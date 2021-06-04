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В Ташкенте в крупной аварии пострадали пять человек
В Ташкенте в крупной аварии пострадали пять человек
Участники ДТП получили многочисленные травмы и были оперативно госпитализированы в больницу. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T13:49+0500
2021-06-04T16:15+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В столице произошло крупное ДТП, в ходе которого пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУБДД Узбекистана.По информации силового ведомства, авария случилась 4 июня в 10.50 по местному времени. Инцидент произошел на улице Байналминал Чиланзарского района, где столкнулись сразу три легковых авто – Nexia 3, Lacetti и Mercedes-Benz."В результате ДТП в автомобиле Mercedes-Benz пострадали водитель и 3 пассажира, а также пассажир, находящийся в автомобиле Lacetti", – рассказали в ГУБДД.Пострадавшие получили многочисленные травмы и были оперативно госпитализированы в больницу.В настоящее время по данному факту проводится расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-angrene-gruzovik-stolknulsya-s-semyu-avtomobilyami--v-krupnom-dtp-pogibli-pyat-chelovek-18881978.html
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губдд, дтп, ташкент

В Ташкенте в крупной аварии пострадали пять человек

13:49 04.06.2021 (обновлено: 16:15 04.06.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДорожный знак на месте аварии
Дорожный знак на месте аварии - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Участники ДТП получили многочисленные травмы и были оперативно госпитализированы в больницу.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В столице произошло крупное ДТП, в ходе которого пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУБДД Узбекистана.
По информации силового ведомства, авария случилась 4 июня в 10.50 по местному времени. Инцидент произошел на улице Байналминал Чиланзарского района, где столкнулись сразу три легковых авто – Nexia 3, Lacetti и Mercedes-Benz.
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"В результате ДТП в автомобиле Mercedes-Benz пострадали водитель и 3 пассажира, а также пассажир, находящийся в автомобиле Lacetti", – рассказали в ГУБДД.
Пострадавшие получили многочисленные травмы и были оперативно госпитализированы в больницу.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
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