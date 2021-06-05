https://uz.sputniknews.ru/20210605/nas-bombardiruyut-volshebnye-samolety-uscherb-ogromen-19104074.html

Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен

Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен

Грань между существующим и воображаемым стерта, а вопросы на тему "как вы будете решать проблемы, приведшие к отказу от сверхзвуковых гражданских самолетов... 05.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-05T11:16+0500

2021-06-05T11:16+0500

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колумнисты

нло

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То, чего ожидали и требовали много десятилетий, наконец свершилось. Рассекречивание правительственного доклада США об НЛО, которое анонсировалось недавно, началось.В докладе, который полностью станет доступен публике 25 июня, описывается 120 случаев наблюдения НЛО, которые, впрочем, официально именуются другой аббревиатурой (НАЯ — неопознанные атмосферные явления).Доклад, естественно, уже достался прессе (в частности, The New York Times). Заголовки в СМИ об этом эпохальном событии делятся на "Спецслужбы США не нашли доказательств существования инопланетян" и "Спецслужбы США не смогли объяснить НЛО". По факту, судя по пересказам, в тексте ряда НАЯ:...Что тут стоит отметить.Следует учитывать, что НЛО для нас и НЛО для американцев — это явления совершенно разного культурного порядка.В России контактов с неопознанными летающими предметами и их наездниками традиционно было до слез мало — до западной "инопланетянской паранойи" 1950-х у нас этим вообще почти не интересовались, в 1960-70-х тема существовала как-то несколько на задворках официальной действительности (советское общество было в значительной степени "обществом технарей", фантастика у нас тоже была, как правило, глубоко серьезной и притом гуманистической, мистика не приветствовалась, поэтому НЛО, снежный человек йети и люди-феномены с кожным зрением и экстрасенсорными способностями до 1980-х присутствовали в массовом сознании на птичьих правах и периодически осмеивались Стругацкими или даже попадали в куплеты В. С. Высоцкого).Потом, конечно, прорвало — но на довольно краткий период: если перестройка сопровождалась бумом вообще любой мистики, включая самую нездоровую, а также журналистскими алкотурами в "аномальные зоны" и заряжением кремов по телевизору, то к началу нулевых, вместе со спадом безумия 90-х и окончанием "Секретных материалов", интерес к летающим тарелкам уложился и остался уделом очень специфических граждан.Американская же традиция неопознанной летательности очень давняя и никогда, по сути, не прерывалась. Уже в конце XIX столетия в разных концах страны люди видели "неопознанные дирижабли", которые не только летали, но еще и отчаянно дымили, а ко многим очевидцам даже спускались по веревочным лестницам джентльмены-пилоты, покупали у них уголь и просили "передать привет мистеру Эдисону".Распространение же в 1930-40-х годах мусорной космической фантастики, герои которой постоянно палили по пришельцам из атомных пистолетов или вырывали блондинок из щупалец гигантских разумных грибов, предрешило трактовку всех увиденных туч, миражей, инверсионных следов в глубоко космическом ключе.К этому стоит добавить традиционную высокую религиозность американцев (причем без наличия какого-то единого авторитетного духовного института и при множестве конкурирующих сект) — что в принципе снимает препятствия к некритичному восприятию "чего-нибудь загадочного". Поэтому в США, например, по сей день существует дикое количество людей, уверенных, что пришельцы похищали их и вставляли в них зонды (весьма характерно, что это так и осталось почти исключительно западным феноменом — жители остального глобуса инопланетян-исследователей в этом плане, видимо, интересуют едва-едва)....В свете всего сказанного нет причин удивляться тому, что доклад об НЛО сейчас в СМИ передовых стран — летняя тема номер один (точно так же, как в позапрошлом году "темой номер один" осенью был предстоящий якобы штурм "Зоны 51" в Неваде фанатами инопланетян, желающими добиться от правительства Правды о "крушении НЛО в Розуэлле").Но для нас интересно другое.На дворе XXI век, век всеобщей хаотичной если не информированности, то информируемости (за каждым из нас бегут наперегонки толпы анонсов, заманух и заголовков разной степени спекулятивности, перекрикивая друг друга).Однако никакого снижения накала интереса к Необъяснимым Явлениям и прочим секретам таинственных загадок в передовых обществах планеты не заметно.Скорее наоборот: увеличившийся и демократизировавшийся доступ всех желающих к почти любой информации породил вирусное распространение не настоящих знаний, а вообще любых.Так, во многих странах за последние два десятилетия увеличилось число верящих в гороскопы.Резко выросло число "плоскоземельцев".Случился бум неоязычников, "общающихся с силами Природы", причем в тесной связке с модной зеленой повесткой.Власти многих стран испытывают трудности с вакцинацией от коронавируса — не потому, что граждане не верят в смертоносность ковида или в безвредность вакцин, а потому, что, к сожалению, напротив, верят: они верят в рассылаемые по вацапам анонимные откровения о "вакцинных чипах с перепрограммированием ДНК".То есть перед нами не скептицизм, а напротив — своеобразная "полирелигиозность", всеверие, торопливая готовность принять на веру все, что созвучно настроению. Любопытно, что СМИ в своей адской гонке за просмотрами-лайками-репостами добровольно или вынужденно, но волочатся за трендами — и тоже активно стирают границу между фактами, прожектами, обещалками и полным бредом.Одним из небольших скандалов последнего месяца стала публикация в подростковом Teen Vogue (то есть "Воге" для 12-17-летних девочек) о том, как использовать менструальную кровь в "практической магии".Это радикальный пример стирания границ между реальностью и бредом. Но есть и менее радикальные: например, одной из свежих сенсаций из технического мира стало на днях известие о возрождении гражданской сверхзвуковой авиации. Компания United Airlines объявила о том, что закупит 15 сверхзвуковых самолетов у айтишно-инженерного стартапа, а потом, наверно, еще 35 (фотографии летящего суперсамолета прилагаются).Совершенно незначимым на этом фоне является тот факт, что самолета еще нет. Его не построили и не сертифицировали. Он существует примерно в такой же степени, как лунные базы (его планируется вывести в небо к 2029-му). Мы не знаем, взлетит ли он когда-нибудь или отправится туда же, где ездят сейчас гиперлупы или работают диагностические суперчипы компании Theranos.Но фокус в том, что довольно многим нашим современникам уже все равно. Они увидели фото, они прочли заголовки о "возвращении сверхзвука" и о закупке 50 сверхскоростных самолетов — и этого достаточно. Грань между существующим и воображаемым стерта, а вопросы на тему "как вы будете решать проблемы, приведшие к отказу от сверхзвуковых гражданских самолетов, созданных в 1970-х", не возникают — поскольку сам "мир всеверия" не предполагает таких вопросов.В известном смысле для таких современников любой самолет — НЛО, поскольку летает волшебным образом и создается чьим-то усилием воли при наличии достаточного финансового ресурса, как в видеоигре.И вопрос о том, что делать с современниками, у которых стерты границы между реальным, желаемым и обещаемым, — куда важнее в практическом смысле, чем вопрос о том, существуют ли на самом деле инопланетяне.Источник: РИА Новости.

https://uz.sputniknews.ru/20210516/povrejdenie-mozga-nlo--na-slujbe-kremlya-18749844.html

https://uz.sputniknews.ru/20200429/Otvlekayuschiy-manevr-Pentagon-pokazal-video-s-NLO-14027196.html

https://uz.sputniknews.ru/20170118/4617669.html

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