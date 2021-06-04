https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-neskolkix-rayonax-tashkenta-otklyuchat-goryachuyu-vodu-19089769.html
В нескольких районах Ташкента отключат горячую воду
В нескольких районах Ташкента отключат горячую воду
По данным администрации, подача горячего водоснабжения будет приостановлена пятого июня с 07.00 утра до 21.00 вечера. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T13:15+0500
2021-06-04T13:15+0500
2021-06-04T13:15+0500
хокимият ташкента
отключение воды
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередач в четырех районах столицы отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.По данным администрации, подача горячего водоснабжения будет приостановлена пятого июня с 07.00 утра до 21.00 вечера. Отмечается, что горячую воду отключат в Юнусабадском, Алмазарском, Шайхантахурком и Мирзо-Улугбекском районах. С подробной локацией можно ознакомиться в телеграм-канале столичного хокимията.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/sistemu-vodosnabjeniya-uzbekistana-moderniziruyut-pochti-za-250-kreditnyx-sredstv-18781736.html
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хокимият ташкента, отключение воды, ташкент
В нескольких районах Ташкента отключат горячую воду
По данным администрации, подача горячего водоснабжения будет приостановлена пятого июня с 07.00 утра до 21.00 вечера.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
В связи с проведением ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередач в четырех районах столицы отключат горячую воду. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
По данным администрации, подача горячего водоснабжения будет приостановлена пятого июня с 07.00 утра до 21.00 вечера.
Отмечается, что горячую воду отключат в Юнусабадском, Алмазарском, Шайхантахурком и Мирзо-Улугбекском районах.
С подробной локацией можно ознакомиться в телеграм-канале столичного хокимията.