21 мая, состоялось очередное заседание Высшего евразийского экономического совета под председательством Казахстана. Саммит проходил в режиме видеоконференции, и в нем впервые принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, представляя страну-наблюдателя. По итогам страны приняли 14 документов, среди которых – новая дорожная карта развития союза до 2025 года. Этот план, по мнению Андрея Грозина, говорит о четком понимании, куда движется объединение.Что касается расширения ЕАЭС, то уже рассматриваются варианты о привлечении в объединение ряда стран — Индии, Индонезии, Монголии, Египта, — которые в том или ином статусе могут появиться в структуре организации уже в 2022-2025 годах. Сейчас прорабатывается нормативно-правовая база для того, чтобы привести в соответствие национальное законодательство потенциальных партнеров с теми требованиями, которые существуют в ЕАЭС.СНГ – это постсоветский ДавосБуквально спустя неделю после онлайн-встречи президентов стран ЕАЭС состоялся саммит глав правительств СНГ в Минске, но уже в офлайн-формате. Формально встреча не выделялась из общего ряда подобных мероприятий, но это, по мнению эксперта, никак не свидетельствует о снижении роли Содружества Независимых Государств. Напротив, убежден Андрей Грозин, СНГ по-прежнему остается чуть ли не единственной площадкой для решения в том числе и острых проблем.По его словам, даже без участия в Содружестве Украины и Грузии в целом формат остается рабочим. К примеру, в период двустороннего обострения между Таджикистаном и Кыргызстаном никто не стремился покинуть это объединение.Куда идет многовекторный УзбекистанПо словам эксперта, принимавшего участие в недавнем круглом столе в посольстве Узбекистана в Москве, внешняя политика Ташкента последних трех десятилетий остается очень прагматичной и взвешенной. Более того, российские эксперты и политологи вполне позитивно смотрят на такой подход, понимая, что в имеющихся геополитических, культурных и экономических реалиях это оправданно и эффективно как для самой республики, так и для партнеров по региону.Показателен пример с интеграцией в ЕАЭС. Были опасения, напомнил эксперт, что этому будет противиться Европа, однако ничего подобного пока не наблюдается, а сам Ташкент скрупулезно изучает ситуацию, все плюсы и минусы, чтобы сделать правильный и выгодный для себя выбор.Миграционный вопрос для стран СНГ — экономика и стабильностьКлючевая тема последних саммитов – взаимоотношения на рынке труда и занятости. Пандемия обострила и без того сложную обстановку в государствах Центральной Азии, где наблюдается переизбыток рабочей силы. Особенно сильно это проявляется в Узбекистане, где ежегодно в трудовой возраст вступают 400-700 тысяч молодых людей. Очень высокие темпы рождаемости в Таджикистане, что также влечет определенные издержки.К тому же в миграционных процессах эксперт видит и еще один положительный элемент: поступления от денежных переводов мигрантов помогают государствам ЦА легче пережить тяжелые последствия пандемии, локдауна и спада производства. Именно возобновление трудовой деятельности во второй половине 2020 года позволило сгладить турбулентность от политических и социальных катаклизмов в Кыргызстане. Не случайно теме миграции, доступа к рынку труда и свободного перемещения в рамках ЕАЭС Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание. Для республики гармонизация отношений в этой важнейшей сфере – залог дальнейшего экономического развития. Пограничный вопрос в ЦА: в чем преуспел УзбекистанВ Центральной Азии более трех десятилетий остается нерешенным вопрос границ, анклавов и спорных территорий. Узбекистан наиболее близок к полному снятию всех территориальных вопросов с соседями, чего пока нельзя сказать о других государствах региона. По словам Андрея Грозина, Ташкент последние годы демонстрирует компромиссный подход в решении пограничных вопросов, что дает свои плоды. Позитивный опыт с Казахстаном был реализован недавно и с Кыргызстаном. По его мнению, именно такой подход, где международные отношения ставятся во главу угла, а не сухие цифры и участки земли, более выигрышный для всех сторон нежели бесконечные и кровопролитные конфликты и неуступчивость, которую демонстрируют отдельные республики ЦА. Впрочем, уверен эксперт, и там понимают, что рано или поздно решать территориальный вопрос все равно придется, а избранная тактика – тупиковый вариант.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

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Анна Черкасова

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, снг, кыргызстан, еаэс, центральная азия, казахстан, таджикистан, узбекистан