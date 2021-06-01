https://uz.sputniknews.ru/20210601/vstupat-ili-ne-vstupat-uzbekistan-proveryaet-eaes-na-prochnost--intervyu-andreya-grozina-19026119.html
Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина
Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина
Узбекистан присматривается к ЕАЭС в условиях пандемии, а также охотно идет на компромисс в пограничных вопросах. Почему это не получается у Душанбе и Бишкека — мнение Андрея Грозина
2021-06-01T18:29+0500
2021-06-01T18:29+0500
2021-06-01T18:29+0500
видео
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
снг
кыргызстан
еаэс
центральная азия
казахстан
таджикистан
узбекистан
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Центральная Азия в последнее время стала одним из ключевых регионов, к которому приковано внимание мировой общественности. Несмотря на имеющиеся сложности, страны активно взаимодействуют в рамках интеграционных площадок и демонстрируют неплохие показатели даже в период пандемии. Куда движется ЕАЭС и что решит Узбекистан?В пятницу, 21 мая, состоялось очередное заседание Высшего евразийского экономического совета под председательством Казахстана. Саммит проходил в режиме видеоконференции, и в нем впервые принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, представляя страну-наблюдателя. По итогам страны приняли 14 документов, среди которых – новая дорожная карта развития союза до 2025 года. Этот план, по мнению Андрея Грозина, говорит о четком понимании, куда движется объединение.Что касается расширения ЕАЭС, то уже рассматриваются варианты о привлечении в объединение ряда стран — Индии, Индонезии, Монголии, Египта, — которые в том или ином статусе могут появиться в структуре организации уже в 2022-2025 годах. Сейчас прорабатывается нормативно-правовая база для того, чтобы привести в соответствие национальное законодательство потенциальных партнеров с теми требованиями, которые существуют в ЕАЭС.СНГ – это постсоветский ДавосБуквально спустя неделю после онлайн-встречи президентов стран ЕАЭС состоялся саммит глав правительств СНГ в Минске, но уже в офлайн-формате. Формально встреча не выделялась из общего ряда подобных мероприятий, но это, по мнению эксперта, никак не свидетельствует о снижении роли Содружества Независимых Государств. Напротив, убежден Андрей Грозин, СНГ по-прежнему остается чуть ли не единственной площадкой для решения в том числе и острых проблем.По его словам, даже без участия в Содружестве Украины и Грузии в целом формат остается рабочим. К примеру, в период двустороннего обострения между Таджикистаном и Кыргызстаном никто не стремился покинуть это объединение.Куда идет многовекторный УзбекистанПо словам эксперта, принимавшего участие в недавнем круглом столе в посольстве Узбекистана в Москве, внешняя политика Ташкента последних трех десятилетий остается очень прагматичной и взвешенной. Более того, российские эксперты и политологи вполне позитивно смотрят на такой подход, понимая, что в имеющихся геополитических, культурных и экономических реалиях это оправданно и эффективно как для самой республики, так и для партнеров по региону.Показателен пример с интеграцией в ЕАЭС. Были опасения, напомнил эксперт, что этому будет противиться Европа, однако ничего подобного пока не наблюдается, а сам Ташкент скрупулезно изучает ситуацию, все плюсы и минусы, чтобы сделать правильный и выгодный для себя выбор.Миграционный вопрос для стран СНГ — экономика и стабильностьКлючевая тема последних саммитов – взаимоотношения на рынке труда и занятости. Пандемия обострила и без того сложную обстановку в государствах Центральной Азии, где наблюдается переизбыток рабочей силы. Особенно сильно это проявляется в Узбекистане, где ежегодно в трудовой возраст вступают 400-700 тысяч молодых людей. Очень высокие темпы рождаемости в Таджикистане, что также влечет определенные издержки.К тому же в миграционных процессах эксперт видит и еще один положительный элемент: поступления от денежных переводов мигрантов помогают государствам ЦА легче пережить тяжелые последствия пандемии, локдауна и спада производства. Именно возобновление трудовой деятельности во второй половине 2020 года позволило сгладить турбулентность от политических и социальных катаклизмов в Кыргызстане. Не случайно теме миграции, доступа к рынку труда и свободного перемещения в рамках ЕАЭС Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание. Для республики гармонизация отношений в этой важнейшей сфере – залог дальнейшего экономического развития. Пограничный вопрос в ЦА: в чем преуспел УзбекистанВ Центральной Азии более трех десятилетий остается нерешенным вопрос границ, анклавов и спорных территорий. Узбекистан наиболее близок к полному снятию всех территориальных вопросов с соседями, чего пока нельзя сказать о других государствах региона. По словам Андрея Грозина, Ташкент последние годы демонстрирует компромиссный подход в решении пограничных вопросов, что дает свои плоды. Позитивный опыт с Казахстаном был реализован недавно и с Кыргызстаном. По его мнению, именно такой подход, где международные отношения ставятся во главу угла, а не сухие цифры и участки земли, более выигрышный для всех сторон нежели бесконечные и кровопролитные конфликты и неуступчивость, которую демонстрируют отдельные республики ЦА. Впрочем, уверен эксперт, и там понимают, что рано или поздно решать территориальный вопрос все равно придется, а избранная тактика – тупиковый вариант.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
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https://uz.sputniknews.ru/20210529/vstrecha-glav-pravitelstv-sng-v-minske-kakie-dokumenty-byli-prinyaty-18972679.html
https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, снг, кыргызстан, еаэс, центральная азия, казахстан, таджикистан, узбекистан
Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина
Чего ждет Узбекистан от ЕАЭС? СНГ – всё? Не прогадал ли Ташкент в территориальной сделке с Бишкеком и как правильно делить границу с соседом по региону? На эти и другие темы Sputnik побеседовал с завотделом стран Средней Азии и Казахстана института СНГ Андреем Грозиным.
