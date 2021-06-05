https://uz.sputniknews.ru/20210605/v-shaxrisabze-pytalis-prodat-4-letnego-rebenka-19107887.html

В Шахрисабзе пытались продать 4-летнего ребенка

В Шахрисабзе пытались продать 4-летнего ребенка

Сделку купли-продажи прервали сотрудники правоохранительных органов, которые появились в кафе как раз в момент передачи денег. 05.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-05T18:11+0500

2021-06-05T18:11+0500

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происшествия

торговля людьми

шахрисабз

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В кашкадарьинской области задержали двух женщин, которые пытались продать 4-летнего ребенка, сообщили в местном УВД.Все происходило в одном из заведений общепита города Шахрисабза. Малыша оценили в 25 млн сумов.Сделку купли-продажи прервали сотрудники УВД Кашкадарьинского района, УВД и СГБ Шахрисабза, которые появились в кафе как раз в момент передачи денег. Всех участников несостоявшегося преступления задержали. В данный момент ведутся следственные действия.Напомним, в конце апреля в Навоийской области задержали женщину, которая также хотела продать свою трехлетнюю дочь. Малышку мать оценила в 60 миллионов сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210112/Uzbekistanka-pytalas-prodat-svoego-esche-ne-rodivshegosya-rebenka-15765635.html

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торговля людьми, шахрисабз