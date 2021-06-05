https://uz.sputniknews.ru/20210605/mujchiny-toje-stradayut-ot-domashnego-nasiliya---minmaxalli-i-semi-19106737.html

Мужчины тоже страдают от домашнего насилия - Минмахалли и семьи

Мужчины тоже страдают от домашнего насилия - Минмахалли и семьи

Резкий рост количества разводов объясняется тем, что работа судов была ограничена из-за пандемии в 2020 году, поэтому накопилось большое количество... 05.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-05T14:47+0500

2021-06-05T14:47+0500

2021-06-05T14:48+0500

общество

министерство по поддержке махалли и семьи

семья

насилие в семье

развод

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. С начала года в реабилитационные центры обратились более 4200 человек. Большинство из них женщины, но есть также дети и мужчины. Об этом рассказала журналистам глава управления Министерства по поддержке махалли и семьи Дилором Кузиева в ходе брифинга в АИМК.Чаще всего заявители жалуются на психическое давление. Реже - на физическое и сексуальное насилие и другие факторы.Специалисты ведомства провели анализ всех обращений и пришли к выводу, что домашнее насилие вызвано тремя причинами - постоянными разногласиями между супругами, вмешательством третьей стороны, а также непониманием между родителем и ребенком.Как сообщила глава управления министерства Мукаррам Нурматова, за первые четыре месяца этого года было зарегистрировано 12 806 разводов. Резкий скачок объясняется тем, что из-за ограничения судебной деятельности из-за пандемии в 2020 году, накопилось большое количество нерассмотренных заявлений. Соответственно, в начале текущего года количество разводов резко увеличилось.

https://uz.sputniknews.ru/20210521/vlasti-uzbekistana-usilyat-podderjku-jenschin-podvergshixsya-nasiliyu-18840628.html

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министерство по поддержке махалли и семьи, семья, насилие в семье, развод