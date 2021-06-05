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Очередной этап продажи госдоли Coca-cola: победитель торгов еще не определен
Очередной этап продажи госдоли Coca-cola: победитель торгов еще не определен
Готовятся переговоры с претендентами на покупку госдоли компании для уточнения цены и улучшения условий продажи. 05.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-05T10:57+0500
2021-06-05T10:57+0500
экономика
агентство по управлению государственными активами
coca-cola
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Завершился третий этап процесса продажи госдоли в уставном капитале ООО "Coca-cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd", сообщили в Агентстве по управлению государственными активами.С 12 апреля по 24 мая претенденты на покупку могли посетить компанию, провести изучение с выездом на место, задать дополнительные вопросы и побеседовать с менеджментом компании.За это время были также представлены ответы на все поступившие вопросы, проведены сессии менеджмент-презентаций и онлайн-диалогов.Потенциальным покупателям был представлен проект договора купли-продажи государственной доли. Они же, в свою очередь подготовили обязывающие ценовые предложения и комментарии к проекту документа.Все предложения были рассмотрены совместно с инвестиционным банком "Rothschild &amp; Cie" и юридической фирмой Dentons, и Государственной тендерной комиссией принято решение по заключительному этапу процесса продажи.На данном этапе пройдут переговоры с претендентами для уточнения цены и улучшения условий продажи государственной доли. Победитель торгов будет объявлен в соответствии с решением Государственной тендерной комиссии по согласованию со вторым участником компании.Напомним, в феврале этого года Агентство по управлению государственными активами и финансовый консультант (инвестиционный банк Rothschild &amp; Cie) получили заявки от претендентов из стран, расположенных в Азии, Европе, Америке, Африке. Их названия не уточнялись.
https://uz.sputniknews.ru/20210125/Uzbekistantsy-sryvayut-protsess-privatizatsii-Coca-Cola--chto-proiskhodit-15858893.html
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агентство по управлению государственными активами, coca-cola, узбекистан

Очередной этап продажи госдоли Coca-cola: победитель торгов еще не определен

10:57 05.06.2021
492
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПроизводство напитков на заводе Сосa-Cola
Производство напитков на заводе Сосa-Cola - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Готовятся переговоры с претендентами на покупку госдоли компании для уточнения цены и улучшения условий продажи.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Завершился третий этап процесса продажи госдоли в уставном капитале ООО "Coca-cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd", сообщили в Агентстве по управлению государственными активами.
С 12 апреля по 24 мая претенденты на покупку могли посетить компанию, провести изучение с выездом на место, задать дополнительные вопросы и побеседовать с менеджментом компании.
За это время были также представлены ответы на все поступившие вопросы, проведены сессии менеджмент-презентаций и онлайн-диалогов.
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Потенциальным покупателям был представлен проект договора купли-продажи государственной доли. Они же, в свою очередь подготовили обязывающие ценовые предложения и комментарии к проекту документа.
Все предложения были рассмотрены совместно с инвестиционным банком "Rothschild & Cie" и юридической фирмой Dentons, и Государственной тендерной комиссией принято решение по заключительному этапу процесса продажи.
На данном этапе пройдут переговоры с претендентами для уточнения цены и улучшения условий продажи государственной доли.
Победитель торгов будет объявлен в соответствии с решением Государственной тендерной комиссии по согласованию со вторым участником компании.
Напомним, в феврале этого года Агентство по управлению государственными активами и финансовый консультант (инвестиционный банк Rothschild & Cie) получили заявки от претендентов из стран, расположенных в Азии, Европе, Америке, Африке. Их названия не уточнялись.
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