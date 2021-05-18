https://uz.sputniknews.ru/20210518/sistemu-vodosnabjeniya-uzbekistana-moderniziruyut-pochti-za-250-kreditnyx-sredstv-18781736.html

Систему водоснабжения Узбекистана модернизируют почти за $250 кредитных средств

Систему водоснабжения Узбекистана модернизируют почти за $250 кредитных средств

Кредитные средства также пойдут на модернизацию инфраструктуры и лабораторий отдельных НИИ, перечень которых будет утвержден Министерством инновационного... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T14:01+0500

2021-05-18T14:01+0500

2021-05-18T14:01+0500

экономика

бедность

водоснабжение

министерство экономики узбекистана

всемирный банк

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Всемирный Банк выделит Узбекистану льготный кредит в размере $239 млн на развитие услуг водоснабжения. Вместе с тем Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам выделит на эти цели грант в размере $7,8 млн. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики УзбекистанВ рамках проекта более 500 тысяч жителей трех регионов Узбекистана получат доступ к более качественным услугам водоснабжения. Будут модернизированы канализационно-очистные сооружения в городах Нукус, Тахиаташ и Ходжейли в Каракалпакстане. Также планируется расширить и реконструировать сети водоснабжения и канализации в Сырдарьинской области и городе Каттакургане Самаркандской области.Кроме того ВБ выделил $50 млн льготных кредитных средств на проект по модернизации национальной инновационной системы. Инициатива предусматривает содействие сотрудничеству между государством, научно-исследовательскими организациями и частным сектором в области коммерциализации научных и инновационных продуктов и услуг.Проект нацелен на проведение исследований международного класса в государственных научно-исследовательских институтах (НИИ) и вузах. Местные фирмы и компании смогут получить порядка 30 грантов для инвестирования в стартап проекты и в НИОКР новых или существующих инновационных продуктов и услуг, востребованных на местном и международном рынках. Средства также пойдут на модернизацию инфраструктуры и лабораторий отдельных НИИ, перечень которых будет утвержден Министерством инновационного развития после всесторонней оценки потребностей соответствующих организаций.Ранее мы писали о том, что Всемирный банк окажет практическую помощь в реализации проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и привлечет к участию другие международные институты.

https://uz.sputniknews.ru/20210506/18629329.html

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бедность, водоснабжение, министерство экономики узбекистана, всемирный банк, узбекистан