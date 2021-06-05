В Новапорте подтвердили решительность планов по инвестициям в аэропорты Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Планы по инвестициям "Новапорта" в аэропорты Узбекистана и Казахстана в силе, но из-за карантинных ограничений пока отложены. Об этом заявил совладелец компании Роман Троценко, комментируя планы, озвученные до пандемии на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.Троценко отметил, что многие аэропорты убыточны из-за падения пассажиропотока, поэтому здравым решением, по его словам, было бы вернуться к вопросу сотрудничества после завершения пандемии. Представитель "Новапорта" подчеркнул, что инвестиции в проекты в Узбекистане и Казахстане – около 100 миллионов долларов. В первую инвестор интересуется аэропортом в Астане.Российский "Новапорт холдинг" и правительство Узбекистана в конце мая 2019 года в Ургенче подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития аэропортов в трех городах республики - Самарканде, Намангане и Ургенче. Договор о концессии сроком на 40 лет планировалось подписать в ноябре этого же года.
Многие аэропорты убыточны из-за падения пассажиропотока, поэтому здравым решением, по словам представителя компании, было бы вернуться к вопросу сотрудничества после завершения пандемии.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Планы по инвестициям "Новапорта" в аэропорты Узбекистана и Казахстана в силе, но из-за карантинных ограничений пока отложены. Об этом заявил совладелец компании Роман Троценко, комментируя планы, озвученные до пандемии на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.
Почти все национальные правительства сдвинули свои планы по приватизации аэропортов. То есть был разговор о том, что мы принимаем участие в аукционных процедурах – ничего из этого пока не было объявлено.
Роман Троценко
совладелец компании "Новапорт"
Троценко отметил, что многие аэропорты убыточны из-за падения пассажиропотока, поэтому здравым решением, по его словам, было бы вернуться к вопросу сотрудничества после завершения пандемии.
Представитель "Новапорта" подчеркнул, что инвестиции в проекты в Узбекистане и Казахстане – около 100 миллионов долларов. В первую инвестор интересуется аэропортом в Астане.
Российский "Новапорт холдинг" и правительство Узбекистана в конце мая 2019 года в Ургенче подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития аэропортов в трех городах республики - Самарканде, Намангане и Ургенче. Договор о концессии сроком на 40 лет планировалось подписать в ноябре этого же года.