Центральная Азия в последнее время стала одним из ключевых регионов, к которому приковано внимание мировой общественности. Несмотря на имеющиеся сложности, страны активно взаимодействуют в рамках интеграционных площадок и демонстрируют неплохие показатели даже в период пандемии.
Куда движется ЕАЭС и что решит Узбекистан?
В пятницу, 21 мая, состоялось очередное заседание Высшего евразийского экономического совета под председательством Казахстана. Саммит проходил в режиме видеоконференции, и в нем впервые принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, представляя страну-наблюдателя. По итогам страны приняли 14 документов, среди которых – новая дорожная карта развития союза до 2025 года. Этот план, по мнению Андрея Грозина, говорит о четком понимании, куда движется объединение.
"Стоит сказать, что ЕАЭС неплохо выдержал испытание пандемией и государства-члены уже приближаются к доковидному уровню по объемам торговли. В перспективе эту планку планируется повысить. На фоне других интеграционных объединений показатели весьма неплохие. Что касается Ташкента, который не привык принимать скоропалительных решений, для него будет очень важно понаблюдать, как поведут себя экономика, сфера безопасности в ближайшее время, как Евразийский экономический союз переживет пандемию. Исходя из этих результатов и будет, как я думаю, принято окончательное решение", — подчеркнул Грозин.
Что касается расширения ЕАЭС, то уже рассматриваются варианты о привлечении в объединение ряда стран — Индии, Индонезии, Монголии, Египта, — которые в том или ином статусе могут появиться в структуре организации уже в 2022-2025 годах. Сейчас прорабатывается нормативно-правовая база для того, чтобы привести в соответствие национальное законодательство потенциальных партнеров с теми требованиями, которые существуют в ЕАЭС.
СНГ – это постсоветский Давос
Буквально спустя неделю после онлайн-встречи президентов стран ЕАЭС состоялся саммит глав правительств СНГ в Минске, но уже в офлайн-формате. Формально встреча не выделялась из общего ряда подобных мероприятий, но это, по мнению эксперта, никак не свидетельствует о снижении роли Содружества Независимых Государств. Напротив, убежден Андрей Грозин, СНГ по-прежнему остается чуть ли не единственной площадкой для решения в том числе и острых проблем.
"Я уже 30 лет работаю в институте СНГ и столько же слышу разговоры о том, что организация себя изжила. Но реалии доказывают, что такой формат общения, как его называют "клуб президентов", все еще актуален. Это по сути аналог Давоса, где не так важна протокольная часть, как переговоры в кулуарах. Именно на полях СНГ могут встретиться лидеры или представители двух конфликтующих в данный момент стран и обсуждать ситуацию, искать выход из кризиса. Упрощенно говоря, ЕАЭС – это про экономику, а СНГ – это про отношения и политику", — пояснил Андрей Грозин.
По его словам, даже без участия в Содружестве Украины и Грузии в целом формат остается рабочим. К примеру, в период двустороннего обострения между Таджикистаном и Кыргызстаном никто не стремился покинуть это объединение.
