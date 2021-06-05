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https://uz.sputniknews.ru/20210605/v-novaporte-podtverdili-reshitelnost-planov-po-investitsiyam-v-aeroporty-uzbekistana-19107342.html
В Новапорте подтвердили решительность планов по инвестициям в аэропорты Узбекистана
В Новапорте подтвердили решительность планов по инвестициям в аэропорты Узбекистана
Многие аэропорты убыточны из-за падения пассажиропотока, поэтому здравым решением, по словам представителя компании, было бы вернуться к вопросу сотрудничества... 05.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-05T16:18+0500
2021-06-05T16:18+0500
экономика
инвестиции
аэропорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Планы по инвестициям "Новапорта" в аэропорты Узбекистана и Казахстана в силе, но из-за карантинных ограничений пока отложены. Об этом заявил совладелец компании Роман Троценко, комментируя планы, озвученные до пандемии на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.Троценко отметил, что многие аэропорты убыточны из-за падения пассажиропотока, поэтому здравым решением, по его словам, было бы вернуться к вопросу сотрудничества после завершения пандемии. Представитель "Новапорта" подчеркнул, что инвестиции в проекты в Узбекистане и Казахстане – около 100 миллионов долларов. В первую инвестор интересуется аэропортом в Астане.Российский "Новапорт холдинг" и правительство Узбекистана в конце мая 2019 года в Ургенче подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития аэропортов в трех городах республики - Самарканде, Намангане и Ургенче. Договор о концессии сроком на 40 лет планировалось подписать в ноябре этого же года.
https://uz.sputniknews.ru/20191205/Vlasti-Uzbekistana-mogut-otkazat-Novaportu-v-rekonstruktsii-aeroportov-12946644.html
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инвестиции, аэропорт, узбекистан

В Новапорте подтвердили решительность планов по инвестициям в аэропорты Узбекистана

16:18 05.06.2021
720
© Минтранс УзбекистанаМеждународный аэропорт Бухары
Международный аэропорт Бухары - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2021
© Минтранс Узбекистана
Многие аэропорты убыточны из-за падения пассажиропотока, поэтому здравым решением, по словам представителя компании, было бы вернуться к вопросу сотрудничества после завершения пандемии.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Планы по инвестициям "Новапорта" в аэропорты Узбекистана и Казахстана в силе, но из-за карантинных ограничений пока отложены. Об этом заявил совладелец компании Роман Троценко, комментируя планы, озвученные до пандемии на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.
Почти все национальные правительства сдвинули свои планы по приватизации аэропортов. То есть был разговор о том, что мы принимаем участие в аукционных процедурах – ничего из этого пока не было объявлено.
Роман Троценко
совладелец компании "Новапорт"
Троценко отметил, что многие аэропорты убыточны из-за падения пассажиропотока, поэтому здравым решением, по его словам, было бы вернуться к вопросу сотрудничества после завершения пандемии.
Представитель "Новапорта" подчеркнул, что инвестиции в проекты в Узбекистане и Казахстане – около 100 миллионов долларов. В первую инвестор интересуется аэропортом в Астане.
Как будет выглядеть новый терминал аэропорта Самарканда - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2019
Россия
Власти Узбекистана могут отказать "Новапорту" в реконструкции аэропортов
5 декабря 2019, 12:26
859
Для справки:

"Новапорт" - крупнейшая в России сеть региональных аэропортов, включающая 20 аэропортов (Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, Томск, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Мурманск, Калининград, Барнаул, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Нальчик, Саранск).

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Российский "Новапорт холдинг" и правительство Узбекистана в конце мая 2019 года в Ургенче подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития аэропортов в трех городах республики - Самарканде, Намангане и Ургенче. Договор о концессии сроком на 40 лет планировалось подписать в ноябре этого же года.
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