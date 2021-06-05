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https://uz.sputniknews.ru/20210605/mujchiny-toje-stradayut-ot-domashnego-nasiliya---minmaxalli-i-semi-19106737.html
Мужчины тоже страдают от домашнего насилия - Минмахалли и семьи
Мужчины тоже страдают от домашнего насилия - Минмахалли и семьи
Резкий рост количества разводов объясняется тем, что работа судов была ограничена из-за пандемии в 2020 году, поэтому накопилось большое количество... 05.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-05T14:47+0500
2021-06-05T14:48+0500
общество
министерство по поддержке махалли и семьи
семья
насилие в семье
развод
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. С начала года в реабилитационные центры обратились более 4200 человек. Большинство из них женщины, но есть также дети и мужчины. Об этом рассказала журналистам глава управления Министерства по поддержке махалли и семьи Дилором Кузиева в ходе брифинга в АИМК.Чаще всего заявители жалуются на психическое давление. Реже - на физическое и сексуальное насилие и другие факторы.Специалисты ведомства провели анализ всех обращений и пришли к выводу, что домашнее насилие вызвано тремя причинами - постоянными разногласиями между супругами, вмешательством третьей стороны, а также непониманием между родителем и ребенком.Как сообщила глава управления министерства Мукаррам Нурматова, за первые четыре месяца этого года было зарегистрировано 12 806 разводов. Резкий скачок объясняется тем, что из-за ограничения судебной деятельности из-за пандемии в 2020 году, накопилось большое количество нерассмотренных заявлений. Соответственно, в начале текущего года количество разводов резко увеличилось.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/vlasti-uzbekistana-usilyat-podderjku-jenschin-podvergshixsya-nasiliyu-18840628.html
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министерство по поддержке махалли и семьи, семья, насилие в семье, развод

Мужчины тоже страдают от домашнего насилия - Минмахалли и семьи

14:47 05.06.2021 (обновлено: 14:48 05.06.2021)
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© AFP 2018 / Orlando SierraЖенщина нападает на мужчину во время антиправительственной акции протеста против мер борьбы с коронавирусом в Тегусигальпе, Гондурас
Женщина нападает на мужчину во время антиправительственной акции протеста против мер борьбы с коронавирусом в Тегусигальпе, Гондурас - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2021
© AFP 2018 / Orlando Sierra
Резкий рост количества разводов объясняется тем, что работа судов была ограничена из-за пандемии в 2020 году, поэтому накопилось большое количество нерассмотренных заявлений, которые начали рассматривать и удовлетворять в этом году.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. С начала года в реабилитационные центры обратились более 4200 человек. Большинство из них женщины, но есть также дети и мужчины. Об этом рассказала журналистам глава управления Министерства по поддержке махалли и семьи Дилором Кузиева в ходе брифинга в АИМК.
Чаще всего заявители жалуются на психическое давление. Реже - на физическое и сексуальное насилие и другие факторы.
Специалисты ведомства провели анализ всех обращений и пришли к выводу, что домашнее насилие вызвано тремя причинами - постоянными разногласиями между супругами, вмешательством третьей стороны, а также непониманием между родителем и ребенком.
Плачущая женщина - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
Общество
Власти Узбекистана усилят поддержку женщин, подвергшихся насилию
21 мая, 12:57
682
Как сообщила глава управления министерства Мукаррам Нурматова, за первые четыре месяца этого года было зарегистрировано 12 806 разводов. Резкий скачок объясняется тем, что из-за ограничения судебной деятельности из-за пандемии в 2020 году, накопилось большое количество нерассмотренных заявлений. Соответственно, в начале текущего года количество разводов резко увеличилось.
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