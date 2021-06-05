https://uz.sputniknews.ru/20210605/uzbekistan-vpervye-primer-konkurs-armi-polevaya-kuxnya-19107566.html

Узбекистан впервые примет конкурс АрМИ "Полевая кухня"

Узбекистан впервые примет конкурс АрМИ "Полевая кухня"

В международном конкурсе "Полевая кухня" примут участие военные повара Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана. 05.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-05T17:55+0500

2021-06-05T17:55+0500

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общество

джизакская область

армия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В этом году конкурс "Полевая кухня " в рамках Армейских международных игр впервые пройдет в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа."В Саратовской области на всеармейском конкурсе "Армейский запас" определен состав российской команды для участия в международном конкурсе "Полевая кухня", который впервые пройдет на горном полигоне Фориш, расположенном в Джизакской области Узбекистана", - говорится в сообщении.В сборную команду России вошли представители четырех военных округов, флотов, видов и родов войск, показавших наилучшие результаты в приготовлении пищи. Отборочные соревнования проходили с 31 мая по 5 июня на учебном комплексе филиала Военной академии МТО "Красное поле" в Вольске, где более 90 военнослужащих состязались в приготовлении разнообразной пищи и стрельбе из автоматов АК-74 и пистолетов ПМ.В общекомандном зачете, по оценкам жюри, победителем среди военных округов стала команда Восточного военного округа. Второе место заняла команда Западного военного округа, замкнули тройку представители Центрального военного округа, среди флотов лучшими стали специалисты Тихоокеанского флота.Среди родов, видов войск Вооруженных Сил РФ и других федеральных органов исполнительной власти первое место завоевала команда 12-го главного управления Минобороны России, второе и третье места заняли команды Росгвардии и Воздушно-десантных войск, соответственно.Среди учебных воинских частей Минобороны лучшей признана команда Вольского военного института материального обеспечения, второе и третье места заняли команды Вольского учебного центра и 344 военной школы поваров, соответственно.В международном конкурсе "Полевая кухня" примут участие военные повара Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskie-voennye-vpervye-primut-uchastie-v-vosmi-konkursax-na-armi-2021-18806707.html

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