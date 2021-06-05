https://uz.sputniknews.ru/20210605/v-shaxrisabze-pytalis-prodat-4-letnego-rebenka-19107887.html
В Шахрисабзе пытались продать 4-летнего ребенка
В Шахрисабзе пытались продать 4-летнего ребенка
Сделку купли-продажи прервали сотрудники правоохранительных органов, которые появились в кафе как раз в момент передачи денег. 05.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-05T18:11+0500
2021-06-05T18:11+0500
2021-06-05T18:13+0500
происшествия
торговля людьми
шахрисабз
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В кашкадарьинской области задержали двух женщин, которые пытались продать 4-летнего ребенка, сообщили в местном УВД.Все происходило в одном из заведений общепита города Шахрисабза. Малыша оценили в 25 млн сумов.Сделку купли-продажи прервали сотрудники УВД Кашкадарьинского района, УВД и СГБ Шахрисабза, которые появились в кафе как раз в момент передачи денег. Всех участников несостоявшегося преступления задержали. В данный момент ведутся следственные действия.Напомним, в конце апреля в Навоийской области задержали женщину, которая также хотела продать свою трехлетнюю дочь. Малышку мать оценила в 60 миллионов сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210112/Uzbekistanka-pytalas-prodat-svoego-esche-ne-rodivshegosya-rebenka-15765635.html
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торговля людьми, шахрисабз
В Шахрисабзе пытались продать 4-летнего ребенка
18:11 05.06.2021 (обновлено: 18:13 05.06.2021)
Сделку купли-продажи прервали сотрудники правоохранительных органов, которые появились в кафе как раз в момент передачи денег.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
В кашкадарьинской области задержали двух женщин, которые пытались продать 4-летнего ребенка, сообщили
в местном УВД.
Все происходило в одном из заведений общепита города Шахрисабза. Малыша оценили в 25 млн сумов.
Сделку купли-продажи прервали сотрудники УВД Кашкадарьинского района, УВД и СГБ Шахрисабза, которые появились в кафе как раз в момент передачи денег. Всех участников несостоявшегося преступления задержали.
В данный момент ведутся следственные действия.
Напомним, в конце апреля в Навоийской области задержали
женщину, которая также хотела продать свою трехлетнюю дочь. Малышку мать оценила в 60 миллионов сумов.