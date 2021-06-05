https://uz.sputniknews.ru/20210605/avariya-na-talimardjanskoy-tes--chto-proizoshlo-19108392.html

Авария на Талимарджанской ТЭС — что произошло

Авария на Талимарджанской ТЭС — что произошло

В пресс-службе АО "Тепловые электрические станции" извинились перед потребителями и призвали СМИ не публиковать непроверенные данные, уточняя любую информацию... 05.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-05T19:18+0500

2021-06-05T19:18+0500

2021-06-05T19:18+0500

происшествия

талимарджанская тэс

авария

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В АО "Тепловые электростанции" рассказали о причинах произошедшей аварии на Талимарджанской ТЭС, из-за которой без электричества остались несколько крупных газодобывающих предприятий. Известно, что в 22:17:45 на линии электропередачи 220 кВ, отходящей от подстанции "Шуртан" в 18,5 км от АО "Талимарджанская ТЭС", произошло короткое замыкание (4,7 секунды). Это привело к снижению напряжения сети с 220 кВ до 35 кВ. Сработала система автоматической защиты энергоблоков.Причиной возникновения короткого замыкания на линии электропередачи 220 кВ, отходящей от подстанции "Шуртан", стало приближение автотехники с негабаритным грузом к линии электропередачи 220 кВ на недопустимое расстояние.Если бы не система автоматической защиты энергоблоков, это ЧП привело бы к гораздо более значительным техническим и финансовым потерям единой системы электропередачи.Пуск парогазовой установки № 2 АО "Талимарджанская ТЭС" был произведен через несколько часов после аварии - 5 июня в 00:58.Сегодня в 10:14 энергоблок № 1 станции вновь введен в эксплуатацию и в настоящее время работает на полную мощность.В целях компенсации электроэнергии, производимой АО "Талимарджанская ТЭС", резервные энергоблоки АО "Ташкентская ТЭС", АО "Навоийская ТЭС" и АО "Сырдарьинская ТЭС" были подключены к энергосистеме для подачи дополнительной мощности.При этом в пресс-службе АО "Тепловые электрические станции" извинились перед потребителями и призвали СМИ не публиковать непроверенные данные, уточняя любую информацию по телефону структуры 97 100 7535.

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талимарджанская тэс, авария