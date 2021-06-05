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https://uz.sputniknews.ru/20210605/ryad-krupnyx-gazodobyvayuschix-predpriyatiy-obestocheny--prichiny-i-posledstviya-19106024.html
Ряд крупных газодобывающих предприятий обесточены — причины и последствия
Ряд крупных газодобывающих предприятий обесточены — причины и последствия
Перебои в работе привели к снижению потребления природного газа, подаваемого на магистральные газопроводы АО "Узтрансгаз". 05.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-05T13:35+0500
2021-06-05T13:35+0500
общество
авария
электроэнергия
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Вчера 4 июня в 22:16 из-за аварийного отключения энергоблока АО "Тепловые электрические станции" Талимарджанской ТЭС произошло отключение электроэнергии на объектах АО "Узбекнефтегаз". Об этом сообщили в пресс-службе компании.Была приостановлена работа основных производственных установок Шуртанского газохимического комплекса, Мубарекского газоперерабатывающего завода и Бухарского нефтеперерабатывающего завода.Остановка работы из-за отключения электроэнергии произошла также на газодобывающих месторождениях, принадлежащих Мубарекскому, Шуртанскому, Газлийскому нефтегазодобывающим управлениям.Также остановлена работа на месторождениях "Зеварда", "Жанубий Кемачи", "Жанубий Уртабулак", "Денгизкул", "Сомонтепа", "Алан" и на компрессорных станциях "Кукдумалок", "Шуртан КМПО", "Бетман", "Шимолий Нишон".Перебои в работе привели к снижению потребления природного газа, подаваемого на магистральные газопроводы АО "Узтрансгаз".В настоящее время соответствующие специалисты АО "Узбекнефтегаз", АО "Худудий электрик тармоклари" и АО "Узбекистан миллий электрик тармоклари" совместно и оперативно работают над устранением ситуации.Центральная диспетчерская служба АО "Узбекнефтегаз" полностью контролирует ситуацию и предоставит дополнительную информацию.Ранее мы писали, что в эти дни на Талимарджанской теплоэлектростанции осуществляется строительство высоковольтной линии станции "Согдиана" и открытой распределительной установки. Мощность каждой из них - по 500 кВ.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-minenergo-obyasnili-pereboi-v-elektrosnabjenii-19103112.html
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авария, электроэнергия, узбекнефтегаз

Ряд крупных газодобывающих предприятий обесточены — причины и последствия

13:35 05.06.2021
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Перебои в работе привели к снижению потребления природного газа, подаваемого на магистральные газопроводы АО "Узтрансгаз".
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Вчера 4 июня в 22:16 из-за аварийного отключения энергоблока АО "Тепловые электрические станции" Талимарджанской ТЭС произошло отключение электроэнергии на объектах АО "Узбекнефтегаз". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Была приостановлена работа основных производственных установок Шуртанского газохимического комплекса, Мубарекского газоперерабатывающего завода и Бухарского нефтеперерабатывающего завода.
Остановка работы из-за отключения электроэнергии произошла также на газодобывающих месторождениях, принадлежащих Мубарекскому, Шуртанскому, Газлийскому нефтегазодобывающим управлениям.
Также остановлена работа на месторождениях "Зеварда", "Жанубий Кемачи", "Жанубий Уртабулак", "Денгизкул", "Сомонтепа", "Алан" и на компрессорных станциях "Кукдумалок", "Шуртан КМПО", "Бетман", "Шимолий Нишон".
Перебои в работе привели к снижению потребления природного газа, подаваемого на магистральные газопроводы АО "Узтрансгаз".
Лампочка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Общество
В Минэнерго объяснили перебои в электроснабжении
Вчера, 22:01
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В настоящее время соответствующие специалисты АО "Узбекнефтегаз", АО "Худудий электрик тармоклари" и АО "Узбекистан миллий электрик тармоклари" совместно и оперативно работают над устранением ситуации.
Центральная диспетчерская служба АО "Узбекнефтегаз" полностью контролирует ситуацию и предоставит дополнительную информацию.
Ранее мы писали, что в эти дни на Талимарджанской теплоэлектростанции осуществляется строительство высоковольтной линии станции "Согдиана" и открытой распределительной установки. Мощность каждой из них - по 500 кВ.
311012
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