Куда идет многовекторный Узбекистан
По словам эксперта, принимавшего участие в недавнем круглом столе в посольстве Узбекистана в Москве, внешняя политика Ташкента последних трех десятилетий остается очень прагматичной и взвешенной. Более того, российские эксперты и политологи вполне позитивно смотрят на такой подход, понимая, что в имеющихся геополитических, культурных и экономических реалиях это оправданно и эффективно как для самой республики, так и для партнеров по региону.
"Геополитические реалии, экономическая турбулентность и ситуация с пандемией – все это накладывает свой отпечаток и ограничивает странам ЦА возможности для маневра. Однако Узбекистан хорошо понимает, что зависимость от какого-то одного центра силы — не важно, на севере, на юге, на западе или на востоке. Просто потому, что это ограничивает возможности страны – экономические, инвестиционные или политические. Поэтому я убежден, что Узбекистан не может быть только пророссийским, проамериканским, прокитайским или протурецким. Иначе он превратится в "младшего партнера", а в таком раскладе не заинтересован никто – ни в Ташкенте, ни в Нур-Султане, ни где-то еще", — подчеркнул Грозин.
Показателен пример с интеграцией в ЕАЭС. Были опасения, напомнил эксперт, что этому будет противиться Европа, однако ничего подобного пока не наблюдается, а сам Ташкент скрупулезно изучает ситуацию, все плюсы и минусы, чтобы сделать правильный и выгодный для себя выбор.
Миграционный вопрос для стран СНГ — экономика и стабильность
Ключевая тема последних саммитов – взаимоотношения на рынке труда и занятости. Пандемия обострила и без того сложную обстановку в государствах Центральной Азии, где наблюдается переизбыток рабочей силы. Особенно сильно это проявляется в Узбекистане, где ежегодно в трудовой возраст вступают 400-700 тысяч молодых людей. Очень высокие темпы рождаемости в Таджикистане, что также влечет определенные издержки.
"Именно поэтому тема миграции – трудовой в частности и вообще пересечения границ — стала ключевой на встречах президентов и глав правительств. Россия уже озвучила инициативы по разработке новой электронной системы учета миграционных потоков, которые должны перевести эту сферу на совершенно иной уровень и обезопасить самих мигрантов от обмана и других негативных последствий", — пояснил Андрей Грозин.
К тому же в миграционных процессах эксперт видит и еще один положительный элемент: поступления от денежных переводов мигрантов помогают государствам ЦА легче пережить тяжелые последствия пандемии, локдауна и спада производства. Именно возобновление трудовой деятельности во второй половине 2020 года позволило сгладить турбулентность от политических и социальных катаклизмов в Кыргызстане.
Не случайно теме миграции, доступа к рынку труда и свободного перемещения в рамках ЕАЭС Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание. Для республики гармонизация отношений в этой важнейшей сфере – залог дальнейшего экономического развития.
Пограничный вопрос в ЦА: в чем преуспел Узбекистан
В Центральной Азии более трех десятилетий остается нерешенным вопрос границ, анклавов и спорных территорий. Узбекистан наиболее близок к полному снятию всех территориальных вопросов с соседями, чего пока нельзя сказать о других государствах региона.
По словам Андрея Грозина, Ташкент последние годы демонстрирует компромиссный подход в решении пограничных вопросов, что дает свои плоды. Позитивный опыт с Казахстаном был реализован недавно и с Кыргызстаном.
"Узбекистан проповедует политику региональной разрядки. Даже в переговорах с Кыргызстаном Ташкент пошел, возможно, даже на большие уступки, чем рассчитывал Бишкек, потому что может себе это позволить и не рассматривает деление с нулевой суммой. А вот кыргызская сторона, как мне кажется, стала жертвой "головокружения от успехов", когда неправильно подала все преимущества от такого соглашения с Узбекистаном. Но даже несмотря на имеющиеся шероховатости, Узбекистан в данной ситуации качественно сделал свою "домашнюю работу" — теперь мяч на стороне восточного соседа", — отметил Андрей Грозин.
По его мнению, именно такой подход, где международные отношения ставятся во главу угла, а не сухие цифры и участки земли, более выигрышный для всех сторон нежели бесконечные и кровопролитные конфликты и неуступчивость, которую демонстрируют отдельные республики ЦА. Впрочем, уверен эксперт, и там понимают, что рано или поздно решать территориальный вопрос все равно придется, а избранная тактика – тупиковый вариант.
"Да, ситуация с Таджикистаном и Кыргызстаном гораздо сложнее по объективным и субъективным причинам. Та же угроза милитаризации отельных анклавов, чего нет в истории с территориями Узбекистана. Но Ташкент уже задает тон в решении подобных конфликтов", — заключил Грозин.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.